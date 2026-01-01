С комфортом по красотам Северного Кавказа: Эльбрус, Домбай, Кисловодск, Пятигорск и Чегем
Полюбоваться высочайшей вершиной Европы, заглянуть в Чегемское ущелье и посетить Поляну нарзанов
Начало: Аэропорт или вокзал Минеральных Вод, до 14:00. Пор...
4 апр в 15:00
18 апр в 15:00
59 000 ₽ за человека
Домбай и Приэльбрусье на внедорожнике. Тур с проживанием в Кисловодске (мини-группа)
Увидеть озёра Кара-Кёль и Гижгит, проводить закат на плато Бермамыт, выпить нарзана из источника
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 13:00
26 мая в 13:00
10 июн в 13:00
46 900 ₽ за человека
Отдых на водах: спа-тур на Кавказ с купанием в термах и отелем 4*. Домбай, Эльбрус и города КМВ
Ощутить целебную силу источников, посетить Кисловодск и Пятигорск, увидеть высочайшую вершину Европы
Начало: Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, время п...
4 апр в 10:00
18 апр в 10:00
52 000 ₽ за человека
