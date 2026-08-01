-
5%
Термальные источники в Адыгее. Зимнее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«В ходе экскурсии мы посетим национальный музей, музей востока, Соборную мечеть»
10 янв в 10:00
17 янв в 10:00
70 000 ₽
74 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Осеннее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«В ходе экскурсии мы посетим национальный музей, музей востока, Соборную мечеть»
30 авг в 10:00
6 сен в 10:00
70 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«В ходе экскурсии мы посетим национальный музей, музей востока, Соборную мечеть»
28 фев в 10:00
7 мар в 10:00
70 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Летнее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«В ходе экскурсии мы посетим национальный музей, музей востока, Соборную мечеть»
23 авг в 10:00
70 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Мусульманские»
Самые популярные туры этой рубрики в Майкопе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4:
Какие места ещё посмотреть в Майкопе
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Майкопе в августе 2026
Сейчас в Майкопе в категории "Мусульманские" можно забронировать 4 тура от 70 000 до 70 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте тур в Майкопе на 2026 год по теме «Мусульманские», 9 ⭐ отзывов, цены от 70000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь