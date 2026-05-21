Под звуки любимых шлягеров в стиле диско вы увидите ТОП-7 достопримечательностей столицы: парящий мост парка Зарядье, Кремль и собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя и памятник Петру Первому, ЦПКиО им. Горького и Московский дом музыки.
Описание экскурсии
Маршрут
Причал «Китай-город/Устьинский» — Парящий мост и парк «Зарядье» — Собор Василия Блаженного — Кремль — Театр эстрады — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру I — Парк искусств «Музеон» — Парк Горького — Пушкинский (Андреевский мост) — Стадион «Лужники» — Московская канатная дорога — разворот — Причал «Воробьевы горы» — Высотка на Котельнической набережной— Дом музыки — Причал «Китай-город/Устьинский»
Организационные детали
- Прогулка проходит на двухпалубном теплоходе типа «Снегири» (без питания). На борту есть туалет
- Ограничение по возрасту 16+
- Сопровождение гида не предполагается
- Нельзя приносить свою еду на борт. Можно приносить алкоголь с чеком из магазина (кроме пенных напитков). На судне для вас работает кафе-бар, где можно купить напитки и закуски
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый, 16+ , без питания
|790 ₽
|Взрослый, 16+ , С ГОРЯЧИМ ЛАНЧЕМ, Питание включено
|1090 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала «Китай-город/Устьинский»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 18208 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Очень понравилась прогулка с танцами. Летом вечером выйти потанцевать на уютной теплоходной площадке — это было давно в планах, и вот сбылось. Для меня это вообще первая такая дискотека на
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Г
Провести три часа на веселом теплоходе — это что-то! Настроение было на уровне ночного клуба. Я отдыхала с подругами, и мы перемещались прямо в центр событий, на танцпол, так что
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И
Вечеринка просто огонь! Хотя музыка местами могла быть поинтересней, в целом все прошло отлично. Первый раз побывал на таком мероприятии и остался доволен. Много танцевали, выходили на палубу полюбоваться шикарным видом на Москву, а потом снова возвращались к танцам. Настроение было на высоте, получился действительно необычный и праздничный вечер.
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Н
За три часа прогулки от души повеселились. Хотя нам всем чуть за сорок, мы давно так не танцевали под музыку. Такие прогулки — настоящая находка, иначе кто знает, когда бы
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В
В целом впечатления остались хорошие. Мы взяли билеты с ужином, но на месте был еще бар, где можно было докупить что-то по желанию. Мы сами не брали ничего дополнительно, но ребята из нашей компании взяли вино на всю компанию. В общем, диско-круиз оправдал ожидания.
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В
Давно не выбирались так, чтобы от души повеселиться. Тут, пожалуй, получилось. Конечно, встречали отзывы и с критикой и восторженные — каждому свое. Но у нас лично никаких серьезных недостатков не обнаружилось. Вечер прошел отлично, надо сказать. Ну а как же без пары бокалов, особенно когда музыка такая, что хочется просто танцевать всем подряд!
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