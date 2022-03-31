Добро пожаловать на север! Мы подготовили для вас насыщенную программу, в которой вас ждут Териберка и побережье океана, северное сияние, дружелюбные хаски и северные горы Хибины. Тур занимает 3 полных дня. Мы рекомендуем бронировать 4 ночи проживания в Мурманске, чтобы успеть полностью отдохнуть и восстановить силы после насыщенных дней на севере.

Попробуем вкуснейшие блюда: уху из семги и оленину

Побываем в Снежной деревне с доп активносятми

С ветерком прокатимся в упряжке и познакомимся с северными оленями

Программа тура по дням

1 день Прибытие в Мурманск, охота на северное сияние

Прибытие в Мурманск. Рекомендуем прибывать в Мурманск до 18:00 первого дня, чтобы вы успели заселиться в гостиницу и поужинать перед выездом в тур на северное сияние. Трансфер из аэропорта не включен в стоимость тура (т.к. гости зачастую прибывают в разное время). Тур на северное сияние состоится в первый день при благоприятных погодных условиях. Координатор накануне проинформирует о дате и времени начала тура. Всего в программе предусмотрен 1 выезд в тур на северное сияние с фотосъемкой. Если в 1-ый выезд у нас не получится увидеть северное сияние, 2-ой выезд будет организован для гостей совершенно бесплатно!

2 день Териберка

09:00 Старт в тур от гостиницы «Азимут». Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала. Программа экскурсии в Териберку. Расстояние до Териберки около 130 км. Длительность в пути приблизительно 2,5 часа с учетом остановок. Делаем остановки в живописных местах для наблюдения пейзажей с арктической тундрой, озерами и северными просторами. Прибытие в Териберку, и первое место — вечная стоянка заброшенных рыбацких кораблей. Прогулка к побережью Баренцева моря с большими камнями («яйца дракона»). Прогулка к водопаду, впадающему в море. Здесь мы будем находиться около 30 минут, чтобы у вас было достаточно времени сделать красивые фотографии на краю земли. Отправление в старую Териберку. Комплексный обед в одном из местных кафе (включено в стоимость). Прогулка по песчаному пляжу до 30 минут. У вас будет время отдохнуть после обеда. Возвращение в Мурманск. Свободное время. Всего в программе предусмотрен 1 выезд в тур на северное сияние с фотосъемкой. Если в 1-ый выезд у нас не получится увидеть северное сияние, 2-ой выезд будет организован для гостей совершенно бесплатно!

3 день Хаски-пар "Лесная Елань"

Старт в тур от гостиницы «Азимут». Время начала сборов будет озвучена координатором накануне. Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала. Длительность в пути до хаски-парка составляет в среднем 2 часа. Программа в хаски-парке: Знакомство с северным оленем. У вас будет возможность сделать фото и видео с этими дружелюбными животными. Катание на упряжках с хаски на дистанцию до 5 километров (дистанция делится на всех участников группы). Другие участники одновременно едут на санях за снегоходом. Обед в уютном кафе. В обед входит уха из семги и оленина с гарниром. Оленина может быть заменена на другое блюдо по согласованию. Прогулка по питомнику и личное знакомство с очаровательными хаски. Посещение сувенирного магазина. Вы сможете приобрести сувениры на своё усмотрение. Возвращение в Мурманск. Свободное время. Всего в программе предусмотрен 1 выезд в тур на северное сияние с фотосъемкой. Если в 1-ый выезд у нас не получится увидеть северное сияние, 2-ой выезд будет организован для гостей совершенно бесплатно!

4 день Хибины

Старт от отеля «Азимут» в 8:00. Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до выезда. Отправляемся в Хибины, город Кировск. Дорога в одну сторону займет приблизительно 3 часа. В данном туре у нас есть 2 программы. Программа №1 состоится 3 января включает снегоходный тур на 1,5 часа (по 2 человека на снегоходе). По прибытию мы посетим «Снежную деревню» — сооружение, возведенное из снега и льда. Перед снегоходным туром мы устроим небольшой ланч (не включен в стоимость тура). Подбор снаряжения и экипировки. Инструктаж по технике безопасности. До тура не разрешается употреблять алкогольные напитки. Длительность маршрута 1,5 часа. По 2 человека на снегоходе. После тура отправляемся на обед в местное кафе Кировска. Возвращаемся обратно в Мурманск. Программа №2 состоится 8 января. Это стандартный экскурсионный тур в Хибины. По прибытию мы посетим «Снежную деревню» — сооружение, возведенное из снега и льда. Катание на банане за снегоходом. Отправляемся на ланч в местное кафе (шведский стол). Посещение музея минералов в городе Кировске. Посещение интересной локации «Таинственный лес». Возвращаемся обратно в Мурманск. Это наша завершающая экскурсия. На следующий день гости, полные ярких впечатлений, отправляются домой.

5 день Завершение программы