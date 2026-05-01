Встретим вас в аэропорту или на вокзале и отвезём в отель. Знакомство начнётся с Пятигорска — первого русского бальнеологического курорта. Мы прогуляемся по старейшей части, увидим карстовое озеро Провал внутри горы Машук. С горы Горячей, от Китайской пагоды, откроется панорама центральной части курорта.

Далее маршрут приведёт к скульптуре «Орёл». В парке «Цветник» осмотрим архитектурные объекты разных периодов, в Центральной питьевой галерее будет возможность попробовать щёлочную, углекислую и сероводородную минеральные воды. С обзорных точек горы Машук откроются виды на Пятигорск, горы Бештау, Юца и Джуца, а в ясную погоду — на вершины Большого Кавказского хребта с Эльбрусом.

Посетим музей «Домик Лермонтова», где сохранилась историческая обстановка и представлены личные вещи поэта. После прибудем к Суворовским термальным источникам, также известным как «ванны Клеопатры». Температура воды в большом бассейне достигает 39 градусов, в малом — 37 градусов. Вода подаётся из скважины глубиной 1100 метров.