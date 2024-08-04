Перед вами самый эрудированный робот-гид, мистер Ушкин. Он проведёт для вас аудиоэкскурсию вокруг кремлёвских стен. Вас ждёт настоящее погружение в историю — через звуки города и голоса его жителей.
Вместе с детьми вы раскроете прошлое Красной площади, интересных зданий и сооружений, стен и башен Кремля.
Ощутите атмосферу прошлого и узнаете о важных событиях, которые происходили здесь на протяжении веков.
Вместе с детьми вы раскроете прошлое Красной площади, интересных зданий и сооружений, стен и башен Кремля.
Ощутите атмосферу прошлого и узнаете о важных событиях, которые происходили здесь на протяжении веков.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30
Описание аудиогида
Перед вами самый эрудированный робот-гид, мистер Ушкин. Над его созданием работала команда писателей, экскурсоводов, аниматоров и звукорежиссёров. Доступным языком он расскажет вам об истории Красной площади, интересных зданиях в округе и тайнах, которые хранят стены и башни Кремля. А музыкальное оформление и спецэффекты создадут особую атмосферу и настроят на приключения.
Вы увидите
- Нулевой километр
- Спасскую, Царскую и Никольскую башни
- Лобное место
- Некрополь и Мавзолей
- Памятник Минину и Пожарскому
- Храм Василия Блаженного
Вы узнаете
- Историю Красной площади
- Неожиданные секреты стен Кремля
- Происхождение названий кремлёвских башен
- Что на самом деле происходило на Лобном месте
Организационные детали
- Экскурсия проходит без присутствия гида в аудиоформате: после оплаты на почту вам придёт подробная инструкция, ссылка на приложение и промокод
- Материал рассчитан на детей 5-13 лет
- В зависимости от количества участников для удобства прослушивания можно использовать телефон с хорошим динамиком, маленькую портативную колонку или наушники
- Экскурсию можно пройти в любое время, и она навсегда останется у вас
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Манежной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 223 туристов
Авторские развивающие экскурсии в аудиоформате для детей и их родителей. Исторические факты доносятся доступным языком, музыкальное оформление и спецэффекты создают неповторимую атмосферу. Традиционно на маршруте много вопросов и заданий, что помогает хорошо запомнить материал.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
4 авг 2024
Очень удобный формат, не зависящий от времени. Прости весь маршрут с ребенком за один раз нам показалось напряженным, поэтому мы прошли половину, у памятника Минину и Пожарскому ушли в Зарядье
Входит в следующие категории Москвы
ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля подростковДля пенсионеровИстория и архитектураНочныеЛетниеНа выходныеХрам Василия БлаженногоПопулярные местаСвятые местаКрасная площадьАудиогидыСкидкиМавзолей ЛенинаЦентр МосквыСтарая МоскваМанежная площадьДля студентовСамое главноеКремль для детейКрасная площадь для детейСемейныеКремльИммерсивные
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