Встретим вас в аэропорту Минеральных Вод или на ж. -д. вокзале Кисловодска и отправимся в горы. Первым делом остановимся у горы Баран, самой высокой точки Ставрополья. Здесь пообедаем и познакомимся с местной кухней. Затем держим курс на плато Бермамыт. По пути заедем на гору Алебастровая, полюбуемся панорамой на Эшкаконское ущелье, увидим Скифские курганы.

По прибытии на плато прогуляемся, ощутим мощь Кавказских гор и, если позволит погода, встретим закат. Далее спустимся в аул Хасаут. Недалеко отсюда мы сегодня переночуем.