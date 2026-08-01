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13%
Термальные источники в весенней Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
««Сердцем Великана» зовут люди этот камень и рассказывают древнюю легенду»
18 апр в 10:00
25 апр в 10:00
57 500 ₽
66 000 ₽ за человека
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4%
Новогодние каникулы в Адыгее на 6 дней
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«С горным плато связано множество легенд, с ними Вас, непременно, познакомит инструктор»
30 дек в 10:00
82 500 ₽
86 000 ₽ за человека
Новогодние каникулы в Адыгее с заездом 31 декабря
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«С горным плато связано множество легенд, с ними Вас, непременно, познакомит инструктор»
31 дек в 10:00
86 000 ₽ за человека
Термальные источники в летней Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
««Сердцем Великана» зовут люди этот камень и рассказывают древнюю легенду»
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
57 500 ₽ за человека
8 дней на термальных источниках в Адыгее осенью
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды / Армавир / Майкоп
«Существует легенда, что в подземной части монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов»
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 39 000 ₽ за человека
Термальные источники в осенней Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
««Сердцем Великана» зовут люди этот камень и рассказывают древнюю легенду»
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
57 500 ₽ за человека
Новый год в Адыгее. Экскурсионный тур
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Существует легенда, что в подземной части монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов»
27 дек в 10:00
от 55 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Мифы и легенды»
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