Вкусы и красоты Золотого кольца: путешествие по знаковым городам с опциональными дегустациями

Исследовать Плёс с воды и святые места, посетить Костромскую слободу и побывать в городе невест
За 4 дня вы окунётесь в атмосферу монастырей, крепостей и старинных усадеб, насладитесь видами величественной Волги и узнаете тайны купеческой жизни.

В Сергиевом Посаде вас ждёт экскурсия по знаменитой Троице-Сергиевой лавре
— духовному центру России.

В Переславле-Залесском прикоснётесь к истории русского флота, а в Ростове Великом попробуете себя в роли бояр во время интерактивного квеста.

В Ярославле пройдёте по живописной набережной, полюбуетесь древними храмами и увидите место, где Волга встречается с Которослью. Кострома встретит вас уютными улочками. В Плёсе вы очаруетесь панорамами, воспетыми в картинах Левитана, и отправитесь на водную прогулку. В Суздале заглянете в Кремль, пройдётесь по Торговым рядам.

А во Владимире познакомитесь с белокаменными шедеврами города — Золотыми воротами, Успенским и Дмитриевским соборами. При желании вы можете дополнить путешествие дегустационными программами.

Описание тура

Организационные детали

Компания оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг. Продолжительность ее отдельных элементов может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура. Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольных организатору действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и т. п.), могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте. Фирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля фирмы.

Дополнительные экскурсии состоятся при наборе группы от 10 человек, заказывается при бронировании тура или на маршруте.

Программа тура по дням

1 день

Сергиев Посад, Переславль-Залесский

В 9:15 встреча участников путешествия в Москве у станции метро «Комсомольская» в здании Ярославского вокзала (вход с Комсомольской площади, первый зал слева после зоны досмотра). Гид с табличкой будет ждать вас.

После сбора отправление в Сергиев Посад — единственный город «Золотого кольца», расположенный в Московской области. Здесь, в духовном центре России, находятся резиденция Патриарха, Московская Духовная Академия и семинария. Мы совершим экскурсию по знаменитой Троице-Сергиевой Лавре, которую нередко называют «Русским Ватиканом».

Затем маршрут приведёт нас в Гефсиманский Черниговский скит — одно из подворий Лавры. Скит представляет собой уединённое место, где живут монахи, но самое удивительное здесь скрыто под землёй — уникальные подземные храмы, соединенные переходами, и аскетичные кельи монахов.

После экскурсии нас ждёт обед в монастырской трапезной, где мы попробуем блюда, приготовленные по традиционным рецептам из натуральных продуктов (за доплату).

Далее переезд в Переславль-Залесский — город, основанный князем Юрием Долгоруким и бывший центром обширного княжества. Здесь Петр I создавал свою знаменитую потешную флотилию. В 1803 году в городе был открыт один из первых провинциальных музеев России — Ботный дом, который мы посетим. Кроме того, здесь находится озеро Плещеево, славящееся уловом ряпушки — рыбы, некогда подававшейся к царскому столу в Москве.

После прогулки размещение в гостинице категории 3* «Переславль» или в хостеле с размещением в 4-6 местных номерах.

2 день

Ростов Великий, Ярославль

После завтрака отправление в Ростов Великий, где вас ждёт увлекательное приключение в формате квеста. Вы почувствуете себя боярами, исследователями древности, героями фильмов, разгадаете загадки истории и найдёте новых друзей.

Город, словно вышедший из пушкинских сказок, раскинулся на берегу озера Неро, а его сердце — Ростовский кремль. Здесь полюбоваться фресками 17 века, раскрывающими библейские сюжеты, а ещё тут также снимались сцены знаменитого фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Далее — свободное время или дополнительная экскурсия:

1. Музей финифти (зимой, 600 ₽) — уникальная коллекция эмалевых украшений и иконописных работ разных эпох.

2. Переходы Ростовского кремля (летом, 600 ₽) — прогулка по стенам кремля с посещением надвратных храмов, украшенных живописными росписями.

3. Обед по-ростовки с ароматной луковой булочкой (850 ₽).

После этого переезд в Ярославль. Прогуляемся по старинным улицам города, основанного ещё в 11 веке Ярославом Мудрым. Вы увидите знаменитую стрелку — место слияния рек Волги и Которосли, а также полюбуетесь храмами 17 века.

Посетим храм Ильи Пророка — один из важнейших памятников древнерусского зодчества и живописи, полностью сохранившего внутреннее убранство с подлинными фресками 17 века (открыт с мая по сентябрь).

Вечером поедем в Кострому. Желающие отправятся на боярский ужин в атмосфере древнерусского застолья с песнями, танцами и традиционными угощениями (за доплату).

3 день

Кострома, Плёс, Иваново

После завтрака экскурсия по Костроме — самому северному городу Золотого кольца, где можно насладиться тишиной и уютом провинциальной России. Центральная площадь города, известная как «сковородка», хранит память о подвиге Ивана Сусанина, который спас первого царя из династии Романовых, Михаила.

Дополнительно можно посетить Музей сыра с дегустацией (900 ₽), где пройдёт экскурсия с рассказом о костромском сыре, его традициях и технологии производства.

Проезжая через реку Кострома, полюбуемся на древний Ипатьевский монастырь — колыбель династии Романовых и одно из самых значимых мест русской истории.

Далее посетим Костромскую слободу — музей деревянного зодчества, где можно увидеть традиционные избы, часовни и хозяйственные постройки.

Затем заглянем в Музей льна и бересты и познакомимся с процессом изготовления тканей изо льна и народными ремеслами.

Обед по-костромски (за доплату).

Переезд в Плёс — живописный городок на Волге, вдохновивший художника Исаака Левитана. Здесь вы увидите старинные купеческие дома, Успенский собор 17 века и памятник князю Василию I. Во время речной прогулки по великой Волге вы насладитесь видами её живописных берегов и знаковых локаций города.

После прогулки отправление в Иваново — город, известный своими текстильными традициями, который часто называют «Ситцевым краем» и «Городом невест».

Прибытие во Владимир, размещение в гостинице 3* или в хостеле, ужин (за доплату).

4 день

Суздаль, Владимир и возвращение в Москву

После завтрака поездка в Суздаль — один из самых живописных городов России. Прогулка по Красной площади, знакомство с древним Ризоположенским монастырем, затем осмотр улицы Старой, ведущей к Торговым рядам. Здесь снимались сцены из фильма «Женитьба Бальзаминова».

Осмотр Суздальского кремля, посещение Богородице-Рождественского собора с его знаменитыми Золотыми вратами 13 века и древними росписями.

Далее поездка в Спасо-Евфимиев монастырь, мощное фортификационное сооружение 16 века (посещение собора — 1000 ₽).

Обед в традиционном стиле с суздальскими угощениями (за доплату). Также желающие смогут продегустировать медовуху под рассказы о старинных традициях (за доплату).

Возвращение во Владимир и обзорная экскурсия по городу.

После этого вы вернётесь в Москву. До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник32 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки / завтраки + обеды
  • Трансфер из/до Москвы
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Билеты на поезд
Что не входит в цену
  • Остальное питание
  • Ужины по программе (3) - 3900 ₽
  • Пакет «дегустационный»: посещение Музея сыра с дегустацией (Кострома), дегустация медовухи (Суздаль) - 1600 ₽
  • Пакет «музейный»: Музей финифти (зимнее время) или переходы Ростовского кремля (летнее время), посещение территории и интерьеров Спасо-Евфимиева монастыря и Спасо-Преображенского собора - 1950 ₽
  • Доплата за иностранного гражданина - 500 ₽
  • Доплата за 1-местное размещение - от 5600 ₽
  • Стоимость тура для детей до 15 лет - 32 200 ₽
  • При проживании в 2-местном номере на дополнительном месте стоимость тура:
  • Для детей до 15 лет - 31 900 ₽
  • Для участников от 15 лет - 32 200 ₽
  • Возможен заказ тура только с завтраками. В этом случае его стоимость:
  • Основное место до 15 лет - 28 600 ₽
  • Основное место от 15 лет - 28 900 ₽
  • Дополнительное место до 15 лет - 28 300 ₽
  • Дополнительное место от 15 лет - 28 600 ₽
  • Возможно проживание в хостеле. В этом случае стоимость тура:
  • Без завтрака до 15 лет - 23 700 ₽
  • Без завтрака от 15 лет - 24 400 ₽
  • С обедом до 15 лет - 27 400 ₽
  • С обедом от 15 лет - 27 700 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Комсомольская» (в здании Ярославского вокзала, вход со стороны Комсомольской площади, первый зал слева после рамок досмотра), 9:15
Завершение: Москва, время зависит от времени обратного рейса
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 1037 туристов
Наша компания была основана в 2000 году и имеет многолетний опыт стабильной работы на туристическом рынке. Каждый маршрут мы тщательно прорабатываем, чтобы вы насладились незабываемым отпуском или выходными. Наши экскурсии отличаются насыщенностью — скучать будет некогда. Вас ждут открытия, впечатления и море положительных эмоций!

