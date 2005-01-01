Что вас ожидает

Мы отправимся в увлекательнейший квест по сказочной Москве. Экскурсовод будет в образе одного из сказочных персонажей. Передвигаться по городу будем по сказочным посланиям. Каждую следующую остановку нужно будет угадать. Будут викторины и каверзные вопросики — скучать не придется!

Вы узнаете, где живут сказочники, их сказочные персонажи в Москве: найдём смерть Кощея, пруд черепахи Тортиллы, улицы где гуляет Дуремар, львов, единорогов, дом, где поселились китайские драконы, любимые басни И. А. Крылова, домик Алисы, русские сказки и узнаем где находится Лукоморье Москвы, поговорим с учёным котом.

А также всех участников ждут сладкие сюрпризы.

Важное знать: