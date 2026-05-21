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Д Дмитрий читать дальше уменьшить воде. Я не одна ходила, потому что самой как-то не очень комфортно. Билеты брали вместе, цена вполне нормальная. Музыку включали громкую, как я и люблю — никакого негатива не заметила. В основном ребята молодые тусовались. Кстати, даже пару новых знакомых встретили. Очень понравилась прогулка с танцами. Летом вечером выйти потанцевать на уютной теплоходной площадке — это было давно в планах, и вот сбылось. Для меня это вообще первая такая дискотека на Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Г Георгий читать дальше уменьшить компании и внимания со стороны парней не было отбоя. К тому же там есть свой бар, где можно заказать и обычные закуски — от сэндвичей до мороженого, и алкоголь в разных вариантах. Не буду в подробности вдаваться, что именно выбирали, но попробовали и то и другое. Цены для бара на воде вполне приемлемые. Провести три часа на веселом теплоходе — это что-то! Настроение было на уровне ночного клуба. Я отдыхала с подругами, и мы перемещались прямо в центр событий, на танцпол, так что Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Илья Вечеринка просто огонь! Хотя музыка местами могла быть поинтересней, в целом все прошло отлично. Первый раз побывал на таком мероприятии и остался доволен. Много танцевали, выходили на палубу полюбоваться шикарным видом на Москву, а потом снова возвращались к танцам. Настроение было на высоте, получился действительно необычный и праздничный вечер. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталья читать дальше уменьшить мы еще побывали на танцполе. Честно, немного подвыпили, чтобы настроение поднять, и это действительно помогло. На борту напитки продавали, цены, конечно, кусаются, но ради атмосферы можно и заплатить. Еда была обычная, без восторгов, но перекусить можно. А если еще с вином, как мы, то вообще нормально зашел. За три часа прогулки от души повеселились. Хотя нам всем чуть за сорок, мы давно так не танцевали под музыку. Такие прогулки — настоящая находка, иначе кто знает, когда бы Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Варвара В целом впечатления остались хорошие. Мы взяли билеты с ужином, но на месте был еще бар, где можно было докупить что-то по желанию. Мы сами не брали ничего дополнительно, но ребята из нашей компании взяли вино на всю компанию. В общем, диско-круиз оправдал ожидания. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет