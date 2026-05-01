В Сергиевом Посаде вас ждёт экскурсия по знаменитой Троице-Сергиевой лавре
Описание тура
Организационные детали
Компания оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг. Продолжительность ее отдельных элементов может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура. Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольных организатору действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и т. п.), могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте. Фирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля фирмы.
Дополнительные экскурсии состоятся при наборе группы от 10 человек, заказывается при бронировании тура или на маршруте.
Программа тура по дням
Сергиев Посад, Переславль-Залесский
В 9:15 встреча участников путешествия в Москве у станции метро «Комсомольская» в здании Ярославского вокзала (вход с Комсомольской площади, первый зал слева после зоны досмотра). Гид с табличкой будет ждать вас.
После сбора отправление в Сергиев Посад — единственный город «Золотого кольца», расположенный в Московской области. Здесь, в духовном центре России, находятся резиденция Патриарха, Московская Духовная Академия и семинария. Мы совершим экскурсию по знаменитой Троице-Сергиевой Лавре, которую нередко называют «Русским Ватиканом».
Затем маршрут приведёт нас в Гефсиманский Черниговский скит — одно из подворий Лавры. Скит представляет собой уединённое место, где живут монахи, но самое удивительное здесь скрыто под землёй — уникальные подземные храмы, соединенные переходами, и аскетичные кельи монахов.
После экскурсии нас ждёт обед в монастырской трапезной, где мы попробуем блюда, приготовленные по традиционным рецептам из натуральных продуктов (за доплату).
Далее переезд в Переславль-Залесский — город, основанный князем Юрием Долгоруким и бывший центром обширного княжества. Здесь Петр I создавал свою знаменитую потешную флотилию. В 1803 году в городе был открыт один из первых провинциальных музеев России — Ботный дом, который мы посетим. Кроме того, здесь находится озеро Плещеево, славящееся уловом ряпушки — рыбы, некогда подававшейся к царскому столу в Москве.
После прогулки размещение в гостинице категории 3* «Переславль» или в хостеле с размещением в 4-6 местных номерах.
Ростов Великий, Ярославль
После завтрака отправление в Ростов Великий, где вас ждёт увлекательное приключение в формате квеста. Вы почувствуете себя боярами, исследователями древности, героями фильмов, разгадаете загадки истории и найдёте новых друзей.
Город, словно вышедший из пушкинских сказок, раскинулся на берегу озера Неро, а его сердце — Ростовский кремль. Здесь полюбоваться фресками 17 века, раскрывающими библейские сюжеты, а ещё тут также снимались сцены знаменитого фильма «Иван Васильевич меняет профессию».
Далее — свободное время или дополнительная экскурсия:
1. Музей финифти (зимой, 600 ₽) — уникальная коллекция эмалевых украшений и иконописных работ разных эпох.
2. Переходы Ростовского кремля (летом, 600 ₽) — прогулка по стенам кремля с посещением надвратных храмов, украшенных живописными росписями.
3. Обед по-ростовки с ароматной луковой булочкой (850 ₽).
После этого переезд в Ярославль. Прогуляемся по старинным улицам города, основанного ещё в 11 веке Ярославом Мудрым. Вы увидите знаменитую стрелку — место слияния рек Волги и Которосли, а также полюбуетесь храмами 17 века.
Посетим храм Ильи Пророка — один из важнейших памятников древнерусского зодчества и живописи, полностью сохранившего внутреннее убранство с подлинными фресками 17 века (открыт с мая по сентябрь).
Вечером поедем в Кострому. Желающие отправятся на боярский ужин в атмосфере древнерусского застолья с песнями, танцами и традиционными угощениями (за доплату).
Кострома, Плёс, Иваново
После завтрака экскурсия по Костроме — самому северному городу Золотого кольца, где можно насладиться тишиной и уютом провинциальной России. Центральная площадь города, известная как «сковородка», хранит память о подвиге Ивана Сусанина, который спас первого царя из династии Романовых, Михаила.
Дополнительно можно посетить Музей сыра с дегустацией (900 ₽), где пройдёт экскурсия с рассказом о костромском сыре, его традициях и технологии производства.
Проезжая через реку Кострома, полюбуемся на древний Ипатьевский монастырь — колыбель династии Романовых и одно из самых значимых мест русской истории.
Далее посетим Костромскую слободу — музей деревянного зодчества, где можно увидеть традиционные избы, часовни и хозяйственные постройки.
Затем заглянем в Музей льна и бересты и познакомимся с процессом изготовления тканей изо льна и народными ремеслами.
Обед по-костромски (за доплату).
Переезд в Плёс — живописный городок на Волге, вдохновивший художника Исаака Левитана. Здесь вы увидите старинные купеческие дома, Успенский собор 17 века и памятник князю Василию I. Во время речной прогулки по великой Волге вы насладитесь видами её живописных берегов и знаковых локаций города.
После прогулки отправление в Иваново — город, известный своими текстильными традициями, который часто называют «Ситцевым краем» и «Городом невест».
Прибытие во Владимир, размещение в гостинице 3* или в хостеле, ужин (за доплату).
Суздаль, Владимир и возвращение в Москву
После завтрака поездка в Суздаль — один из самых живописных городов России. Прогулка по Красной площади, знакомство с древним Ризоположенским монастырем, затем осмотр улицы Старой, ведущей к Торговым рядам. Здесь снимались сцены из фильма «Женитьба Бальзаминова».
Осмотр Суздальского кремля, посещение Богородице-Рождественского собора с его знаменитыми Золотыми вратами 13 века и древними росписями.
Далее поездка в Спасо-Евфимиев монастырь, мощное фортификационное сооружение 16 века (посещение собора — 1000 ₽).
Обед в традиционном стиле с суздальскими угощениями (за доплату). Также желающие смогут продегустировать медовуху под рассказы о старинных традициях (за доплату).
Возвращение во Владимир и обзорная экскурсия по городу.
После этого вы вернётесь в Москву. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки / завтраки + обеды
- Трансфер из/до Москвы
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Билеты на поезд
Что не входит в цену
- Остальное питание
- Ужины по программе (3) - 3900 ₽
- Пакет «дегустационный»: посещение Музея сыра с дегустацией (Кострома), дегустация медовухи (Суздаль) - 1600 ₽
- Пакет «музейный»: Музей финифти (зимнее время) или переходы Ростовского кремля (летнее время), посещение территории и интерьеров Спасо-Евфимиева монастыря и Спасо-Преображенского собора - 1950 ₽
- Доплата за иностранного гражданина - 500 ₽
- Доплата за 1-местное размещение - от 5600 ₽
- Стоимость тура для детей до 15 лет - 32 200 ₽
- При проживании в 2-местном номере на дополнительном месте стоимость тура:
- Для детей до 15 лет - 31 900 ₽
- Для участников от 15 лет - 32 200 ₽
- Возможен заказ тура только с завтраками. В этом случае его стоимость:
- Основное место до 15 лет - 28 600 ₽
- Основное место от 15 лет - 28 900 ₽
- Дополнительное место до 15 лет - 28 300 ₽
- Дополнительное место от 15 лет - 28 600 ₽
- Возможно проживание в хостеле. В этом случае стоимость тура:
- Без завтрака до 15 лет - 23 700 ₽
- Без завтрака от 15 лет - 24 400 ₽
- С обедом до 15 лет - 27 400 ₽
- С обедом от 15 лет - 27 700 ₽