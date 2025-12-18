Дед Мороз тоже в теме! Он заглянул в А4 VR PARK и погрузился в виртуальную реальность. Но случилась неприятность: он случайно удалил из программы главный символ года — новогоднюю ёлку. Упс! И теперь всем фанатам VR надо исправить ошибку. Вперёд навстречу приключениям!
Описание экскурсии
Этой зимой парк предлагает полноценное VR-приключение для всей семьи в фирменном стиле А4. Зимние игры в виртуальном мире чередуются с офлайн-интерактивами:
- А4 VR PARK — 2 000 кв. м. драйва и развлечений
- A4 VR ARENA — самая большая VR-арена в Москве!
- GAME ARENA — 15 WOW-аттракционов, где каждый найдёт что-то по душе
- Кинотеатр 360 — мир виртуальных историй
- LASER ROOM — топовый челлендж «Пол — это лава!» и лазерный лабиринт
В новогодней программе:
- квесты, конкурсы, миссии
- Run&Tag — ниндзя-догонялки с элементами паркура
- танцы и веселье до упаду
Организационные детали
- Программа рассчитана на участников 6+
- VR-арена оплачивается отдельно:
— 5 игр — 3 000 ₽
— 7 игр — 3 850 ₽
— 10 игр — 4 950 ₽
— Безлимитный билет — 6 600 ₽
— Безлимит для троих — 13 200 ₽
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В А4 VR PARK
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена — Организатор в Москве
Радости на лицах — будем веселиться! Наш город профессий для детей в Москве — уникальное место, пронизанное философией продвинутого детства в стиле А4, блогера, известного каждому ребёнку России. Здесь не важно,
