В окрестностях Патриарших: аудиоэкскурсия по тихому центру столицы

О Патриарших прудах знает каждый

О Патриарших прудах знает каждый.

Даже тот, кто никогда тут не был.

Знаковым местом Патриаршие пруды стали благодаря роману Булгакова «Мастер и Маргарита»: именно сюда приходят Берлиоз и Бездомный в начале романа и именно здесь происходит страшная трагедия с Берлиозом.
В окрестностях Патриарших: аудиоэкскурсия по тихому центру столицы
В окрестностях Патриарших: аудиоэкскурсия по тихому центру столицы
В окрестностях Патриарших: аудиоэкскурсия по тихому центру столицы
В окрестностях Патриарших: аудиоэкскурсия по тихому центру столицы
В окрестностях Патриарших: аудиоэкскурсия по тихому центру столицы
В окрестностях Патриарших: аудиоэкскурсия по тихому центру столицы

Что вы увидите 🤩

  • Памятник Маяковскому
  • Концертный зал Чайковского
  • Особняк Морозовой
  • Патриаршие пруды
  • Памятник Крылову и его басням
  • Особняк Шехтеля
  • Музей Булгакова
  • Сад «Аквариум»
Отправляйтесь на большую архитектурно-историческую прогулку по району Патриарших прудов!
Ваша прогулка начнется у станции метро «Маяковская». Вы неспешно пройдете по Палашевским, Козихинским, Патриаршим переулкам и выйдете к Патриаршим прудам. Каждый дом на этом пути хранит свои истории и тайны, о которых мы поведаем вам.
Вы узнаете, как Палашевские переулки связаны с палачами, какой грандиозный архитектурный проект должен был вырасти на Патриарших прудах, послушаете историю одного из самых недооцененных архитекторов Федора Шехтеля и полюбуетесь его творениями.
И конечно, вы пройдете по булгаковским местам, присядете на скамеечку, где Берлиоз встретился с Воландом, и заглянете на Большую Садовую в «нехорошую квартиру» №50.
Организационные моменты
  • Это самостоятельная экскурсия без гида, вы можете начинать в любое время.
  • До визита найдите СМС со ссылкой от WeGoTrip, скачайте экскурсию. Экскурсия начнется автоматически, как только вы придете на стартовую точку. СМС приходит в течение 15 минут после заказа.
  • Что делать, если я не получил SMS с экскурсией или что-то пошло не так?
  • Звоните или пишите в WhatsApp на ‭+7 (812) 602 74-95.
  • Я скачал приложение, но экскурсия не показывается. Что делать?
  • 1. Откройте письмо от Sputnik8, которое вы получили при покупке тура, 6-значный номер заказа в письме, добавьте перед кодом буквы «SP» — это ваш код для экскурсии в приложении WeGoTrip. Т. е. для заказа 123456, код будет «SP123456».
  • 2. Введите этот код в разделе «Мои экскурсии».
  • 3. Скачивайте экскурсию и отправляйтесь в путешествие, как будете готовы.
  • Как моя семья или друзья откроют экскурсию?
  • Просто отправьте СМС со ссылкой людям, которые идут с вами на экскурсию, они тоже смогут скачать экскурсию.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Аудиоэкскурсия в приложении
990 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
  • Рекомендации кафе и ресторанов, где можно отдохнуть по пути или после экскурсии
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
  • Билет в музей Булгакова приобретается самостоятельно по желанию
Где начинаем и завершаем
Начало: Триумфальная пл., Москва
Завершение: Большая Садовая улица, Москва
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Вы можете выбрать любое удобное время

WeGoTrip
WeGoTrip
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

🎩Индивидуальные👣Пешком🧐Авторские👻Мистические🧒Для детей🙍‍♂️Для подростков👵Для пенсионеров⚙️Необычные👨‍👩‍👧‍👦Семейные🥰Романтические🔭Обзорные📚Литература и искусство#Булгаков#Мастер и Маргарита#Необычные дома#Переулки#Интерактивные🎧Аудиогиды

Еще несколько похожих предложений в Москве

Готика Патриарших прудов
Индивидуальная экскурсия
3 000
за 1-3000 чел.
Готика Патриарших прудов
Мы отправимся на прогулку по окрестностям Патриарших прудов
вторник, четверг, суббота в 11:00
Патриаршие пруды: переплетение судеб
Индивидуальная экскурсия
5
79
1ч 30м
2 800
за 1-5 чел.
Патриаршие пруды: переплетение судеб
Узнать историю «Патриков» и отыскать пересечения в жизнях архитекторов и жильцов старинных особняков
Красная Площадь - сердце столицы
5
1
600
за 1 чел.
Красная Площадь - сердце столицы
На полуторачасовой прогулке по самому центру страны и столицы, вы узнаете, что Красную площадь можно...
Ежедневно в 12:00, 15:00, 19:00
Фотоэкскурсия по центру Москвы
Индивидуальная фото-прогулка
4.9
15
4 000
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Фотоэкскурсия по центру Москвы
Фотоэкскурсия по центру Москвы - это отличный вариант для тех, кто приехал в столицу ненадолго, но...
каждый день с 9 до 20 часов
Детская экскурсия-квест "Ворона и лисица" на Патриарших прудах
1 690
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Детская экскурсия-квест "Ворона и лисица" на Патриарших прудах
Приглашаем вас и ваших детей на увлекательную детскую, пешую экскурсию-квест
Только по расписанию
Пойдём на Патриаршие!
Индивидуальная экскурсия
5
1
3ч 30м
6 500
за 1-10 чел.
Пойдём на Патриаршие!
Узнать больше о первом богемном районе столицы и научиться считывать «модерн» с фасадов зданий
Столичные маршруты: Чистые пруды и окрестности
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
6 500
за 1-5 чел.
Столичные маршруты: Чистые пруды и окрестности
Прогуляться по аллеям, перенестись в эпоху старой Москвы и отыскать неочевидные уголки
Москва: и главная площадь, и уютные улицы столицы
Индивидуальная экскурсия
5
2
5ч 30м
9 900
за 1-15 чел.
Москва: и главная площадь, и уютные улицы столицы
Каждый гость Москвы старается первым делом увидеть Красную площадь и пройтись по Александровскому...
Ежедневно в 10:00
Вернисаж "Над Москвой" на 90 этаже башни "Федерация-Восток"
Индивидуальная экскурсия
4.4
30
1ч 30м
1 500
за 1 чел.
Вернисаж "Над Москвой" на 90 этаже башни "Федерация-Восток"
Исторический центр города, башни «Москва-Сити» , Поклонная гора - вся столица раскинется перед вами...
Ежедневно с 12:00 до 20:45
Москва: мозаика столицы
Индивидуальная экскурсия
5
1
5ч 30м
9 900
за 1-15 чел.
Москва: мозаика столицы
Вас ждёт экскурсия по ярким и известным местам российской столицы, оказавшим на ее становление и развитие...
Ежедневно в 12:00
Знакомство с пламенеющим сердцем Столицы
Индивидуальная экскурсия
8 000
за 1-20 чел.
Знакомство с пламенеющим сердцем Столицы
Совершите необыкновенное путешествие по восхитительному историческому центру великолепной Москвы
Групповая экскурсия по центру Москвы
4.5
38
1 100
за 1 чел.
Групповая экскурсия по центру Москвы
Объехать главные достопримечательности столицы и раскрыть секреты Красной площади
в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30

WeGoTrip проводит ещё 12 экскурсий

Третьяковская галерея: входной билет с аудиотуром по шедеврам коллекции
Индивидуальная экскурсия
4.6
10
1 090
за 1 чел.
Третьяковская галерея: входной билет с аудиотуром по шедеврам коллекции
Сокровищница, в которой хранятся шедевры отечественного искусства - так можно назвать Третьяковскую...
ВС, ВТ, СР: 10:00—18:00, ЧТ, ПТ, СБ: 10:00—21:00, выходной ПН
Аудиоэкскурсия в приложении: Путешествие сквозь века. Тверская улица
Индивидуальная экскурсия
1 090
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия в приложении: Путешествие сквозь века. Тверская улица
Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Аудиоэкскурсия по Москва-Сити: башни, арт-объекты и захватывающие панорамы
Индивидуальная экскурсия
2.7
3
600
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия по Москва-Сити: башни, арт-объекты и захватывающие панорамы
Мы поможем вам выбрать самый интересный маршрут и не заблудиться в лабиринтах "Москва-Сити"
Аудиоэкскурсия по непарадной Москве: от храма Христа Спасителя до Кремля
Индивидуальная экскурсия
5
1
1 090
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия по непарадной Москве: от храма Христа Спасителя до Кремля
Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Аудиоэкскурсия в приложении: прогулка по неизведанному Арбату
Индивидуальная экскурсия
5
1
990
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия в приложении: прогулка по неизведанному Арбату
Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Аудиоэкскурсия в приложении: Квест по Красной площади для взрослых и детей
Индивидуальный квест
5
5
890
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия в приложении: Квест по Красной площади для взрослых и детей
Устали от традиционных экскурсий с огромной толпой туристов
Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Аудиоэкскурсия в приложении: Вокруг Кремля за два часа
Индивидуальная экскурсия
990
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия в приложении: Вокруг Кремля за два часа
Экскурсия не привязана к временным рамкам. Начинайте, когда удобно
Красная площадь за 30 минут: история и современность
Индивидуальная экскурсия
590
за 1 чел.
Красная площадь за 30 минут: история и современность
Аудиоэкскурсия по ВДНХ: узнать все самое главное о павильонах выставки
Индивидуальная экскурсия
1 090
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия по ВДНХ: узнать все самое главное о павильонах выставки
Вы можете выбрать любое удобное время
Аудиоэкскурсия "Незнакомая Таганка" : прогулка по неизвестному району Москвы
Индивидуальная экскурсия
1 090
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия "Незнакомая Таганка" : прогулка по неизвестному району Москвы
Вы можете выбрать любое удобное время
Аудиоэкскурсия "Нескучный Парк Горького" : фотопрогулка по главному парку столицы
Индивидуальная фото-прогулка
5
1
990
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия "Нескучный Парк Горького" : фотопрогулка по главному парку столицы
Вы можете выбрать любое удобное время
"Как Москва в кино играла" : аудиоэкскурсия по местам из советских фильмов
Индивидуальная экскурсия
5
1
990
за 1 чел.
"Как Москва в кино играла" : аудиоэкскурсия по местам из советских фильмов
Вы можете выбрать любое удобное время
У нас ещё много экскурсий 😎 в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
🇷🇺