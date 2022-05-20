Шашлык ассорти (свинина, курица) с соусом и гарниром 300 гр.
Запечённая куриная грудка «Нежность» под шубой с гарниром 300 гр. (куриная грудка, перец болгарский, томаты, сыр);
Десерт:
пирожное «Медовик» или «Рахат-лукум»;
Горячий напиток на выбор:
Чай или кофе 200 мл;
Важная информация:
Шеф-повар оставляет за собой право вносить некоторые изменения в меню обеда, ужина без уменьшения объёма и качества услуг.
Алкогольные напитки (кроме пенного) можно принести с собой (обязательно при себе иметь чек из магазина). Безалкогольные напитки, продукты питания приносить с собой запрещено.
Билет не распространяется на другие действующие спец. предложения компании (9 мая, 12 июня, День города).
Ответы на вопросы
Что входит
Прогулка по центру столицы
Живая музыка
Ужин, в зависимости от типа выбранного билета
Что не входит
Трансфер до/от места проведения
Ужин, в зависимости от типа выбранного билета
Место начала и завершения?
причал «Международная выставка»
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница, суббота, воскресенье в 20:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Шеф-повар оставляет за собой право вносить некоторые изменения в меню обеда, ужина без уменьшения объёма и качества услуг.
Алкогольные напитки (кроме пенного) можно принести с собой (обязательно при себе иметь чек из магазина). Безалкогольные напитки, продукты питания приносить с собой запрещено.
Билет не распространяется на другие действующие спец. предложения компании (9 мая, 12 июня, День города)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пятница, суббота, воскресенье в 20:30
Teplohod — ваш гид в Москве
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