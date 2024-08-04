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Перед вами самый эрудированный робот-гид, мистер Ушкин. Он проведёт для вас аудиоэкскурсию вокруг кремлёвских стен. Вас ждёт настоящее погружение в историю — через звуки города и голоса его жителей.



Вместе с детьми вы раскроете прошлое Красной площади, интересных зданий и сооружений, стен и башен Кремля.



Ощутите атмосферу прошлого и узнаете о важных событиях, которые происходили здесь на протяжении веков.