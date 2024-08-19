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Перед вами самый эрудированный робот-гид, мистер Ушкин.



Доступным языком он расскажет историю Китай-города — старинного района Москвы, который ни с Китаем, ни с китайцами не связан. Вы услышите, какие улицы в него входят и чем они интересны.



А ещё прогуляетесь по парку «Зарядье» и узнаете, почему Парящий мост так назвали и что такое «стеклянная кора».