Семейная прогулка по Китай-городу с иммерсивным аудиогидом

Провести время с интересом и пользой, исследуя местность вокруг Кремля и парк «Зарядье»
Перед вами самый эрудированный робот-гид, мистер Ушкин.

Доступным языком он расскажет историю Китай-города — старинного района Москвы, который ни с Китаем, ни с китайцами не связан. Вы услышите, какие улицы в него входят и чем они интересны.

А ещё прогуляетесь по парку «Зарядье» и узнаете, почему Парящий мост так назвали и что такое «стеклянная кора».
Семейная прогулка по Китай-городу с иммерсивным аудиогидом
Семейная прогулка по Китай-городу с иммерсивным аудиогидом
Семейная прогулка по Китай-городу с иммерсивным аудиогидом
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание аудиогида

Многие москвичи и гости столицы приезжают погулять по Китай-городу, ведь здесь собрано множество достопримеательностей и зон отдыха как для взрослых, так и для детей. Квест-прогулка позволит вам погрузиться в атмосферу прошлого и узнать о важных событиях, которые происходили здесь на протяжении веков. А музыкальное оформление и спецэффекты создадут особую атмосферу и настроят на приключения.

Вы узнаете

  • Историю района Китай-город
  • Откуда район получил свое название
  • Какие улицы есть в Китай-городе и чем они интересны
  • Почему один из переулков называется ВетОшным
  • Чем торговали в Гостином дворе
  • Как устроен парк Зарядье
  • Почему Парящий мост так назвали и что такое стеклянная кора

Организационные детали

  • Экскурсия проходит без присутствия гида в аудиоформате: после оплаты на почту вам придёт подробная инструкция, ссылка на приложение и промокод
  • Материал рассчитан на детей 5-13 лет
  • В зависимости от количества участников для удобства прослушивания можно использовать телефон с хорошим динамиком, маленькую портативную колонку или наушники.
  • Экскурсию можно пройти в любое время

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле станции метро «Площадь Революции»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Москвы

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