165 отзывов оставили туристы

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Экскурсия по вечерней Москве

4.3
165 отзывов
Незабываемая М.
Незабываемая М. – Гид из Москвы
Экскурсия по вечерней Москве
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  • 👥Групповая
  • 🌃Ночная
  • 🏛История и архитектура
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 800 ₽ за человека

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Экскурсия по вечерней Москве
Когда уходит суета дня, а на Москву спускаются сумерки, город 🏙️ становится особенно красив – необычная и красочная подсветка многих объектов представляет архитектурный ансамбль столицы ⭐️ в новом обличье. Познакомиться с чарующей красотой ночной Москвы предлагаем Вам на нашем экскурсионном маршруте, разработанном с учётом показа самых интересных в ночное время мест.

В ходе автобусной экскурсии 🧭 по вечерней и ночной Москве – «Огни ночной Москвы» – Вы:

  • проедетесь по Тверской улице – главной улице столицы, которая невероятно красива именно в вечернее время суток;
  • прокатитесь по Тверскому и Никитскому бульварам;
  • увидите Арбатскую площадь, Знаменку и Моховую;
  • насладитесь красотой библиотеки им. В. И. Ленина и поразитесь удивительной архитектуре дома Пашкова, построенного в стиле классицизма;
  • восхититесь великолепием Театральной площади, усыпанной ночными огнями, полюбуетесь зданиями Большого и Малого театров;
  • прогуляетесь по Красной площади – и дух захватит от красоты главной площади страны в ночное время. Башни Кремля, ГУМ, Исторический музей 🖼, храм Василия Блаженного – весь архитектурный комплекс настолько красив, что трудно удержаться от восхищения;
  • посетите территорию храма Христа Спасителя и прогуляетесь 👣 по Патриаршему мосту – потрясающие фотографии 📸 получаются именно с этого ракурса;
  • проедетесь вдоль Новодевичьего монастыря;
  • полюбуетесь огнями ночной Москвы со смотровой площадки Воробьёвых гор;
  • увидите Триумфальную арку и, возможно, прогуляетесь по Поклонной горе;
  • сможете сделать великолепные фотографии на фоне ММДЦ «Москва–Сити», усыпанного яркими огнями различных цветов.
  • От ММДЦ «Москва–Сити» наш автобус проследует обратно к станции метро 🚇 Маяковская – полюбуйтесь мелькающими за окном автобуса огнями ночной Москвы, этого древнего и вечно молодого города, сердца страны.
Регистрация на экскурсию ⛳ заканчивается заранее. Приходите на место встречи минимум за 20 минут до начала экскурсии!
Что входит
  • Услуги русскоговорящего экскурсовода
  • Транспорт
Начало
🚩 ст. м. Маяковская, ступеньки театра сатиры
Место завершения
🏁 ст. м. Маяковская

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Незабываемая М.
Незабываемая М.
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165 отзывов оставили туристы

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