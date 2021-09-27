Мы приглашаем вас в увлекательное приключение и предлагаем оценить натуральную нацональную кухню и расслабляющее действие термальных источников.
Преимущества этого путешествия:
15:00 Сбор группы для объединенного трансфера в аэропорту г. Краснодара.
Размещаемся в уютных номерах нашей базы, отдыхаем, вкусно ужинаем.
В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах – в общем, наслаждаться вечером в горах!
Завтракаем и отправляемся на маршрут.
Сегодня посетим Гранитный каньон и Музей Кавказского биосферного заповедника (п. Гузерипль), увидим самый большой в Адыгее дольмен.
Этот «гигант» произведет на Вас довольно сильное впечатление в силу своих эстетических и мегалитических особенностей.
Мы поговорим об истории и загадках Кавказских дольменов, о возникновении технологии строительства и загадочном исчезновении грандиозной культуры дольменостроителей.
Тут же изучаем экспонаты музея природы и истории заповедника.
По пути делаем остановки в живописных точках Гранитного каньона, подойдем к узким местам (ширина русла реки не превышает 2 метров), где горная река зажата каменными гигантами.
Сама дорога в поселок Гузерипль поражает сменой ландшафтов и открывающимся видом на скальный пояс горного хребта Каменное море – это цунами, преломляющаяся почти под прямым углом в своей наивысшей точке, имеет название Нагой-Кош и возвышается на 300 метров.
Возвращение на базу.
Ужин.
После завтрака выезжаем к началу маршрута.
Сегодня совершаем прогулку к водопадам ущелья реки Руфабго.
Невероятно живописное место!
Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами Колхидского плюща.
Здесь мы увидим водопады в окружении крутых склонов и каменных террас, гроты, отвесные скальные коридоры высотой до 150 м. и пройдя через «каменные лабиринты» посетим исторические объекты – «зиндан» средневековой крепости, древний жертвенник и менгиры.
На маршруте устроим пикник.
Вечером возвращаемся на базу.
После завтрака автотранспортом нас доставят на КПП заповедника, откуда и начнется наш маршрут.
В этот день идём в настоящий поход.
Он пройдет по территории заповедника, в зоне альпийских лугов.
Наш путь лежит через «Каменное море».
Впереди – бескрайний простор плато с карстовыми воронками и ослепительно-белыми пятнами снежников, захватывающая панорама с высоты более двух километров на вершины седого Оштена, г. Фишт и многое другое.
Маршрут не требует специальной подготовки – это несложный трекинг!
Возвращаемся через КПП, где нас будет ждать транспорт.
После вкусного ужина, вечер предлагаем провести в легкой игровой атмосфере или посмотреть тематические фильмы.
Автотранспортом группу доставят к началу маршрута.
Сегодня мы совершим прогулку по среднему ярусу ущелья реки Мешоко.
Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады, панорамные точки и даже стоянка древнего человека.
Мы расскажем о древнем городище, находящемся близ этого потрясающего места.
После окончания маршрута, перекус на самой живописной точке ущелья Мешоко.
После обеда совершим неспешную конную прогулку.
Возвращение на базу.
Ужин.
До ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря) едем на микроавтобусе.
Поднимаемся на смотровую точку, откуда открываются роскошные панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 метров.
От всего этого захватывает дух!
Далее нам предстоит прогулка над Курджипским ущельем.
Добравшись до самых диких и красивейших мест, среди огромных замшелых пихт устраиваем горячий привальный перекус, разводим костер.
Он окажется необыкновенно вкусным и желанным, а наличие местного горячительного в качестве дегустации придаст нашей трапезе нотку праздника.
Маршрут кольцевой, поэтому мы успеваем забраться в самые интересные места.
После маршрута возвращаемся на базу, где нас ждет натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании у камина с гитарой.
В этот день мы приглашаем вас в удивительное путешествие по лабиринтам подземного мира – в дикие пещеры.
В путь отправляемся на внедорожнике.
Следуя к диким пещерам, делаем остановку у грота (стоянка первобытного человека).
Сейчас здесь ведутся раскопки, поэтому будет что послушать, представить, ощутить.
Итак, дикие пещеры!
О них можно знать многое, но оказавшись внутри, начинаешь по-настоящему ощущать их красоту и первозданность.
Лучше один раз увидеть!
Наша дикая пещера одна из красивейших карстовых полостей.
Часть её натечных образований сложена мягким кальцитом – от этого она белая.
Спускаясь в глубину, устойчиво чувствуешь в себе дух исследователя.
Это ощущение не покидает тебя до самого вечера.
Запомнится и наш эксперимент – «волшебные звуки музыки» в полной темноте.
После возвращения с маршрута, «подогреваем» свои эмоции в горячих термальных источниках.
Самое время сравнить закат на равнине с горными видами минувшего дня.
Мягкое и расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука – все это отличное завершение хорошего дня!
Завтрак, сборы, отъезд.
Обратный трансфер – в 10:00 по согласованию с группой, отправление с базы размещения.
Обратный билет брать не раньше 15:30.
Тур предусматривает двухместное размещение в номерах категории стандарт на базе отдыха «Формула активного отдыха», стоимость – 42 000 руб./чел.
Стоимость тура при одноместном размещении – 53 000 руб./чел.
При запросе на тур одного участника, который согласен на подселение (двухместное размещение) стоимость тура не пересчитывается.
1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
3. Удобную спортивную обувь по сезону:
4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком), шапка.
6. Средства личной гигиены.
7. Полезное снаряжение:
Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
Все необходимое снаряжение для прохождения активной части тура предоставляет организатор.
Для детей до 14 лет скидка на стоимость тура 10%.
Туристы могут самостоятельно добраться до места размещения, либо воспользоваться услугами трансфера (по предварительной заявке) за доп. плату – 2 000 р. /чел:
При недостаточном количестве желающих, трансфер может не состояться. О возможности транспортной доставки уточняйте перед началом тура.
Обратный билет рекомендуем брать на рейсы не раньше 15:30.
Индивидуальный трансфер:
Если вы решите самостоятельно добираться к нам, то воспользуйтесь следующей информацией:
Адрес местонахождения объекта:
База отдыха «Формула активного отдыха» – Республика Адыгея, Майкопскйи район, 13-й км трассы Даховская Лаго-Наки.
Предлагаемый нами объекта размещения расположен в горах Северо-Западного Кавказа, Республика Адыгея, Майкопскйи район (в направлении Лагонакского нагорья). Дороги асфальтированные на всем протяжении, добраться можно на автомобиле либо на автобусе, или ж/д транспорте до пос. Каменномостский, который соединен ж/д веткой с г. Белореченск и Майкоп. Далее мы готовы организовать трансфер до места размещения (подробности уточняйте при бронировании тура).
На автомобиле:
Из Москвы – на Воронеж – далее Ростов-на-Дону – далее Краснодар (не доезжая Краснодара 80 км) – в Кореновске налево, на Майкоп – далее пос. Каменомостский (40 км от Майкопа).
Далее проезжаете весь поселок по главной дороге, затем 7 км до единственной развилки Гузерипль / Лаго-Наки. На развилке поворачиваете направо, проезжаете мост через реку Белая и следуете вверх по дороге, ведущей на плато Лаго-Наки.
Через 250 м от отметки "13 км" трассы Даховская-Лаго-Наки налево по указателю база отдыха «Зеленый гай». Еще 400 м и вы на месте.
Автобусом:
Из Москвы – до Краснодара или Майкопа. Далее рейсовым автобусом до пос. Каменомостский.
Из Краснодара прямой рейс до пос. Каменомостский (Краснодар – Победа в 6:50 и 16:24) или с пересадкой в г. Майкоп, до пос. Каменомостский.
Рейсовым автобусом до г. Майкоп (отправление каждый час, время в пути 2,5-3 часа). Далее добраться до Автостанции (ост. Рынок), откуда уходят автобусы, следующие до пос. Каменномостский (время в пути 50 мин).
От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).
На самолете:
Да г. Краснодар (аэропорт Пашковский), далее добраться до базы размещения можно двумя способами: на рейсовом автобусе (см. описание выше) или на такси (3000-3500 руб. /легковой автомобиль).
Поездом:
До г. Краснодар или г. Белореченск, далее автобусом до пос. Каменномостский.
От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).
За дополнительную плату вы можете заказать любой из действующих маршрутов:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Все доступно для обычных людей. Уровень нагрузок – вменяемый и его осилит даже ребенок.
Наши туры проводятся от 1 человека в группе.
Трехразовое комплексное питание, домашняя кухня.
Во время 7- 8-ми часовых программ – обед сухим пайком.
Во время двухдневных маршрутов – походное питание.
Просьба сообщать об особенностях питания туристов в заявке (наличие аллергии и пр.)