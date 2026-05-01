В 9:15 встреча участников путешествия в Москве у станции метро «Комсомольская» в здании Ярославского вокзала (вход с Комсомольской площади, первый зал слева после зоны досмотра). Гид с табличкой будет ждать вас.

После сбора отправление в Сергиев Посад — единственный город «Золотого кольца», расположенный в Московской области. Здесь, в духовном центре России, находятся резиденция Патриарха, Московская Духовная Академия и семинария. Мы совершим экскурсию по знаменитой Троице-Сергиевой Лавре, которую нередко называют «Русским Ватиканом».

Затем маршрут приведёт нас в Гефсиманский Черниговский скит — одно из подворий Лавры. Скит представляет собой уединённое место, где живут монахи, но самое удивительное здесь скрыто под землёй — уникальные подземные храмы, соединенные переходами, и аскетичные кельи монахов.

После экскурсии нас ждёт обед в монастырской трапезной, где мы попробуем блюда, приготовленные по традиционным рецептам из натуральных продуктов (за доплату).

Далее переезд в Переславль-Залесский — город, основанный князем Юрием Долгоруким и бывший центром обширного княжества. Здесь Петр I создавал свою знаменитую потешную флотилию. В 1803 году в городе был открыт один из первых провинциальных музеев России — Ботный дом, который мы посетим. Кроме того, здесь находится озеро Плещеево, славящееся уловом ряпушки — рыбы, некогда подававшейся к царскому столу в Москве.

После прогулки размещение в гостинице категории 3* «Переславль» или в хостеле с размещением в 4-6 местных номерах.