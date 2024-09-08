Побываем у трёх живописных озёр в долине реки Малая
Описание тура
Организационные детали
Организаторы тура оставляют за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества услуг в зависимости от погодных и иных условий.
Специальное снаряжение не требуется. Особых требований к одежде нет. Одежда и обувь должны быть спортивные, удобные, непромокаемые, по погоде. Специальная треккинговая обувь не требуется. Если она есть, то можно взять. Если нет, то специально покупать не стоит. Вполне подойдут спортивные кроссовки, ботинки, главное, чтобы подошва не была гладкой и скользкой.
Обувь должна быть разношенной, не новой. Необходимо, как минимум 2 пары. Треккинговые палки также по желанию. Маршрут средней сложности и по факту палки не особо нужны. Часть туристов их используют, часть идут без палок. Если потребуются, то они есть в прокате.
Также потребуются: купальник для термальных источников, шлепки, дождевик. Большой рюкзак в поход брать не стоит. Из обязательных вещей, которые у вас должны быть в рюкзаке: личные вещи, гигиенические принадлежности и бутылка для воды. Если пользуетесь, можете взять термос.
В первый день желательно приехать в спортивной обуви и просторной одежде — будет восхождение 2 км к Шоанинскому храму.
Проживание. В гостинице Winterfell или аналогичной, в 2-местных номерах. На территории есть бесплатный Wi-Fi и беседки с мангалами.
Питание. Включено трёхразовое питание (кавказская кухня).
Транспорт. Передвигаться будем на комфортном автобусе Mercedes Sprinter или на минивэне Volkswagen Caravelle. Водители проходят медицинский осмотр перед каждым рейсом.
Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.
Уровень сложности. Тур рассчитан на физически подготовленных людей, но специальных навыков не требуется. Маршруты спланированы так, что нагрузка возрастает постепенно. В день будем проходить от 10 до 14 км.
Программа тура по дням
Встреча, переезд в Архыз, размещение в гостинице
Встречаемся и отправляемся в Архыз, куда прибудем около 18:00. Разместимся в гостинице, расположенной в окружении леса, поужинаем и познакомимся друг с другом поближе.
Затем — свободное время и отдых.
Поход к водопаду Чигордали, кавказское застолье
После завтрака в 8:00 выходим на маршрут по заповедной долине реки Кизгыч. Протяжённость пешего маршрута — 14 км, перепад высот — 400 м, время похода — 5 часов. Будем идти в окружении живописных видов, устроим привал, чтобы пообедать и немного отдохнуть. Наша цель сегодня — водопад Чигордали. Постоим под освежающими брызгами, послушаем умиротворяющий шум воды и полюбуемся завораживающей панорамой, которая открывается у водопада. А ещё в этой части Тебердинского заповедника живут зубры — сможем их увидеть, если повезёт.
После похода вас ждёт кавказский ужин на открытом воздухе с шашлыками, домашним вином и местными сырами, овощами, зеленью и лимонадами.
Треккинг по Тропе романтиков
Сегодня отправимся в поход по экологической Тропе романтиков, которая проходит по Южному склону курорта. Стартуем от нижней станции канатной дороги «Млечный путь». Будем наслаждается уединением и любоваться нетронутой природой и панорамами горных вершин. Пройдём через хвойный и лиственный леса, поляны субальпийского разнотравья и заросли малинника. Пообедать остановимся у водопадов. Протяжённость — 10 км, перепад высот — 700 м, время прохождения — 6 часов.
В гостиницу вернёмся к 16:30, а после ужина попаримся в баньке на дровах.
Дуккинские озёра
В этот день совершим треккинг до озёр в долине реки Малая Дукка. Побываем на трёх живописных водоёмах. Обед, уже по традиции, устроим на маршруте. Протяжённость — 11 км, перепад высот — 600 м, время — 7 часов.
В гостиницу вернёмся к 18:00. Далее — ужин, свободное время.
Лик Христа, термальные источники
Позавтракав, в 9:00 выезжаем из гостиницы в сторону Минеральных Вод. По пути сделаем остановку у Лика Христа, который находится на высоте около 100 метров в гроте хребта Мицешта, и посетим источники «Жемчужина Кавказа». Это комплекс из 8 бассейнов с термальной водой разных температур — желающие смогут искупаться.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|38 000 ₽
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Что включено
- Проживание
- Завтраки, обеды и ужины
- Трансферы в рамках тура
- Экологические сборы
- Оформление пропусков
- Медицинская страховка
- Баня на дровах (2 часа)
- Сопровождение гидом
Что не входит в цену
- Ж/д или авиабилеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Канатная дорога
- Конные прогулки и квадроциклы
- Доплата за 1-местное проживание - 10 000 руб