С чего начнётся ваше маленькое путешествиеГид встретит вас на комфортабельном автомобиле 🚘, после чего вы отправитесь в один из крупнейших собачьих питомников России, расположенный на живописном берегу Москвы-реки.

На месте вас встретят сотрудники питомника, профессионалы своего дела, напоят горячим травяным чаем у костра и познакомят вас с захватывающей историей 📖 породы северных ездовых собак, которые много веков были компаньонами народов Севера и даже спасали жизни отважных путешественников и первооткрывателей северных земель. Тёплое, живое общение с животными и незабываемая прогулкаВам представится уникальная возможность познакомиться с более чем сотней собачек 4 пород, чью абсолютную любовь к людям невозможно описать словами. Каждую собаку можно будет погладить, сфотографироваться и выбрать своего четвероногого компаньона на день. После чего вы отправляетесь в путешествие.

Вместе с каюром (погонщиком собачьей упряжки) вы отправитесь в 5-километровый поход в самое сердце леса на берегу Москвы-реки. К поясу каждого участника похода будет пристёгнута собака, которая будет вести и направлять вас на протяжении вашего путешествия по живописным ландшафтам. Дог-трекинг стал чрезвычайно популярен в России, так как укрепляет взаимоотношения между человеком и собакой и приносит много положительных эмоций. Сплав на байдарках и уютное чаепитиеПосле прогулки вы можете заглянуть на ферму рядом с питомником и покормить гусей, кур, козлят и поросят. По возвращении в питомник вас угостят домашними оладушками и напоят свежим травяным чаем в уютном кафе.

Тур может быть значительно расширен и включать в себя 6-км сплав на байдарках по Москве-реке. В этом случае стоимость тура увеличивается на 5000руб. /чел. и время тура увеличивается до 9 часов (с 6-км дог-треккинга + 6-км сплав на байдарках)