От Воробьёвых гор до причала "Китай-город" - на теплоходе "Флагман" с аудиоэкскусией

Отправиться в речное путешествие по центру столицы на комфортабельном теплоходе
Эффектные виды на исторические здания, набережные и мосты Москвы, а также на лучшие городские парки — всё это откроется вам на водной прогулке от Воробьёвых гор. На борту современного теплохода есть ресторан и бар с широким ассортиментом напитков и горячих блюд. Идеальный выбор для отдыха и наслаждения городской панорамой!
Описание аудиогида

Прогулка на теплоходе — пожалуй, лучший способ изучить центр Москвы во всей полноте. С высоты палубы вы понаблюдаете, как мосты и набережные, привычные улицы и парки превращаются в живописные панорамы. Прочувствуете ритм столицы, увидите её главные локации и насладитесь комфортным отдыхом. А если захотите, послушаете увлекательную аудиоэкскурсию через собственный смартфон и личные наушники.

Маршрут

Причал «Воробьёвы горы» (посадка) → Андреевский мост → причал «Нескучный сад» (остановка) → Крымский мост → памятник Петру I → Театр эстрады → храм Христа Спасителя → Московский Кремль → собор Василия Блаженного → парк Зарядье → причал «Китай-город / Устьинский»

Организационные детали

  • Это речная теплоходная прогулка. Сопровождение гида не предполагается
  • Для прослушивания бесплатной аудиоэкскурсии обращайтесь к официанту для получения QR-кода
  • С собой можно взять велосипед и детскую коляску
  • Допускается нахождение на борту с животными
  • Запрещено брать на борт свою еду и безалкогольные напитки

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
билет в одну сторону взрослый , ПТ, СБ—ВС1700 ₽
билет в одну сторону детский , дети от 6 до 11 лет, ПТ, СБ—ВС1200 ₽
билет в одну сторону детский без места10 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У причала «Воробьёвы горы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Прогулки на теплоходах
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 15604 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов, Казанского кремля и волжских просторов. Наши причалы расположены в центре, в самых удобных местах для жителей и гостей трёх городов.

