Отправляйтесь на большую архитектурно-историческую прогулку по району Патриарших прудов!

Ваша прогулка начнется у станции метро «Маяковская». Вы неспешно пройдете по Палашевским, Козихинским, Патриаршим переулкам и выйдете к Патриаршим прудам. Каждый дом на этом пути хранит свои истории и тайны, о которых мы поведаем вам.

Вы узнаете, как Палашевские переулки связаны с палачами, какой грандиозный архитектурный проект должен был вырасти на Патриарших прудах, послушаете историю одного из самых недооцененных архитекторов Федора Шехтеля и полюбуетесь его творениями.

И конечно, вы пройдете по булгаковским местам, присядете на скамеечку, где Берлиоз встретился с Воландом, и заглянете на Большую Садовую в «нехорошую квартиру» №50.

Организационные моменты