165 отзывов оставили туристы

Когда уходит суета дня, а на Москву спускаются сумерки, город 🏙️ становится особенно красив – необычная и красочная подсветка многих объектов представляет архитектурный ансамбль столицы ⭐️ в новом обличье. Познакомиться с чарующей красотой ночной Москвы предлагаем Вам на нашем экскурсионном маршруте, разработанном с учётом показа самых интересных в ночное время мест.
В ходе автобусной экскурсии 🧭 по вечерней и ночной Москве – «Огни ночной Москвы» – Вы:
проедетесь по Тверской улице – главной улице столицы, которая невероятно красива именно в вечернее время суток;
прокатитесь по Тверскому и Никитскому бульварам;
увидите Арбатскую площадь, Знаменку и Моховую;
насладитесь красотой библиотеки им. В. И. Ленина и поразитесь удивительной архитектуре дома Пашкова, построенного в стиле классицизма;
восхититесь великолепием Театральной площади, усыпанной ночными огнями, полюбуетесь зданиями Большого и Малого театров;
прогуляетесь по Красной площади – и дух захватит от красоты главной площади страны в ночное время. Башни Кремля, ГУМ, Исторический музей 🖼, храм Василия Блаженного – весь архитектурный комплекс настолько красив, что трудно удержаться от восхищения;
посетите территорию храма Христа Спасителя и прогуляетесь 👣 по Патриаршему мосту – потрясающие фотографии 📸 получаются именно с этого ракурса;
проедетесь вдоль Новодевичьего монастыря;
полюбуетесь огнями ночной Москвы со смотровой площадки Воробьёвых гор;
увидите Триумфальную арку и, возможно, прогуляетесь по Поклонной горе;
сможете сделать великолепные фотографии на фоне ММДЦ «Москва–Сити», усыпанного яркими огнями различных цветов.
От ММДЦ «Москва–Сити» наш автобус проследует обратно к станции метро 🚇 Маяковская – полюбуйтесь мелькающими за окном автобуса огнями ночной Москвы, этого древнего и вечно молодого города, сердца страны.
Регистрация на экскурсию ⛳ заканчивается заранее. Приходите на место встречи минимум за 20 минут до начала экскурсии!
Что входит
Услуги русскоговорящего экскурсовода
Транспорт
Начало
🚩 ст. м. Маяковская, ступеньки театра сатиры
Место завершения
🏁 ст. м. Маяковская
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.