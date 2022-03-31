Прибытие в Мурманск.
Рекомендуем прибывать в Мурманск до 18:00 первого дня, чтобы вы успели заселиться в гостиницу и поужинать перед выездом в тур на северное сияние.
Трансфер из аэропорта не включен в стоимость тура (т.к. гости зачастую прибывают в разное время).
Тур на северное сияние состоится в первый день при благоприятных погодных условиях. Координатор накануне проинформирует о дате и времени начала тура.
Всего в программе предусмотрен 1 выезд в тур на северное сияние с фотосъемкой.
Если в 1-ый выезд у нас не получится увидеть северное сияние, 2-ой выезд будет организован для гостей совершенно бесплатно!
09:00 Старт в тур от гостиницы «Азимут».
Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала.
Программа экскурсии в Териберку.
Расстояние до Териберки около 130 км.
Длительность в пути приблизительно 2,5 часа с учетом остановок.
Делаем остановки в живописных местах для наблюдения пейзажей с арктической тундрой, озерами и северными просторами.
Прибытие в Териберку, и первое место — вечная стоянка заброшенных рыбацких кораблей.
Прогулка к побережью Баренцева моря с большими камнями («яйца дракона»).
Прогулка к водопаду, впадающему в море.
Здесь мы будем находиться около 30 минут, чтобы у вас было достаточно времени сделать красивые фотографии на краю земли.
Отправление в старую Териберку.
Комплексный обед в одном из местных кафе (включено в стоимость).
Прогулка по песчаному пляжу до 30 минут.
У вас будет время отдохнуть после обеда.
Возвращение в Мурманск. Свободное время.
Всего в программе предусмотрен 1 выезд в тур на северное сияние с фотосъемкой.
Если в 1-ый выезд у нас не получится увидеть северное сияние, 2-ой выезд будет организован для гостей совершенно бесплатно!
Старт в тур от гостиницы «Азимут».
Время начала сборов будет озвучена координатором накануне.
Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала.
Длительность в пути до хаски-парка составляет в среднем 2 часа.
Программа в хаски-парке:
Знакомство с северным оленем.
У вас будет возможность сделать фото и видео с этими дружелюбными животными.
Катание на упряжках с хаски на дистанцию до 5 километров (дистанция делится на всех участников группы).
Другие участники одновременно едут на санях за снегоходом.
Обед в уютном кафе.
В обед входит уха из семги и оленина с гарниром.
Оленина может быть заменена на другое блюдо по согласованию.
Прогулка по питомнику и личное знакомство с очаровательными хаски.
Посещение сувенирного магазина.
Вы сможете приобрести сувениры на своё усмотрение.
Возвращение в Мурманск.
Свободное время.
Всего в программе предусмотрен 1 выезд в тур на северное сияние с фотосъемкой.
Если в 1-ый выезд у нас не получится увидеть северное сияние, 2-ой выезд будет организован для гостей совершенно бесплатно!
Старт от отеля «Азимут» в 8:00.
Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до выезда.
Отправляемся в Хибины, город Кировск.
Дорога в одну сторону займет приблизительно 3 часа.
В данном туре у нас есть 2 программы.
Программа №1 состоится 3 января включает снегоходный тур на 1,5 часа (по 2 человека на снегоходе).
По прибытию мы посетим «Снежную деревню» — сооружение, возведенное из снега и льда.
Перед снегоходным туром мы устроим небольшой ланч (не включен в стоимость тура).
Подбор снаряжения и экипировки.
Инструктаж по технике безопасности.
До тура не разрешается употреблять алкогольные напитки.
Длительность маршрута 1,5 часа. По 2 человека на снегоходе.
После тура отправляемся на обед в местное кафе Кировска.
Возвращаемся обратно в Мурманск.
Программа №2 состоится 8 января.
Это стандартный экскурсионный тур в Хибины.
По прибытию мы посетим «Снежную деревню» — сооружение, возведенное из снега и льда.
Катание на банане за снегоходом.
Отправляемся на ланч в местное кафе (шведский стол).
Посещение музея минералов в городе Кировске.
Посещение интересной локации «Таинственный лес».
Возвращаемся обратно в Мурманск.
Это наша завершающая экскурсия.
На следующий день гости, полные ярких впечатлений, отправляются домой.
Мы завершаем нашу программу тура «Сказка севера», и мы надеемся, что вам понравился этот тур!
Гости самостоятельно добираются до аэропорта.
Тур не предусматривает проживания. Возможно бронирование проживания под запрос, актуальная цена будет уточняться на момент отправления заявки.Стоимость тура в зависимости от даты заезда и вида экскурсии в Хибины:
Северное сияние — это природное явление, и мы не гарантируем его появления при выездах в туры. Организаторы сделают все возможное, чтобы вы увидели это уникальное природное явление в нашем туре!
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Наш транспорт это – Mercedes Sprinter, Ford Transit, VW Crafter.
Мы рекомендуем нашим туристам размещаться в центре Мурманска (Октябрьский район) для Вашего удобства. В центре города расположены основные достопримечательности и круглосуточные супермаркеты.
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