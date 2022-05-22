«Вечерняя Москва» - музыкальный круиз с видом на Кремль

Если вы хотите внести капельку романтики в повседневность - проходите на борт теплохода «Соболь»

4.5
22 отзыва
Если вы хотите внести капельку романтики в повседневность — проходите на борт теплохода «Соболь».

Для вас мы подготовили вечернюю прогулку по Москве от причала «Международная выставка» до парка Зарядье и обратно.

Перед вами будут проплывать уже знакомые виды, но в свете вечерних фонарей.

По вашему желанию вы можете заказать ужин от шеф-повара и насладиться деликатесами под звуки живой музыки.
«Вечерняя Москва» - музыкальный круиз с видом на Кремль
«Вечерняя Москва» - музыкальный круиз с видом на Кремль
«Вечерняя Москва» - музыкальный круиз с видом на Кремль
«Вечерняя Москва» - музыкальный круиз с видом на Кремль
«Вечерняя Москва» - музыкальный круиз с видом на Кремль
«Вечерняя Москва» - музыкальный круиз с видом на Кремль

Что вас ожидает 🤩

  • Международная выставка (посадка)
  • Дом правительства
  • Гостиница Украина
  • Киевская площадь
  • Новодевичий монастырь
  • МГУ им. М. В. Ломоносова
  • Стадион «Лужники»
  • Воробьевы горы
  • Парк Горького
  • Парк искусств «Музеон»
  • Памятник Петру Первому
  • Храм Христа Спасителя
  • Московский театр эстрады
  • Московский Кремль
  • Собор Василия Блаженного
  • Парящий мост

Меню

Салат:

  • Салат «Мечта Капитана» 150 гр (листья салата, томаты, перец болгарский, огурцы, зелень, с фирменной заправкой).

Горячее блюдо на выбор:

  • Шашлык ассорти (свинина, курица) с соусом и гарниром 300 гр.
  • Запечённая куриная грудка «Нежность» под шубой с гарниром 300 гр. (куриная грудка, перец болгарский, томаты, сыр);

Десерт:

  • пирожное «Медовик» или «Рахат-лукум»;

Горячий напиток на выбор:

  • Чай или кофе 200 мл;

Важная информация:

  • Шеф-повар оставляет за собой право вносить некоторые изменения в меню обеда, ужина без уменьшения объёма и качества услуг.
  • Алкогольные напитки (кроме пенного) можно принести с собой (обязательно при себе иметь чек из магазина). Безалкогольные напитки, продукты питания приносить с собой запрещено.
  • Билет не распространяется на другие действующие спец. предложения компании (9 мая, 12 июня, День города).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка по центру столицы
  • Живая музыка
  • Ужин, в зависимости от типа выбранного билета
Что не входит
  • Трансфер до/от места проведения
  • Ужин, в зависимости от типа выбранного билета
Место начала и завершения?
причал «Международная выставка»
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница, суббота, воскресенье в 20:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Шеф-повар оставляет за собой право вносить некоторые изменения в меню обеда, ужина без уменьшения объёма и качества услуг.
  • Алкогольные напитки (кроме пенного) можно принести с собой (обязательно при себе иметь чек из магазина). Безалкогольные напитки, продукты питания приносить с собой запрещено.
  • Билет не распространяется на другие действующие спец. предложения компании (9 мая, 12 июня, День города)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Пятница, суббота, воскресенье в 20:30

Спешите 🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 12 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Отзывы от туристов

Показать все отзывы

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

👥ГрупповыеВодные🎫Билеты🌇Вечерние🌃Ночные🙏Религиозные🍤Гастрономические👨‍👩‍👧‍👦СемейныеПарк Горького🗽ДостопримечательностиКремльНоводевичий монастырьВоробьевы горыНа теплоходеЛужники🎶Музыкальные теплоходы🛳Круизы🎵Музыкальные

Еще несколько похожих предложений в Москве

Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
3 часа
🛥 На яхте
⛴ На теплоходе
🛳 Круизы
Круиз
Флотилия-Рэдиссон
4.5
333 отзыва
Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
Представьте себе круиз на яхте по Москве-реке
Завтра
23 мая
23 мая
1 200 за 1 человека
Круиз на теплоходе в Серебряный Бор от Москва-Сити
4 часа
⛴ На теплоходе
🛳 Круизы
Круиз
Спутник
5
5 отзывов
Круиз на теплоходе в Серебряный Бор от Москва-Сити
Приглашаем отправиться вместе с нами в увлекательное, речное путешествие от Делового центра Москва-Сити
Завтра
29 мая
12 июня
750 за 1 человека
Круиз по центру Москвы в Новоспасский монастырь с экскурсией
2 часа
⛴ На теплоходе
🛳 Круизы
Круиз
Прогулки на теплоходе
Нет отзывов
Круиз по центру Москвы в Новоспасский монастырь с экскурсией
Полюбоваться видами столицы с борта теплохода и посетить древнюю обитель
Завтра
29 мая
5 июня
1 290 за 1 человека
Круиз на теплоходе-ресторане «Erwin» от Radisson
2.5 часа
⛴ На теплоходе
🛥 На яхте
🛳 Круизы
Круиз
Флотилия-Рэдиссон
4.5
203 отзыва
Круиз на теплоходе-ресторане «Erwin» от Radisson
Круиз по Москве-реке на роскошной яхте с филиалом популярного рыбного ресторана Erwin
23 мая
24 мая
25 мая
от 1 200 за 1 человека
Круиз по центру Москвы от парка «Зарядье» с ужином или обедом
2.5 часа
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
🛳 Круизы
Круиз
Прогулки на теплоходе
Нет отзывов
Круиз по центру Москвы от парка «Зарядье» с ужином или обедом
Проплыть мимо топ-достопримечательностей столицы и отобедать на борту теплохода
Сегодня
Завтра
23 мая
1 290 за 1 человека
Речная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье»
3 часа
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
Прогулки на теплоходе
4
1 отзыв
Речная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье»
Проплыть по Москве-реке и увидеть топ-достопримечательности столицы с борта теплохода
Сегодня
Завтра
23 мая
590 за 1 человека
Свидание с вечерней Москвой
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Константин
4.9
67 отзывов
Очень популярно сейчас
Свидание с вечерней Москвой
Полюбоваться сиянием ночного города и прикоснуться к его истории на автомобильной экскурсии
24 мая
25 мая
26 мая
5 900 за 1-3 чел.
Теплоходная прогулка «River tour» по Москве-реке
1 час 20 минут
⛴ На теплоходе
🛳 Круизы
Круиз
Дарим
2
2 отзыва
Теплоходная прогулка «River tour» по Москве-реке
Мини-круиз на теплоходе позволит вам отвлечься от суеты мегаполиса и полюбоваться красавицей-Москвой
Сегодня
Завтра
23 мая
от 800 за 1 человека
Аренда теплохода «Чайка» в Москве
1 час
🛥 На яхте
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
Дарим
Нет отзывов
Аренда теплохода «Чайка» в Москве
Возьмите напрокат фантастическую яхту-теплоход с панорамным остеклением и отправляйтесь в путешествие по Москве-реке
153 000 за 1-50 чел.
Круиз в Серебряный Бор от Москва-Сити
2 часа
⛴ На теплоходе
🛳 Круизы
Круиз
Прогулки на теплоходе
Нет отзывов
Круиз в Серебряный Бор от Москва-Сити
Отправиться на речную прогулку по зеленому уголку города, пройти через шлюз и узнать об этих местах
Завтра
29 мая
12 июня
750 за 1 человека
Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и диджеем
2.5 часа
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
Прогулки на теплоходе
Нет отзывов
Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и диджеем
Увидеть центр столицы с воды и хорошо провести время
Завтра
27 мая
28 мая
1 490 за 1 человека
Речная прогулка по югу Москвы на теплоходах "Натали" и "М-270"
1.5 часа
⛴ На теплоходе
Групповая
Спутник
4
5 отзывов
Речная прогулка по югу Москвы на теплоходах "Натали" и "М-270"
Предлагаем вам посмотреть на столицу с другого ракурса и отправиться на прогулку по Москве-реке
Сегодня
Завтра
23 мая
600 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🧭
ТАМ