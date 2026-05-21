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Снегири на волне: музыкальная речная прогулка по центру Москвы

Оценить открыточные виды столицы под аккомпанемент диско-шлягеров
Под звуки любимых шлягеров в стиле диско вы увидите ТОП-7 достопримечательностей столицы: парящий мост парка Зарядье, Кремль и собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя и памятник Петру Первому, ЦПКиО им. Горького и Московский дом музыки.
5
10 отзывов
Снегири на волне: музыкальная речная прогулка по центру Москвы
Снегири на волне: музыкальная речная прогулка по центру Москвы
Снегири на волне: музыкальная речная прогулка по центру Москвы

Описание экскурсии

Маршрут

Причал «Китай-город/Устьинский» — Парящий мост и парк «Зарядье» — Собор Василия Блаженного — Кремль — Театр эстрады — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру I — Парк искусств «Музеон» — Парк Горького — Пушкинский (Андреевский мост) — Стадион «Лужники» — Московская канатная дорога — разворот — Причал «Воробьевы горы» — Высотка на Котельнической набережной— Дом музыки — Причал «Китай-город/Устьинский»

Организационные детали

  • Прогулка проходит на двухпалубном теплоходе типа «Снегири» (без питания). На борту есть туалет
  • Ограничение по возрасту 16+
  • Сопровождение гида не предполагается
  • Нельзя приносить свою еду на борт. Можно приносить алкоголь с чеком из магазина (кроме пенных напитков). На судне для вас работает кафе-бар, где можно купить напитки и закуски

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Взрослый, 16+ , без питания790 ₽
Взрослый, 16+ , С ГОРЯЧИМ ЛАНЧЕМ, Питание включено1090 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У причала «Китай-город/Устьинский»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 18208 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
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мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов, Казанского кремля и волжских просторов. Наши причалы расположены в центре, в самых удобных местах для жителей и гостей трёх городов.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
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Д
Очень понравилась прогулка с танцами. Летом вечером выйти потанцевать на уютной теплоходной площадке — это было давно в планах, и вот сбылось. Для меня это вообще первая такая дискотека на
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воде. Я не одна ходила, потому что самой как-то не очень комфортно. Билеты брали вместе, цена вполне нормальная. Музыку включали громкую, как я и люблю — никакого негатива не заметила. В основном ребята молодые тусовались. Кстати, даже пару новых знакомых встретили.

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Г
Провести три часа на веселом теплоходе — это что-то! Настроение было на уровне ночного клуба. Я отдыхала с подругами, и мы перемещались прямо в центр событий, на танцпол, так что
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компании и внимания со стороны парней не было отбоя. К тому же там есть свой бар, где можно заказать и обычные закуски — от сэндвичей до мороженого, и алкоголь в разных вариантах. Не буду в подробности вдаваться, что именно выбирали, но попробовали и то и другое. Цены для бара на воде вполне приемлемые.

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И
Вечеринка просто огонь! Хотя музыка местами могла быть поинтересней, в целом все прошло отлично. Первый раз побывал на таком мероприятии и остался доволен. Много танцевали, выходили на палубу полюбоваться шикарным видом на Москву, а потом снова возвращались к танцам. Настроение было на высоте, получился действительно необычный и праздничный вечер.
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Н
За три часа прогулки от души повеселились. Хотя нам всем чуть за сорок, мы давно так не танцевали под музыку. Такие прогулки — настоящая находка, иначе кто знает, когда бы
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мы еще побывали на танцполе. Честно, немного подвыпили, чтобы настроение поднять, и это действительно помогло. На борту напитки продавали, цены, конечно, кусаются, но ради атмосферы можно и заплатить. Еда была обычная, без восторгов, но перекусить можно. А если еще с вином, как мы, то вообще нормально зашел.

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В
В целом впечатления остались хорошие. Мы взяли билеты с ужином, но на месте был еще бар, где можно было докупить что-то по желанию. Мы сами не брали ничего дополнительно, но ребята из нашей компании взяли вино на всю компанию. В общем, диско-круиз оправдал ожидания.
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В
Давно не выбирались так, чтобы от души повеселиться. Тут, пожалуй, получилось. Конечно, встречали отзывы и с критикой и восторженные — каждому свое. Но у нас лично никаких серьезных недостатков не обнаружилось. Вечер прошел отлично, надо сказать. Ну а как же без пары бокалов, особенно когда музыка такая, что хочется просто танцевать всем подряд!
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