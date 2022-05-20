Вечерняя прогулка на теплоходе с живым саксофоном

Если вы хотите внести капельку романтики в повседневность - проходите на борт теплохода «Соболь»

Если вы хотите внести капельку романтики в повседневность — проходите на борт теплохода «Соболь».

Для вас мы подготовили вечернюю прогулку по Москве от причала «Международная выставка» до парка Зарядье и обратно.

Перед вами будут проплывать уже знакомые виды, но в свете вечерних фонарей.

По вашему желанию вы можете заказать ужин от шеф-повара и насладиться деликатесами под звуки живой музыки.
Вечерняя прогулка на теплоходе с живым саксофоном
Вечерняя прогулка на теплоходе с живым саксофоном
Вечерняя прогулка на теплоходе с живым саксофоном
Вечерняя прогулка на теплоходе с живым саксофоном
Вечерняя прогулка на теплоходе с живым саксофоном
Вечерняя прогулка на теплоходе с живым саксофоном

Что вас ожидает 🤩

  • Международная выставка (посадка)
  • Дом правительства
  • Гостиница Украина
  • Киевская площадь
  • Новодевичий монастырь
  • МГУ им. М. В. Ломоносова
  • Стадион «Лужники»
  • Воробьевы горы
  • Парк Горького
  • Парк искусств «Музеон»
  • Памятник Петру Первому
  • Храм Христа Спасителя
  • Московский театр эстрады
  • Московский Кремль
  • Собор Василия Блаженного
  • Парящий мост

Меню

Салат:

  • Салат «Мечта Капитана» 150 гр (листья салата, томаты, перец болгарский, огурцы, зелень, с фирменной заправкой).

Горячее блюдо на выбор:

  • Шашлык ассорти (свинина, курица) с соусом и гарниром 300 гр.
  • Запечённая куриная грудка «Нежность» под шубой с гарниром 300 гр. (куриная грудка, перец болгарский, томаты, сыр);

Десерт:

  • пирожное «Медовик» или «Рахат-лукум»;

Горячий напиток на выбор:

  • Чай или кофе 200 мл;

Важная информация:

  • Шеф-повар оставляет за собой право вносить некоторые изменения в меню обеда, ужина без уменьшения объёма и качества услуг.
  • Алкогольные напитки (кроме пенного) можно принести с собой (обязательно при себе иметь чек из магазина). Безалкогольные напитки, продукты питания приносить с собой запрещено.
  • Билет не распространяется на другие действующие спец. предложения компании (9 мая, 12 июня, День города).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка по центру столицы
  • Живая музыка
  • Ужин, в зависимости от типа выбранного билета
Что не входит
  • Трансфер до/от места проведения
  • Ужин, в зависимости от типа выбранного билета
Место начала и завершения?
причал «Международная выставка»
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница, суббота, воскресенье в 20:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Шеф-повар оставляет за собой право вносить некоторые изменения в меню обеда, ужина без уменьшения объёма и качества услуг.
  • Алкогольные напитки (кроме пенного) можно принести с собой (обязательно при себе иметь чек из магазина). Безалкогольные напитки, продукты питания приносить с собой запрещено.
  • Билет не распространяется на другие действующие спец. предложения компании (9 мая, 12 июня, День города)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Пятница, суббота, воскресенье в 20:30

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