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Знакомство со 120 хаски, дог–треккинг и сплав на байдарках

Лукас Д.
Лукас Д. – Гид из Москвы
Отправитесь вместе с нами в один из крупнейших собачьих питомников и познакомьтесь с более чем сотней ездовых собачек.

Далее вас ждёт 5-километровый дог-трекинг по живописным ландшафтам Подмосковья.

Если у вас возникнет желание, после прогулки вы можете осуществить сплав на байдарках по Москве-реке.
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  • 👥Групповая
  • 🧘На выходные
  • 🏡Выезжаем из города
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 8 990 ₽ за человека

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Знакомство со 120 хаски, дог–треккинг и сплав на байдарках
Знакомство со 120 хаски, дог–треккинг и сплав на байдарках

Что вы увидите

  • Живописный берег Москвы-реки
  • Пешеходный верёвочный мост
С чего начнётся ваше маленькое путешествиеГид встретит вас на комфортабельном автомобиле 🚘, после чего вы отправитесь в один из крупнейших собачьих питомников России, расположенный на живописном берегу Москвы-реки.
На месте вас встретят сотрудники питомника, профессионалы своего дела, напоят горячим травяным чаем у костра и познакомят вас с захватывающей историей 📖 породы северных ездовых собак, которые много веков были компаньонами народов Севера и даже спасали жизни отважных путешественников и первооткрывателей северных земель. Тёплое, живое общение с животными и незабываемая прогулкаВам представится уникальная возможность познакомиться с более чем сотней собачек 4 пород, чью абсолютную любовь к людям невозможно описать словами. Каждую собаку можно будет погладить, сфотографироваться и выбрать своего четвероногого компаньона на день. После чего вы отправляетесь в путешествие.
Вместе с каюром (погонщиком собачьей упряжки) вы отправитесь в 5-километровый поход в самое сердце леса на берегу Москвы-реки. К поясу каждого участника похода будет пристёгнута собака, которая будет вести и направлять вас на протяжении вашего путешествия по живописным ландшафтам. Дог-трекинг стал чрезвычайно популярен в России, так как укрепляет взаимоотношения между человеком и собакой и приносит много положительных эмоций. Сплав на байдарках и уютное чаепитиеПосле прогулки вы можете заглянуть на ферму рядом с питомником и покормить гусей, кур, козлят и поросят. По возвращении в питомник вас угостят домашними оладушками и напоят свежим травяным чаем в уютном кафе.
Тур может быть значительно расширен и включать в себя 6-км сплав на байдарках по Москве-реке. В этом случае стоимость тура увеличивается на 5000руб. /чел. и время тура увеличивается до 9 часов (с 6-км дог-треккинга + 6-км сплав на байдарках)
Что входит
  • Трансфер в обе стороны
  • Посещение питомника и встреча с более чем сотней собак 4 пород
  • 5-км дог-трекинг или 6-км дог-трекинг + 6-км каякинг
  • Посещение фермы, где живут козы, курочки, гуси и поросята
  • Обед с домашними оладушками и травяным чаем
Что не входит
  • Сувениры на месте
  • Дополнительное питание
Начало и место завершения
🚩 метро Парк Победы
Знакомство со 120 хаски, дог–треккинг и сплав на байдарках
Знакомство со 120 хаски, дог–треккинг и сплав на байдарках
Знакомство со 120 хаски, дог–треккинг и сплав на байдарках
Знакомство со 120 хаски, дог–треккинг и сплав на байдарках
Знакомство со 120 хаски, дог–треккинг и сплав на байдарках

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Лукас Д.
Лукас Д.
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