Отдых на водах: спа-тур на Кавказ с купанием в термах и отелем 4*. Домбай, Эльбрус и города КМВ

Ощутить целебную силу источников, посетить Кисловодск и Пятигорск, увидеть высочайшую вершину Европы
Всего несколько веков назад на курортах Кавказских Минеральных Вод собирался весь цвет российского общества — сюда ехали, чтобы поправить здоровье, насладиться приятными прогулками и надышаться свежим воздухом.

Предлагаем и вам почувствовать
читать дальше

себя знатными особами! Будем жить в роскошном 4-звёздочном отеле и каждый день купаться в термальных источниках, которые благотворно влияют на организм, продлевают молодость и красоту. А ещё вы увидите главные достопримечательности региона.

Погуляете по парку «Цветник» в Пятигорске и попробуете щёлочную, углекислую и сероводородную минеральные воды.

Восхититесь пейзажами Домбая, сделаете фотографии на фоне Эльбруса, пройдётесь по Кисловодску и заглянете в Замок коварства и любви.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой?
- Документы
- Тёплую одежду и ветровку, удобную обувь
- Свои лекарства
- Для посещения термальных купален необходимо взять полотенца, шлёпанцы и купальник
- Головной убор и крем для защиты от солнца в горные туры
- Желательно иметь при себе наличные и мелкие купюры для покупки сувениров и прочих даров Северного Кавказа.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Пятигорску, «Домик Лермонтова» и Суворовские термы

Встретим вас в аэропорту или на вокзале и отвезём в отель. Знакомство начнётся с Пятигорска — первого русского бальнеологического курорта. Мы прогуляемся по старейшей части, увидим карстовое озеро Провал внутри горы Машук. С горы Горячей, от Китайской пагоды, откроется панорама центральной части курорта.

Далее маршрут приведёт к скульптуре «Орёл». В парке «Цветник» осмотрим архитектурные объекты разных периодов, в Центральной питьевой галерее будет возможность попробовать щёлочную, углекислую и сероводородную минеральные воды. С обзорных точек горы Машук откроются виды на Пятигорск, горы Бештау, Юца и Джуца, а в ясную погоду — на вершины Большого Кавказского хребта с Эльбрусом.

Посетим музей «Домик Лермонтова», где сохранилась историческая обстановка и представлены личные вещи поэта. После прибудем к Суворовским термальным источникам, также известным как «ванны Клеопатры». Температура воды в большом бассейне достигает 39 градусов, в малом — 37 градусов. Вода подаётся из скважины глубиной 1100 метров.

2 день

Горы Домбая и термальные бассейны комплекса «Жемчужина Кавказа»

В 8:00 отправимся на автобусно-пешеходную экскурсию по долинам рек Кубани, Теберды и Аманауза. Маршрут приведёт нас в Домбай — горный курорт, расположенный в сердце Тебердинского заповедника у подножия Главного Кавказского хребта.

По пути мы увидим Большой Ставропольский канал, Сентинский и Шоанский христианские храмы, а также Мемориал защитников перевалов Кавказа.

На Домбайской поляне мы увидим гору Белалакая — «визитную карточку» курорта высотой 3861 метр, также известную как Полосатая скала. Её склоны прорезаны белыми кварцевыми поясами шириной около 50 метров. По канатной дороге мы поднимемся на обзорную площадку хребта Мусса-Ачитара. С высоты нам откроются виды на вершины и ледники Главного Кавказского хребта, долины рек Теберды и Гоначхира, а также Эльбрус.

После экскурсии по Домбаю мы отправимся к термальным бассейнам оздоровительного комплекса «Жемчужина Кавказа» в районе города Черкесск.

3 день

Экскурсия по Кисловодску, Замок коварства и любви и термальный спа-комплекс

В 9:00 начнём автобусно-пешеходную экскурсию по солнечному Кисловодску и его окрестностям. Мы посетим Курортный парк и увидим памятники ландшафтного искусства, природные и исторические достопримечательности, а также знаменитый источник минеральной воды «Нарзан». Побываем в одном из самых известных уголков парка — «Долине роз».

После прибудем к природному памятнику Замок коварства и любви. Мы увидим скальные образования, напоминающие средневековую крепость.

Во второй половине дня мы отправимся на отдых в круглогодичный термальный спа-комплекс. На 2,5 га в долине Пятигорья расположены открытые и закрытые бассейны с минеральной водой, бани и сауны, джакузи, купелей, душей, зоны релакса и спа. Это место, о котором говорят: «Термы лучше моря». В уличной зоне 5 бассейнов с минеральной и артезианской водой, баня двух температур, шезлонги, беседки и летняя веранда с кафе. Во внутренней зоне комплекса находятся три сауны (обычная, ароматическая и солевая), римская баня, хаммам, гидромассажный бассейн с артезианской водой, Душ впечатлений, снегогенератор, Дорожка Кнейппа, купель, 2 комнаты для релакса с «водяными» матрасами, выплыв из закрытой спа-зоны в уличные бассейны.

4 день

Эльбрус и Поляна нарзанов

Сегодня мы поедем к одной из самых известных и загадочных гор Кавказа — Эльбрусу. Маршрут пройдёт по живописному Баксанскому ущелью Кабардино-Балкарии.

По дороге мы увидим самый высокогорный город России — Тырныауз, а также теснину Эль-Журт. По мере продвижения нам будут открываться панорамы Главного Кавказского хребта.

С Поляны Азау, нижней станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье», мы начнём подъём в высокогорную зону Эльбруса. Затем мы отправимся на Поляну нарзанов — место выхода природных минеральных источников, насыщенных углекислым газом и железом.

На этом наш тур завершён, мы доставим вас в аэропорт или на ж/д вокзал. До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение48 000 ₽
1-местное размещение59 000 ₽
Размещение на доп. месте38 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, в том числе индивидуальный трансфер из/в аэропорт или с/на вокзал
  • Экскурсии по программе с аттестованными гидами
  • Купание в термальных комплексах
Что не входит в цену
  • Билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Обеды на экскурсиях в кафе кавказской кухни - ок. 1000 ₽
  • Ужины в ресторане отеля или в кафе поблизости - ок. 1500 ₽
  • Подъём по канатной дороге - 3200 ₽ (Домбай), 3200 ₽ (Эльбрус)
  • Входной билет в парк «Зелёный квартал» - 200 ₽
  • Стоимость доп. размещения в номере «Стандарт» - 38 000 ₽
  • Стоимость 1-местного размещения в номере «Стандарт» - 63 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, время прибытия вашего рейса. Рекомендуем прибыть до 14:00. Если вы планируете приехать на день раньше, мы заберём вас и доставим в отель
Завершение: Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, время вашего отъезда/вылета
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму запроса на бронь.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса
Лариса — Организатор в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Наше турагентство организует авторские туры по Северному Кавказу и Кавказским Минеральным Водам. Издавна регион ценился своими курортами и минеральной водой, именно сюда приезжали для лечения «на воды» ещё с царских времен. В
нашем туре по курорту КавМинВоды и заповедным уголкам уникальной природы Северного Кавказа – местам, насыщенным незабываемыми впечатлениями и шикарным отдыхом для души. Почувствуете кавказское гостеприимство! Каждому гостю мы дарим заботу, внимание и тепло!

