165 отзывов оставили туристы

Когда уходит суета дня, а на Москву спускаются сумерки, город 🏙️ становится особенно красив – необычная и красочная подсветка многих объектов представляет архитектурный ансамбль столицы ⭐️ в новом обличье. Познакомиться с чарующей красотой ночной Москвы предлагаем Вам на нашем экскурсионном маршруте, разработанном с учётом показа самых интересных в ночное время мест.

В ходе автобусной экскурсии 🧭 по вечерней и ночной Москве – «Огни ночной Москвы» – Вы:

проедетесь по Тверской улице – главной улице столицы, которая невероятно красива именно в вечернее время суток;

прокатитесь по Тверскому и Никитскому бульварам;

увидите Арбатскую площадь, Знаменку и Моховую;

насладитесь красотой библиотеки им. В. И. Ленина и поразитесь удивительной архитектуре дома Пашкова, построенного в стиле классицизма;

восхититесь великолепием Театральной площади, усыпанной ночными огнями, полюбуетесь зданиями Большого и Малого театров;

прогуляетесь по Красной площади – и дух захватит от красоты главной площади страны в ночное время. Башни Кремля, ГУМ, Исторический музей 🖼, храм Василия Блаженного – весь архитектурный комплекс настолько красив, что трудно удержаться от восхищения;

посетите территорию храма Христа Спасителя и прогуляетесь 👣 по Патриаршему мосту – потрясающие фотографии 📸 получаются именно с этого ракурса;

проедетесь вдоль Новодевичьего монастыря;

полюбуетесь огнями ночной Москвы со смотровой площадки Воробьёвых гор;

увидите Триумфальную арку и, возможно, прогуляетесь по Поклонной горе;

сможете сделать великолепные фотографии на фоне ММДЦ «Москва–Сити», усыпанного яркими огнями различных цветов.

От ММДЦ «Москва–Сити» наш автобус проследует обратно к станции метро 🚇 Маяковская – полюбуйтесь мелькающими за окном автобуса огнями ночной Москвы, этого древнего и вечно молодого города, сердца страны.

Регистрация на экскурсию ⛳ заканчивается заранее. Приходите на место встречи минимум за 20 минут до начала экскурсии!