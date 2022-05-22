Если вы хотите внести капельку романтики в повседневность — проходите на борт теплохода «Соболь».



Для вас мы подготовили вечернюю прогулку по Москве от причала «Международная выставка» до парка Зарядье и обратно.



Перед вами будут проплывать уже знакомые виды, но в свете вечерних фонарей.



По вашему желанию вы можете заказать ужин от шеф-повара и насладиться деликатесами под звуки живой музыки.