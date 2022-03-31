Сказка севера. Новогодний тур на Кольский полуостров

Добро пожаловать на север! Мы подготовили для вас насыщенную программу

5
3 отзыва
Добро пожаловать на север! Мы подготовили для вас насыщенную программу, в которой вас ждут Териберка и побережье океана, северное сияние, дружелюбные хаски и северные горы Хибины. Тур занимает 3 полных дня.

Мы рекомендуем бронировать 4 ночи проживания в Мурманске, чтобы успеть полностью отдохнуть и восстановить силы после насыщенных дней на севере.
Сказка севера. Новогодний тур на Кольский полуостров
Сказка севера. Новогодний тур на Кольский полуостров
Сказка севера. Новогодний тур на Кольский полуостров
Сказка севера. Новогодний тур на Кольский полуостров
Сказка севера. Новогодний тур на Кольский полуостров
Сказка севера. Новогодний тур на Кольский полуостров
Сказка севера. Новогодний тур на Кольский полуостров
Сказка севера. Новогодний тур на Кольский полуостров
Сказка севера. Новогодний тур на Кольский полуостров
Сказка севера. Новогодний тур на Кольский полуостров
Сказка севера. Новогодний тур на Кольский полуостров
Сказка севера. Новогодний тур на Кольский полуостров
Сказка севера. Новогодний тур на Кольский полуостров
Сказка севера. Новогодний тур на Кольский полуостров
Сказка севера. Новогодний тур на Кольский полуостров
Сказка севера. Новогодний тур на Кольский полуостров
Ближайшие даты:
01
янв
05
янв

Что вас ожидает 🤩

Северное сияние
Северное сияние
Увидим уникальное природное явление
Легендарная Териберка
Легендарная Териберка
Увидим край света на берегу Баренцева моря
Хаски-парк
Хаски-парк
С ветерком прокатимся в упряжке и познакомимся с северными оленями
Хибины
Хибины
Побываем в Снежной деревне с доп активносятми
Сочная кухня
Сочная кухня
Попробуем вкуснейшие блюда: уху из семги и оленину

Программа тура по дням

1 день
Прибытие в Мурманск, охота на северное сияние

Прибытие в Мурманск.

Рекомендуем прибывать в Мурманск до 18:00 первого дня, чтобы вы успели заселиться в гостиницу и поужинать перед выездом в тур на северное сияние.

Трансфер из аэропорта не включен в стоимость тура (т.к. гости зачастую прибывают в разное время).

Тур на северное сияние состоится в первый день при благоприятных погодных условиях. Координатор накануне проинформирует о дате и времени начала тура.

Всего в программе предусмотрен 1 выезд в тур на северное сияние с фотосъемкой.

Если в 1-ый выезд у нас не получится увидеть северное сияние, 2-ой выезд будет организован для гостей совершенно бесплатно!

Прибытие в Мурманск, охота на северное сияниеПрибытие в Мурманск, охота на северное сияниеПрибытие в Мурманск, охота на северное сияниеПрибытие в Мурманск, охота на северное сияние
2 день
Териберка

09:00 Старт в тур от гостиницы «Азимут».

Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала.

Программа экскурсии в Териберку.

Расстояние до Териберки около 130 км.

Длительность в пути приблизительно 2,5 часа с учетом остановок.

Делаем остановки в живописных местах для наблюдения пейзажей с арктической тундрой, озерами и северными просторами.

Прибытие в Териберку, и первое место — вечная стоянка заброшенных рыбацких кораблей.

Прогулка к побережью Баренцева моря с большими камнями («яйца дракона»).

Прогулка к водопаду, впадающему в море.

Здесь мы будем находиться около 30 минут, чтобы у вас было достаточно времени сделать красивые фотографии на краю земли.

Отправление в старую Териберку.

Комплексный обед в одном из местных кафе (включено в стоимость).

Прогулка по песчаному пляжу до 30 минут.

У вас будет время отдохнуть после обеда.

Возвращение в Мурманск. Свободное время.

Всего в программе предусмотрен 1 выезд в тур на северное сияние с фотосъемкой.

Если в 1-ый выезд у нас не получится увидеть северное сияние, 2-ой выезд будет организован для гостей совершенно бесплатно!

ТериберкаТериберкаТериберкаТериберка
3 день
Хаски-пар &quot;Лесная Елань&quot;

Старт в тур от гостиницы «Азимут».

Время начала сборов будет озвучена координатором накануне.

Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала.

Длительность в пути до хаски-парка составляет в среднем 2 часа.

Программа в хаски-парке:

Знакомство с северным оленем.

У вас будет возможность сделать фото и видео с этими дружелюбными животными.

Катание на упряжках с хаски на дистанцию до 5 километров (дистанция делится на всех участников группы).

Другие участники одновременно едут на санях за снегоходом.

Обед в уютном кафе.

В обед входит уха из семги и оленина с гарниром.

Оленина может быть заменена на другое блюдо по согласованию.

Прогулка по питомнику и личное знакомство с очаровательными хаски.

Посещение сувенирного магазина.

Вы сможете приобрести сувениры на своё усмотрение.

Возвращение в Мурманск.

Свободное время.

Всего в программе предусмотрен 1 выезд в тур на северное сияние с фотосъемкой.

Если в 1-ый выезд у нас не получится увидеть северное сияние, 2-ой выезд будет организован для гостей совершенно бесплатно!

Хаски-пар &quot;Лесная Елань&quot;Хаски-пар &quot;Лесная Елань&quot;Хаски-пар &quot;Лесная Елань&quot;Хаски-пар &quot;Лесная Елань&quot;
4 день
Хибины

Старт от отеля «Азимут» в 8:00.

Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до выезда.

Отправляемся в Хибины, город Кировск.

Дорога в одну сторону займет приблизительно 3 часа.

В данном туре у нас есть 2 программы.

Программа №1 состоится 3 января включает снегоходный тур на 1,5 часа (по 2 человека на снегоходе).

По прибытию мы посетим «Снежную деревню» — сооружение, возведенное из снега и льда.

Перед снегоходным туром мы устроим небольшой ланч (не включен в стоимость тура).

Подбор снаряжения и экипировки.

Инструктаж по технике безопасности.

До тура не разрешается употреблять алкогольные напитки.

Длительность маршрута 1,5 часа. По 2 человека на снегоходе.

После тура отправляемся на обед в местное кафе Кировска.

Возвращаемся обратно в Мурманск.

Программа №2 состоится 8 января.

Это стандартный экскурсионный тур в Хибины.

По прибытию мы посетим «Снежную деревню» — сооружение, возведенное из снега и льда.

Катание на банане за снегоходом.

Отправляемся на ланч в местное кафе (шведский стол).

Посещение музея минералов в городе Кировске.

Посещение интересной локации «Таинственный лес».

Возвращаемся обратно в Мурманск.

Это наша завершающая экскурсия.

На следующий день гости, полные ярких впечатлений, отправляются домой.

ХибиныХибиныХибиныХибины
5 день
Завершение программы

Мы завершаем нашу программу тура «Сказка севера», и мы надеемся, что вам понравился этот тур!

Гости самостоятельно добираются до аэропорта.

Проживание

Тур не предусматривает проживания. Возможно бронирование проживания под запрос, актуальная цена будет уточняться на момент отправления заявки.

Стоимость тура в зависимости от даты заезда и вида экскурсии в Хибины:
  • 1 – 5 января 2022, снегоходный тур в Хибинах – 33 000 руб.;
  • 5 – 9 января 2022, стандартная экскурсия в Хибины – 30 000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Тур за северным сиянием с фотосъемкой (1 выезд)
  • 2-ой выезд на сияние (если 1-ый был неуспешный)
  • Экскурсия в Териберку (обед включен)
  • Экскурсия в хаски-парк «Лесная Елань» (обед включен)
  • Экскурсия в Хибины / снегоходный тур в Хибинах (обед включен)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Размещение в Мурманске
  • Завтраки и ужины в Мурманске
  • Трансфер из/в аэропорт
Место начала и завершения?
г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • термобелье;
  • зимние куртка и штаны;
  • высокая теплая зимняя обувь;
  • шапка, шарф, перчатки (берите с собой запасные вещи);
  • паспорт (пожалуйста обязательно возьмите с собой паспорт на экскурсию в Териберку), полис ОМС;
  • крем для рук и лица (от морозов);
  • наличные деньги;
  • персональный термос (по желанию);
  • портативная зарядка;
  • штатив для телефона или камеры;
  • предметы личной гигиены.
Есть ли гарантии, что мы увидим северное сияние?

Северное сияние — это природное явление, и мы не гарантируем его появления при выездах в туры. Организаторы сделают все возможное, чтобы вы увидели это уникальное природное явление в нашем туре!

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

На чем будем передвигаться?

Наш транспорт это – Mercedes Sprinter, Ford Transit, VW Crafter.

Какие гостиницы рекомендуются бронировать для проживания?

Мы рекомендуем нашим туристам размещаться в центре Мурманска (Октябрьский район) для Вашего удобства. В центре города расположены основные достопримечательности и круглосуточные супермаркеты.

Гостиница «Азимут». Оценка на Booking.com: 8,6/10:

  • Звездность: 4 звезды
  • Расположение: центр города
  • Завтраки: континентальный шведский стол
  • Преимущества: красивые панорамные виды из номеров; три ресторана в здании отеля; удобное расположение.

Гостиница «Меридиан». Оценка на Booking.com: 8,7/10:

  • Звездность: 4 звезды.
  • Расположение: центр города.
  • Завтраки: континентальный шведский стол.
  • Преимущества: напротив входа в отель мы собираем наших туристов перед поездками; новый ремонт в отеле; удобное расположение.

Отель Park Inn. Оценка на Booking.com: 7,3/10.

  • Звездность: 4 звезды.
  • Расположение: 2 км от центра города.
  • Завтраки: континентальный шведский стол.
  • Преимущества: сетевой отель Park Inn; спа и бассейн.

Гостиница «Гларус». Оценка на Booking.com: 8,5/10:

  • Звездность: 3 звезды.
  • Расположение: менее 1 км от центра города.
  • Завтраки: континентальный шведский стол.
  • Преимущества: удобное расположение; невысокие цены; обновленный ремонт в номерах.
Как проходит тур на северное сияние?
  1. Сбор туристов проходит на паркинге у гостиницы «Азимут». Ориентировочное время сборов: 20:00 – 21:30. Точное время сообщит координатор накануне.
  2. Отправляемся в тур! Длительность «охоты» составляет 3-5 часов в зависимости оттого, как быстро мы найдем звездное небо и само сияние.
  3. Фотосъемка включена в стоимость тура. Вам будет предложен горячий чай с легкими закусками (конфеты / шоколад / печенье).
  4. Во время тура гид расскажет вам про природу северного сияния и каким оно бывает.
  5. После тура вас доставят в место вашего проживания в Мурманске. Приблизительное время возвращения в Мурманск 00:00 – 02:00 ночи.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
31 мар 2022
организатор С У П Е Р… спасибо
А
23 мар 2022
Понятный дружественный информативный интерфейс Внимательные понимающие менеджеры. Чёткая и быстрая организация даже не смотря на праздничные дни. Кароч - респект и уважуха!!!
М
14 мар 2022
Спасибо координатору тура Екатерине, нашим гидам Павлу, Светлане, фотографу Антону и всем водителям, сопровождавшим нашу группу в этом туре! Всё чётко спланировано, организовано, учтены все запросы! Вы лучшие!!!

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