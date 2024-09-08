Комфортный треккинг в Архызе с проживанием в уютной гостинице

Оказаться наедине с нетронутой природой и полюбоваться Дуккинскими озёрами, горами и водопадами
Мы будем гулять по заповедным территориям и экологическим маршрутам, обедать на свежем воздухе и отдыхать вечерами в окружении деревьев и горных вершин.

Побываем у трёх живописных озёр в долине реки Малая
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Дукка, постоим под освежающими брызгами водопада Чигордали, пройдём через хвойные и лиственные леса и поляны субальпийского разнотравья. Посетим термальные источники «Жемчужина Кавказа», где вы сможете искупаться. А ещё вас ждут ужины с шашлыками, домашним вином и местными овощами и банька на дровах.

Комфортный треккинг в Архызе с проживанием в уютной гостинице
Комфортный треккинг в Архызе с проживанием в уютной гостинице
Комфортный треккинг в Архызе с проживанием в уютной гостинице
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 13:00

Описание тура

Организационные детали

Организаторы тура оставляют за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества услуг в зависимости от погодных и иных условий.

Специальное снаряжение не требуется. Особых требований к одежде нет. Одежда и обувь должны быть спортивные, удобные, непромокаемые, по погоде. Специальная треккинговая обувь не требуется. Если она есть, то можно взять. Если нет, то специально покупать не стоит. Вполне подойдут спортивные кроссовки, ботинки, главное, чтобы подошва не была гладкой и скользкой.

Обувь должна быть разношенной, не новой. Необходимо, как минимум 2 пары. Треккинговые палки также по желанию. Маршрут средней сложности и по факту палки не особо нужны. Часть туристов их используют, часть идут без палок. Если потребуются, то они есть в прокате.

Также потребуются: купальник для термальных источников, шлепки, дождевик. Большой рюкзак в поход брать не стоит. Из обязательных вещей, которые у вас должны быть в рюкзаке: личные вещи, гигиенические принадлежности и бутылка для воды. Если пользуетесь, можете взять термос.

В первый день желательно приехать в спортивной обуви и просторной одежде — будет восхождение 2 км к Шоанинскому храму.

Проживание. В гостинице Winterfell или аналогичной, в 2-местных номерах. На территории есть бесплатный Wi-Fi и беседки с мангалами.

Питание. Включено трёхразовое питание (кавказская кухня).

Транспорт. Передвигаться будем на комфортном автобусе Mercedes Sprinter или на минивэне Volkswagen Caravelle. Водители проходят медицинский осмотр перед каждым рейсом.

Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.

Уровень сложности. Тур рассчитан на физически подготовленных людей, но специальных навыков не требуется. Маршруты спланированы так, что нагрузка возрастает постепенно. В день будем проходить от 10 до 14 км.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, переезд в Архыз, размещение в гостинице

Встречаемся и отправляемся в Архыз, куда прибудем около 18:00. Разместимся в гостинице, расположенной в окружении леса, поужинаем и познакомимся друг с другом поближе.

Затем — свободное время и отдых.

Встреча, переезд в Архыз, размещение в гостиницеВстреча, переезд в Архыз, размещение в гостиницеВстреча, переезд в Архыз, размещение в гостиницеВстреча, переезд в Архыз, размещение в гостинице
2 день

Поход к водопаду Чигордали, кавказское застолье

После завтрака в 8:00 выходим на маршрут по заповедной долине реки Кизгыч. Протяжённость пешего маршрута — 14 км, перепад высот — 400 м, время похода — 5 часов. Будем идти в окружении живописных видов, устроим привал, чтобы пообедать и немного отдохнуть. Наша цель сегодня — водопад Чигордали. Постоим под освежающими брызгами, послушаем умиротворяющий шум воды и полюбуемся завораживающей панорамой, которая открывается у водопада. А ещё в этой части Тебердинского заповедника живут зубры — сможем их увидеть, если повезёт.

После похода вас ждёт кавказский ужин на открытом воздухе с шашлыками, домашним вином и местными сырами, овощами, зеленью и лимонадами.

Поход к водопаду Чигордали, кавказское застольеПоход к водопаду Чигордали, кавказское застольеПоход к водопаду Чигордали, кавказское застольеПоход к водопаду Чигордали, кавказское застольеПоход к водопаду Чигордали, кавказское застольеПоход к водопаду Чигордали, кавказское застолье
3 день

Треккинг по Тропе романтиков

Сегодня отправимся в поход по экологической Тропе романтиков, которая проходит по Южному склону курорта. Стартуем от нижней станции канатной дороги «Млечный путь». Будем наслаждается уединением и любоваться нетронутой природой и панорамами горных вершин. Пройдём через хвойный и лиственный леса, поляны субальпийского разнотравья и заросли малинника. Пообедать остановимся у водопадов. Протяжённость — 10 км, перепад высот — 700 м, время прохождения — 6 часов.

В гостиницу вернёмся к 16:30, а после ужина попаримся в баньке на дровах.

Треккинг по Тропе романтиковТреккинг по Тропе романтиковТреккинг по Тропе романтиковТреккинг по Тропе романтиковТреккинг по Тропе романтиковТреккинг по Тропе романтиков
4 день

Дуккинские озёра

В этот день совершим треккинг до озёр в долине реки Малая Дукка. Побываем на трёх живописных водоёмах. Обед, уже по традиции, устроим на маршруте. Протяжённость — 11 км, перепад высот — 600 м, время — 7 часов.

В гостиницу вернёмся к 18:00. Далее — ужин, свободное время.

Дуккинские озёраДуккинские озёраДуккинские озёраДуккинские озёра
5 день

Лик Христа, термальные источники

Позавтракав, в 9:00 выезжаем из гостиницы в сторону Минеральных Вод. По пути сделаем остановку у Лика Христа, который находится на высоте около 100 метров в гроте хребта Мицешта, и посетим источники «Жемчужина Кавказа». Это комплекс из 8 бассейнов с термальной водой разных температур — желающие смогут искупаться.

Лик Христа, термальные источникиЛик Христа, термальные источникиЛик Христа, термальные источники

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет38 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды и ужины
  • Трансферы в рамках тура
  • Экологические сборы
  • Оформление пропусков
  • Медицинская страховка
  • Баня на дровах (2 часа)
  • Сопровождение гидом
Что не входит в цену
  • Ж/д или авиабилеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Канатная дорога
  • Конные прогулки и квадроциклы
  • Доплата за 1-местное проживание - 10 000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, ж/д вокзал или аэропорт, до 13:00
Завершение: Минеральные Воды, ж/д вокзал или аэропорт, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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