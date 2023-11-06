Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Групповой тур в Минеральных Водах

Головокружительные виды и чистейший воздух: тур на выходные в Минеральных Водах

5
3 отзыва
Кавказ — место, где встречают рассветы и провожают закаты, где влюбляются в горы окончательно и бесповоротно! Головокружительные виды, минеральные источники, чистейший воздух и звенящая тишина гор поможет Вам отвлечься от повседневных проблем.
Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Ближайшие даты:
10
мая
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мая
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мая
31
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даты

Что вас ожидает:

Насыщенная программа
Насыщенная программа
Всего за два дня совершим увлекательнейшее путешествие по лучшим местам Кавказа
Джиппинг на Бермамыт
Джиппинг на Бермамыт
Нас ждет дикое бездорожье и самый потрясающий вид на Эльбрус
Национальная кухня
Национальная кухня
Поедим настоящей кавказской еды из экологически чистых продуктов

Программа тура по дням

1 день

Пятница. Заезд. Свободное время

Заселение в отель после 14:00.

Ужин в отеле (если предусмотрено).

2 день

Суббота. Джиппинг на Бермамыт

Джип-тур на Бермамыт (вариант проведения определяется туроператором).

По программе:

Возвышенность Абазы-Кишлак — в ясную погоду открывается вид на величавый Эльбрус и необыкновенно яркие, пестреющие буйством красок альпийские луга.

Гора Алебастровая — отрог Большого Бермамыта, с юга — красивый вид на крутые обрывы.

Плато Бермамыт: панорамные площадки для фотосессий, скалы Монахи, скала Парус, развалины метеостанции, кафе «Пропасть», хижина «Уя» (с тюркского «гнездышко»).

ВАРИАНТ I

Выезд в 02:00 — встреча рассвета.

Поздний завтрак в 09:00 (за доп. плату).

Возвращение в отель в 13:00.

Свободное время.

Ужин в отеле (если предусмотрено).

ВАРИАНТ II

Выезд в 06:30 — дневная поездка.

Завтрак в 08:00 (за доп. плату).

Обед в 12:00 (за доп. плату).

Возвращение в отель в 17:00.

Свободное время.

Ужин в отеле (если предусмотрено).

Суббота. Джиппинг на БермамытСуббота. Джиппинг на БермамытСуббота. Джиппинг на БермамытСуббота. Джиппинг на Бермамыт
3 день

Воскресенье. Кисловодский комплекс или города Кавказских Минеральных Вод

Сегодня предлагается две экскурсии на выбор:

Определиться с экскурсией необходимо при покупке тура.

Вариант 1.

Завтрак в отеле (если предусмотрено).

Выселение из отеля до экскурсии.

Экскурсия «Кисловодский комплекс» в 8:20.

По программе экскурсии:

Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.

Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости).

Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подворье», национальные костюмы для фото.

Обед на маршруте (за доп. плату).

Кисловодск — город парк. Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд со Стеклянной струей, клумба календарь, памятник А. С. Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны.

Возвращение в Пятигорск в 18:00.

Отправление домой.

Вариант 2.

Завтрак в отеле (если предусмотрено).

Выселение из отеля до экскурсии.

Экскурсия «Города КМВ» в 9:00.

По программе экскурсии:

В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.

В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.

В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.

В Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17.

Обед на маршруте (за доп. плату).

Возвращение в Пятигорск в 18:00.

Отправление домой.

Воскресенье. Кисловодский комплекс или города Кавказских Минеральных ВодВоскресенье. Кисловодский комплекс или города Кавказских Минеральных ВодВоскресенье. Кисловодский комплекс или города Кавказских Минеральных ВодВоскресенье. Кисловодский комплекс или города Кавказских Минеральных Вод

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

  • с питанием:
Стоимость в 2024 году
Гостиница1-но местный2-х местный3-х местный4-х местный

Бештау

стандарт 29 750 руб.
комфорт 32 250 руб. 		стандарт 22 200 руб.
комфорт 23 450 руб.
люкс 25 350 руб.

семейный 22 700 руб.

семейный 20 650 руб.
Машукэконом 22 750 руб.
стандарт 24 000 руб. 		эконом 19 050 руб.
стандарт 19 400 руб.
комфорт 23 900 руб. 		комфорт 20 450 руб.
семейный 23 950 руб.

семейный 21 650 руб.

Наутилусстандарт 22 850 руб.
полулюкс 25 350 руб. 		стандарт 19 050 руб.
полулюкс 20 300 руб. 		полулюкс 19 700 руб. полулюкс 19 300 руб.
  • без питания:
Стоимость в 2024 году
Гостиница1-но местный2-х местный3-х местный4-х местный
Маск

стандарт 26 450 руб.
делюкс 27 750 руб.

полулюкс 30 250 руб.

стандарт 18 950 руб.
делюкс 19 550 руб.
полулюкс 20 800 руб. 		доп. место 15 950 руб. -
Бештаустандарт 26 450 руб.
комфорт 29 000 руб. 		стандарт 18 950 руб.
комфорт 20 200 руб.
люкс 22 100 руб.

семейный 19 450 руб.

семейный 17 350 руб.
Машукэконом 20 650 руб.
стандарт 21 950 руб. 		эконом 17 000 руб.
стандарт 17 300 руб.
комфорт 21 850 руб. 		комфорт 18 350 руб.
семейный 21 900 руб.

семейный 19 550 руб.

Наутилусстандарт 20 950 руб.
полулюкс 23 450 руб. 		стандарт 17 200 руб.
полулюкс 18 450 руб.

полулюкс 17 800 руб.

полулюкс 17 450 руб.

Пятигорск

стандарт 18 950 руб.

джуниор 25 950 руб.

cтандарт 17 450 руб.

джуниор 18 700 руб.

--
Южнаястандарт 18 700 руб. стандарт 16 450 руб. --

Варианты проживания

Отель «Бештау»

2 ночи

Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.

При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.

Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.

В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.

Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»

Отель «Машук»

2 ночи

Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.

Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»

Отель «Наутилус»

2 ночи

В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.

Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»

Отель «Маск»

2 ночи

Отель идеально расположен для путешествующих на своем автомобиле, и желающих увидеть все многообразие Северного Кавказа. Мы находимся в долине между горами Бештау и Машук в 7 км от центра Пятигорска, и 8 км от Железноводска. Нас часто выбирают путешественники по пути в Грузию, Грозный, горнолыжные курорты КЧР и КБР. Высокая транспортная доступность позволяет без пробок проехать к любому городу КМВ, аэропорту Минеральных Вод и железнодорожному вокзалу.

Гостиница «Пятигорск»

2 ночи

Гостиница «Пятигорск» находится в центре города, в 20 метрах от поющих фонтанов. На ее территории предоставляется бесплатный WiFi.

Номера оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с плоским экраном.

В гостинице работает ресторан и бар.

Железнодорожный вокзал Пятигорска расположен в 1,7 км от гостиницы «Пятигорск», аэропорт им. М. Ю. Лермонтова в Минеральных Водах — в 26,5 км.

Гостиница «Южная»

2 ночи

Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска. К услугам гостей ярко оформленные в строгом стиле номера с кондиционерами.
В каждом номере установлен телевизор и есть балкон. Некоторые номера оснащены отдельным туалетом, а другие располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетными принадлежностями, халатами и тапочками.

Гости могут либо перекусить в собственном баре отеля или пообедать в местных кафе рядом с отелем.

Международный аэропорт города Минеральные Воды расположен в 25,5 км от гостиницы «Южная».

Отель «Central City Пятигорск»

2 ночи

Отель «Central City Пятигорск» расположен в Пятигорске. К услугам гостей бесплатная частная парковка и бесплатный Wi-Fi.

В номерах имеются кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем. Из некоторых номеров отеля открывается вид на город. Кроме того, в каждом номере можно пользоваться кофемашиной. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

Каждое утро в отеле «Central City Пятигорск» сервируется континентальный завтрак.

Город Кисловодск находится в 32 км от отеля, а город Минеральные Воды — в 19 км. Расстояние от отеля до аэропорта Минеральные Воды составляет 20 км. Для гостей организуется платный трансфер от/до аэропорта.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номерах выбранной категории
  • Питание, указанное в программе (если предусмотрено):1 день: ужин2 день: ужин3 день: завтрак
  • 1 день: ужин
  • 2 день: ужин
  • 3 день: завтрак
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Пятигорск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер аэропорт г. Минеральные Воды - гостиница г. Пятигорск
  • Трансфер гостиница г. Пятигорск - аэропорт г. Минеральные Воды
  • Подъем по канатной дороге
  • Экологический сбор на территории турбазы «Медовые водопады» - 100 руб
  • Посещение музеев и местные экскурсоводы
  • Курортный сбор: для взрослых за 1 сутки - 100 руб. с детей до 18 лет курортный сбор не взимается
  • Для взрослых за 1 сутки - 100 руб
  • С детей до 18 лет курортный сбор не взимается
Место начала и завершения?
г. Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

  • Документы

Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!

  • Одежда

Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов

  • Косметика

Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как будут организованы экскурсии в туре?

В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.

Ежедневная связь с туристом:

Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за час до начала.

Место посадки на экскурсии:

При приобретении экскурсионного тура без проживания посадка на экскурсии осуществляется по адресам:

  • Отель «Бештау»
  • Санаторий «Зори Ставрополья»
  • Вход в парк Цветник
  • Санаторий «Тарханы»
  • Санаторий «Родник»
  • Санаторий «им. С. М. Кирова»
  • Радоновая лечебница
  • ул. Пастухова, 2
  • Лермонтовские ворота (Пилоны)
  • По пр. Калинина (ост. Рассвет)
  • Санаторий «Машук»
    Для проживающих в гостиницах:
  • Гостиница «БЕШТАУ» - посадка у отеля Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.)
    Гостиница «МАСК» - посадка у отеля Маск (г. Пятигорск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, 213а)

Гостиница «МАШУК» - посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14)
Гостиница «НАУТИЛУС» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23)
Гостиница «ПЯТИГОРСК» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23)
Гостиница «ЮЖНАЯ» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23).

Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.

Какой размер экскурсионной группы?

Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.

Нужны ли наличные деньги?

Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.

Есть ли рекомендации по внешнему виду?

На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением. У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку. У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.

Рекомендации по нахождению в минеральных источниках

В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.

В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.

Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?

Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!

Стоимость дополнительных суток на 1 человека?

Доп. сутки без питания:

Маск

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

Делюкс

1-но местный

Делюкс

2-х местный

полулюкс

1-но местный

полулюкс

2-х местный

доп.

место

6 000

3 000

6 500

3 250

7 500

3 750

1 800
Бештау

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

комфорт

1-но местный

комфорт

2-х местный

люкс

2-х местный

семейный

3-х местный

семейный

4-х местный

доп.

место

6 000

3 000

7 000

3 500

4 250

3 200

2 400

1 800
Машук

эконом

1-но местный

эконом

2-х местный

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

комфорт

2-х местный

комфорт

3-х местный

семейный

3-х местный

семейный

4-х местный

доп.

место

3 700

2 250

4 200

2 350

4 150

2 800

3 700

2 750

1 700
Пятигорск

стандарт singl

1-но местный

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

джуниор

1-но местный

джуниор

2-х местный

3 000

4 800

2 400

5 800

2 900
Южная

стандарт singl

1-но местный

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

джуниор

1-но местный

джуниор

2-х местный

доп.

место

2 900

4 000

2 000

5 000

2 500

1 000
Есть ли скидки в туре?

Скидка детям до 10 лет — 5%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
6 ноя 2023
Очень понравился тур! менеджер помог подобрать идеальный вариант🥰
Очень понравился тур! менеджер помог подобрать идеальный вариант🥰Очень понравился тур! менеджер помог подобрать идеальный вариант🥰Очень понравился тур! менеджер помог подобрать идеальный вариант🥰Очень понравился тур! менеджер помог подобрать идеальный вариант🥰Очень понравился тур! менеджер помог подобрать идеальный вариант🥰
Н
22 ноя 2022
Как же нам понравились Кавказские Минеральные Воды ☺️ И как жаль, что было не так много времени увидеть все красоты Ставропольского края, но зато появился большой повод вернуться) У нас были потрясающие экскурсоводы! Ранний выезд на плато Бермамыт, что бы встретить фантастический рассвет совсем был не в тягость, а наш гид-водитель Сергей, это отдельная история) За него Вам отдельное спасибо ☺️ Веселый, добрый, внимательный, хороший водитель и рассказчик, заскучать не дал! Показал интересные и самые красивые места, везде нас фотографировал, мало таких экскурсоводов. С плато Бермамыт, открывается сотрясающий вид на долину, горы и конечно красавец Эльбрус - это была Мечта ❤️ встретить рассвет с видом на вулкан. А наш второй день по программе тура был обзорный по городам Кисловодск (потрясающей парк, да и сам город), Ессентуки, Пятигорск и Железноводск, ох и напились мы минеральной водички знатно? Заслуживает отдельного внимания организация тура, всегда на связи, обо всём предупреждают, звонят с напоминанием, в общем молодцы ребята) Мы остались довольны) Процветания Вам и новых маршрутов?
С
1 мая 2024
Вежливые сотрудники, всё хорошо разъяснили, вопросов во время тура на возникало!

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

На автобусеМожно с детьмиДжип-турыВсе туры3-дневные турыПлато БермамытПопулярные места

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