1905 год. Главная детская ёлка в Благородном собрании вот-вот начнётся… Но вдруг выясняется, что кто-то хочет украсть ёлку и сорвать праздник! Отправляемся опрашивать подозреваемых и искать пропажу!
Описание квеста
В процессе распутывания дела вы:
- Увидите роскошный Дом благородного собрания (Дом Союзов) и легендарный универмаг «Мюр и Мерлиз» (ЦУМ)
- Рассмотрите Большой театр и Театральную площадь
- Пройдёте вдоль единственного сохранившегося кусочка Китайгородской стены
- Полюбуетесь убранством Третьяковского проезда
- Прогуляетесь по нарядной Никольской улице
А ещё:
- Прочувствуете, как праздновали Новый год и Рождество в дореволюционной Москве
- Получите приглашение на главную детскую ёлку столицы и освоите правила светского общения
- Пообщаетесь с жителями дореволюционной Москвы
- Сыграете мелодию для скучающего сторожа
- Соберёте новогодний набор из дореволюционного каталога
- Станете главными героями новогоднего расследования
И спасёте праздник!
Организационные детали
- Рекомендуемый возраст участников — 7+
- Квест проводится для детей c родителями (может быть несколько детей в сопровождении одного взрослого)
- По запросу экскурсию можно провести для школьной группы (делим класс на команды) — детали уточняйте в переписке
- Квест проводят актёры и гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Охотный Ряд»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 1651 туриста
Я организую экскурсии и путешествия для семей с детьми и для классов по темам школьной программы. Всю жизнь прожив в Москве, будучи по профессии преподавателем русского языка и литературы
