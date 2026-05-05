Эффектные виды на исторические здания, набережные и мосты Москвы, а также на лучшие городские парки — всё это откроется вам на водной прогулке от Воробьёвых гор. На борту современного теплохода есть ресторан и бар с широким ассортиментом напитков и горячих блюд. Идеальный выбор для отдыха и наслаждения городской панорамой!
Описание аудиогида
Прогулка на теплоходе — пожалуй, лучший способ изучить центр Москвы во всей полноте. С высоты палубы вы понаблюдаете, как мосты и набережные, привычные улицы и парки превращаются в живописные панорамы. Прочувствуете ритм столицы, увидите её главные локации и насладитесь комфортным отдыхом. А если захотите, послушаете увлекательную аудиоэкскурсию через собственный смартфон и личные наушники.
Маршрут
Причал «Воробьёвы горы» (посадка) → Андреевский мост → причал «Нескучный сад» (остановка) → Крымский мост → памятник Петру I → Театр эстрады → храм Христа Спасителя → Московский Кремль → собор Василия Блаженного → парк Зарядье → причал «Китай-город / Устьинский»
Организационные детали
- Это речная теплоходная прогулка. Сопровождение гида не предполагается
- Для прослушивания бесплатной аудиоэкскурсии обращайтесь к официанту для получения QR-кода
- С собой можно взять велосипед и детскую коляску
- Допускается нахождение на борту с животными
- Запрещено брать на борт свою еду и безалкогольные напитки
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|билет в одну сторону взрослый , ПТ, СБ—ВС
|1700 ₽
|билет в одну сторону детский , дети от 6 до 11 лет, ПТ, СБ—ВС
|1200 ₽
|билет в одну сторону детский без места
|10 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала «Воробьёвы горы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 15604 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «От Воробьёвых гор до причала "Китай-город" - на теплоходе "Флагман" с аудиоэкскусией»
Групповая
Речная прогулка от Воробьевых гор до причала «Китай-город»
Начало: Причал «Воробьевы горы»
Расписание: Ежедневно в 13:33, 16:33, 19:33
400 ₽ за человека
Групповая
Речная прогулка по центру Москвы на панорамном теплоходе
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 21:07
790 ₽ за человека
Групповая
Речная прогулка в День Победы от причала «Китай-город»
Начало: Китай-город/Устьинский
Расписание: 9 мая в 20:38
2350 ₽ за человека
Аудиогид
Речная прогулка от Новоспасского моста до Воробьевых гор по центру Москвы
Начало: Причал Новоспасский
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
650 ₽ за человека
1700 ₽ за человека