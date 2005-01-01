5
19 отзывов
Виктория
Виктория – Гид из Москвы
Приглашаю вас на семейную театрализованную экскурсию-квест по волшебным местам Москвы.

Вас ждут, загадки, тайные послания и сладкие сюрпризы.

Мы отыщем смерть Кощея, львов, единорогов и даже дом, где поселились китайские львы! Но прежде — придется поломать голову, чтобы выяснить, где же находятся эти удивительные места.

До встречи в сказке!
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Квест

10 000 ₽ за экскурсию

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
«Лукоморье Москвы»‎
«Лукоморье Москвы»‎

Что вы увидите 🤩

  • Патриаршие пруды
  • Тверской бульвар
  • Чистопрудный бульвар
  • "дом- яйцо" на улице Машкова
  • "дом Алисы" и чайный домик купца Перлова на Мясницкой улице
  • Александровский сад
  • Московский Кремль. Маршрут может немного видоизменяться.
Что вас ожидает
Мы отправимся в увлекательнейший квест по сказочной Москве. Экскурсовод будет в образе одного из сказочных персонажей. Передвигаться по городу будем по сказочным посланиям. Каждую следующую остановку нужно будет угадать. Будут викторины и каверзные вопросики — скучать не придется!
Вы узнаете, где живут сказочники, их сказочные персонажи в Москве: найдём смерть Кощея, пруд черепахи Тортиллы, улицы где гуляет Дуремар, львов, единорогов, дом, где поселились китайские драконы, любимые басни И. А. Крылова, домик Алисы, русские сказки и узнаем где находится Лукоморье Москвы, поговорим с учёным котом.
А также всех участников ждут сладкие сюрпризы.

Важное знать:

  • Дети до 14 лет допускаются в присутствии взрослого.
🚩 Начало: Метро Тверская, у остановки общ. транспорта.
🏁 Место завершения: В центре, у метро
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание (в образе одного из сказочных персонажей)
  • Квест
  • Сказочный реквизит и сладкие угощения.
Что не входит
  • Транспортные расходы
  • личные расходы
Важная информация
Дети до 14 лет допускаются в присутствии взрослого.
«Лукоморье Москвы»‎
«Лукоморье Москвы»‎
«Лукоморье Москвы»‎
«Лукоморье Москвы»‎
Время проведения: В любой день и час
  • Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Виктория
Виктория
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