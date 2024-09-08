Мы будем гулять по заповедным территориям и экологическим маршрутам, обедать на свежем воздухе и отдыхать вечерами в окружении деревьев и горных вершин.Побываем у трёх живописных озёр в долине реки Малая

Дукка, постоим под освежающими брызгами водопада Чигордали, пройдём через хвойные и лиственные леса и поляны субальпийского разнотравья. Посетим термальные источники «Жемчужина Кавказа», где вы сможете искупаться. А ещё вас ждут ужины с шашлыками, домашним вином и местными овощами и банька на дровах.

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Описание тура

Организационные детали

Организаторы тура оставляют за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества услуг в зависимости от погодных и иных условий.

Специальное снаряжение не требуется. Особых требований к одежде нет. Одежда и обувь должны быть спортивные, удобные, непромокаемые, по погоде. Специальная треккинговая обувь не требуется. Если она есть, то можно взять. Если нет, то специально покупать не стоит. Вполне подойдут спортивные кроссовки, ботинки, главное, чтобы подошва не была гладкой и скользкой.

Обувь должна быть разношенной, не новой. Необходимо, как минимум 2 пары. Треккинговые палки также по желанию. Маршрут средней сложности и по факту палки не особо нужны. Часть туристов их используют, часть идут без палок. Если потребуются, то они есть в прокате.

Также потребуются: купальник для термальных источников, шлепки, дождевик. Большой рюкзак в поход брать не стоит. Из обязательных вещей, которые у вас должны быть в рюкзаке: личные вещи, гигиенические принадлежности и бутылка для воды. Если пользуетесь, можете взять термос.

В первый день желательно приехать в спортивной обуви и просторной одежде — будет восхождение 2 км к Шоанинскому храму.