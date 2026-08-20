Москва с воды выглядит совсем иначе — просторнее, наряднее и немного кинематографичнее.
За одну прогулку перед вами проплывут башни Москва-Сити, Воробьёвы горы, Кремль, храм Христа Спасителя и другие столичные символы. Остаётся выбрать столик, устроиться поудобнее и смотреть, как город сменяет декорации.
За одну прогулку перед вами проплывут башни Москва-Сити, Воробьёвы горы, Кремль, храм Христа Спасителя и другие столичные символы. Остаётся выбрать столик, устроиться поудобнее и смотреть, как город сменяет декорации.
Описание экскурсии
Маршрут
Причал «Киевский вокзал» — Новодевичий монастырь — Лужники — Воробьёвы горы — Парк Горького — Памятник Петру I — Храм Христа Спасителя — Московский Кремль — Парк «Зарядье» — обратно по центру Москвы — Причал «Киевский вокзал».
Организационные детали
- Прогулка проходит на одном из теплоходов: «Москва-21», «Москва-24», «Москва-46» или «Виктор Потапов»
- В стоимость входит обед или ужин
- На борту есть аудиогид, аудиосистема, кафе-бар, ресторан-бар, WC и отдельные столики. Рассадка свободная
- На теплоход можно с детской коляской и домашними животными
- Можно приносить свой алкоголь с чеком из магазина (кроме пенных напитков). Свою еду — нельзя
- Детский билет действует для детей от 6 до 12 лет включительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый туда и обратно • С ГОРЯЧИМ ЛАНЧЕМ , Питание включено
|1469 ₽
|Взрослый • туда и обратно
|1090 ₽
|Детский туда и обратно • С ГОРЯЧИМ ЛАНЧЕМ, Питание включено
|1269 ₽
|Детский • туда и обратно
|990 ₽
|Взрослый, для 4-х гостей с горячим ланчем, Круговой маршрут, Питание включено, ПН—ПТ
|5399 ₽
|Детский посадочный (до 6 лет):
|10 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале «Киевский вокзал»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
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Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
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