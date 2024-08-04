Семейная прогулка по Красной площади с иммерсивным аудиогидом

Увидеть всё самое интересное вокруг кремлёвских стен и подслушать секреты древней крепости
Перед вами самый эрудированный робот-гид, мистер Ушкин. Он проведёт для вас аудиоэкскурсию вокруг кремлёвских стен. Вас ждёт настоящее погружение в историю — через звуки города и голоса его жителей.

Вместе с детьми вы раскроете прошлое Красной площади, интересных зданий и сооружений, стен и башен Кремля.

Ощутите атмосферу прошлого и узнаете о важных событиях, которые происходили здесь на протяжении веков.
5
1 отзыв
Семейная прогулка по Красной площади с иммерсивным аудиогидом
Семейная прогулка по Красной площади с иммерсивным аудиогидом
Семейная прогулка по Красной площади с иммерсивным аудиогидом
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30

Описание аудиогида

Перед вами самый эрудированный робот-гид, мистер Ушкин. Над его созданием работала команда писателей, экскурсоводов, аниматоров и звукорежиссёров. Доступным языком он расскажет вам об истории Красной площади, интересных зданиях в округе и тайнах, которые хранят стены и башни Кремля. А музыкальное оформление и спецэффекты создадут особую атмосферу и настроят на приключения.

Вы увидите

  • Нулевой километр
  • Спасскую, Царскую и Никольскую башни
  • Лобное место
  • Некрополь и Мавзолей
  • Памятник Минину и Пожарскому
  • Храм Василия Блаженного

Вы узнаете

  • Историю Красной площади
  • Неожиданные секреты стен Кремля
  • Происхождение названий кремлёвских башен
  • Что на самом деле происходило на Лобном месте

Организационные детали

  • Экскурсия проходит без присутствия гида в аудиоформате: после оплаты на почту вам придёт подробная инструкция, ссылка на приложение и промокод
  • Материал рассчитан на детей 5-13 лет
  • В зависимости от количества участников для удобства прослушивания можно использовать телефон с хорошим динамиком, маленькую портативную колонку или наушники
  • Экскурсию можно пройти в любое время, и она навсегда останется у вас

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Манежной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
4 авг 2024
Очень удобный формат, не зависящий от времени. Прости весь маршрут с ребенком за один раз нам показалось напряженным, поэтому мы прошли половину, у памятника Минину и Пожарскому ушли в Зарядье
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и после того как погуляли там вернулись на Красную площадь. Повторили услышанное и познакомились с новым материалом. В итоге хорошая обратна связь от ребенка. Материал подается интересно, не навязчиво, усваивается легко.

Очень удобный формат, не зависящий от времени. Прости весь маршрут с ребенком за один раз нам

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