Новогодняя ёлка в A4 VR PARK

Погрузиться в мир VR, повеселиться с друзьями и спасти праздник
Дед Мороз тоже в теме! Он заглянул в А4 VR PARK и погрузился в виртуальную реальность. Но случилась неприятность: он случайно удалил из программы главный символ года — новогоднюю ёлку. Упс! И теперь всем фанатам VR надо исправить ошибку. Вперёд навстречу приключениям!
Описание экскурсии

Этой зимой парк предлагает полноценное VR-приключение для всей семьи в фирменном стиле А4. Зимние игры в виртуальном мире чередуются с офлайн-интерактивами:

  • А4 VR PARK — 2 000 кв. м. драйва и развлечений
  • A4 VR ARENA — самая большая VR-арена в Москве!
  • GAME ARENA — 15 WOW-аттракционов, где каждый найдёт что-то по душе
  • Кинотеатр 360 — мир виртуальных историй
  • LASER ROOM — топовый челлендж «Пол — это лава!» и лазерный лабиринт

В новогодней программе:

  • квесты, конкурсы, миссии
  • Run&Tag — ниндзя-догонялки с элементами паркура
  • танцы и веселье до упаду

Организационные детали

  • Программа рассчитана на участников 6+
  • VR-арена оплачивается отдельно:
    — 5 игр — 3 000 ₽
    — 7 игр — 3 850 ₽
    — 10 игр — 4 950 ₽
    — Безлимитный билет — 6 600 ₽
    — Безлимит для троих — 13 200 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В А4 VR PARK
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Москве
Радости на лицах — будем веселиться! Наш город профессий для детей в Москве — уникальное место, пронизанное философией продвинутого детства в стиле А4, блогера, известного каждому ребёнку России. Здесь не важно,
читать дальше

сколько тебе лет. Важно, на что ты способен. Конечно, не в одиночку — а в компании таких же крутых ребят. Конечно, без занудства — с искренним интересом и любопытством. Здесь экспериментируют, бросаются в челленджи, по-доброму шутят и, конечно, крепко дружат!

