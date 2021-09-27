Фантазируя на тему отдыха в горах многие подвержены сомнениям: «Смогу ли?». Именно для вас этот интересный и очень доступный экскурсионно-приключенческий тур! В нем все: залитые солнцем высокие ослепительно красивые вершины гор, водопады глубоких ущелий, неспешные прогулки по плато, а еще уют лесного домика, живого огня и безмятежность тихих вечеров.

Мы приглашаем вас в увлекательное приключение и предлагаем оценить натуральную нацональную кухню и расслабляющее действие термальных источников.

Программа тура по дням

1 день Размещение на турбазе, отдых

15:00 Сбор группы для объединенного трансфера в аэропорту г. Краснодара. Размещаемся в уютных номерах нашей базы, отдыхаем, вкусно ужинаем. В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах – в общем, наслаждаться вечером в горах!

2 день Экскурсионная программа – Гранитный каньон, музей Кавказского биосферного заповедника, Гузерипльский дольмен

Завтракаем и отправляемся на маршрут. Сегодня посетим Гранитный каньон и Музей Кавказского биосферного заповедника (п. Гузерипль), увидим самый большой в Адыгее дольмен. Этот «гигант» произведет на Вас довольно сильное впечатление в силу своих эстетических и мегалитических особенностей. Мы поговорим об истории и загадках Кавказских дольменов, о возникновении технологии строительства и загадочном исчезновении грандиозной культуры дольменостроителей. Тут же изучаем экспонаты музея природы и истории заповедника. По пути делаем остановки в живописных точках Гранитного каньона, подойдем к узким местам (ширина русла реки не превышает 2 метров), где горная река зажата каменными гигантами. Сама дорога в поселок Гузерипль поражает сменой ландшафтов и открывающимся видом на скальный пояс горного хребта Каменное море – это цунами, преломляющаяся почти под прямым углом в своей наивысшей точке, имеет название Нагой-Кош и возвышается на 300 метров. Возвращение на базу. Ужин.

3 день Экскурсионный маршрут в ущелье реки Руфабго

После завтрака выезжаем к началу маршрута. Сегодня совершаем прогулку к водопадам ущелья реки Руфабго. Невероятно живописное место! Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами Колхидского плюща. Здесь мы увидим водопады в окружении крутых склонов и каменных террас, гроты, отвесные скальные коридоры высотой до 150 м. и пройдя через «каменные лабиринты» посетим исторические объекты – «зиндан» средневековой крепости, древний жертвенник и менгиры. На маршруте устроим пикник. Вечером возвращаемся на базу.

4 день Маршрут по плато Лаго-Наки

После завтрака автотранспортом нас доставят на КПП заповедника, откуда и начнется наш маршрут. В этот день идём в настоящий поход. Он пройдет по территории заповедника, в зоне альпийских лугов. Наш путь лежит через «Каменное море». Впереди – бескрайний простор плато с карстовыми воронками и ослепительно-белыми пятнами снежников, захватывающая панорама с высоты более двух километров на вершины седого Оштена, г. Фишт и многое другое. Маршрут не требует специальной подготовки – это несложный трекинг! Возвращаемся через КПП, где нас будет ждать транспорт. После вкусного ужина, вечер предлагаем провести в легкой игровой атмосфере или посмотреть тематические фильмы.

5 день Прогулка по ущелью реки Мешоко, конная прогулка

Автотранспортом группу доставят к началу маршрута. Сегодня мы совершим прогулку по среднему ярусу ущелья реки Мешоко. Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады, панорамные точки и даже стоянка древнего человека. Мы расскажем о древнем городище, находящемся близ этого потрясающего места. После окончания маршрута, перекус на самой живописной точке ущелья Мешоко. После обеда совершим неспешную конную прогулку. Возвращение на базу. Ужин.

6 день Лесная прогулка в высокогорье

До ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря) едем на микроавтобусе. Поднимаемся на смотровую точку, откуда открываются роскошные панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 метров. От всего этого захватывает дух! Далее нам предстоит прогулка над Курджипским ущельем. Добравшись до самых диких и красивейших мест, среди огромных замшелых пихт устраиваем горячий привальный перекус, разводим костер. Он окажется необыкновенно вкусным и желанным, а наличие местного горячительного в качестве дегустации придаст нашей трапезе нотку праздника. Маршрут кольцевой, поэтому мы успеваем забраться в самые интересные места. После маршрута возвращаемся на базу, где нас ждет натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании у камина с гитарой.

7 день Маршрут в дикие пещеры и выезд на геотермальные источники

В этот день мы приглашаем вас в удивительное путешествие по лабиринтам подземного мира – в дикие пещеры. В путь отправляемся на внедорожнике. Следуя к диким пещерам, делаем остановку у грота (стоянка первобытного человека). Сейчас здесь ведутся раскопки, поэтому будет что послушать, представить, ощутить. Итак, дикие пещеры! О них можно знать многое, но оказавшись внутри, начинаешь по-настоящему ощущать их красоту и первозданность. Лучше один раз увидеть! Наша дикая пещера одна из красивейших карстовых полостей. Часть её натечных образований сложена мягким кальцитом – от этого она белая. Спускаясь в глубину, устойчиво чувствуешь в себе дух исследователя. Это ощущение не покидает тебя до самого вечера. Запомнится и наш эксперимент – «волшебные звуки музыки» в полной темноте. После возвращения с маршрута, «подогреваем» свои эмоции в горячих термальных источниках. Самое время сравнить закат на равнине с горными видами минувшего дня. Мягкое и расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука – все это отличное завершение хорошего дня!

8 день Завершение тура