В этот раз на новогодние праздники в Териберке мы подготовили два заезда, один из которых включает встречу Нового Года, а второй совпадает с январскими праздничными днями. Вас ждут целых три формата проведения новогодней ночи на ваш выбор.
Наши новогодние туры в Териберку — это гремучая смесь праздничного настроения, активного отдыха и нетривиальных путешествий с приятными и близкими по духу людьми.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Мурманск - Териберка
Встреча в 17:30–18:00 в Мурманске в центре города, на площади Пять Углов.
Трансфер на микроавтобусе из Мурманска до Териберки.
По приезду – расселение, брифинг (общее собрание в столовой и знакомство), лёгкий ужин и прогулка на соседнюю гору, чтобы проверить снаряжение и понять, во что одеваться в последующие дни.
При хороших прогнозах – первая ночная «охота» за полярным сиянием.
Водопад и батарея береговой обороны (пушки)
Подъём в 08:00.
Завтрак в 09:00.
Выход на маршрут в 09:30–10:00.
В программе пеший радиальный выход на северо-запад по побережью к териберскому водопаду и позициям артиллерийской береговой батареи времён Великой Отечественной войны.
Возвращение в гостиницу к 16:00–17:00.
Ужин в 18:00–19:00.
В тёмное время суток традиционная «охота» за Полярным сиянием.
Расстояние: до 20 км пешком за день (на усмотрение гида и по согласования с участниками тура).
Для участников тура, который приходится на празднование Нового Года, мы организуем три формата его встречи:
- В тундре на берегу океана (возьмём с собой термосы с глинтвейном, лёгкий перекус и отправимся (5 км от гостиницы) на берег моря, встречать 00:00 и запускать салют). Спрятаться от снега и ветра можно будет в заброшенном здании метеостанции. Самый "дикий" формат.
- В заброшенном здании (если оно будет доступно в ночь встречи НГ). Формат - карнавал в смеси со школьной дискотекой 90х. Обязательный дресс-код - маски, по желанию - костюмы. Горячий глинтвейн, проектор с поздравлением президента и салют входят в программу. Самый "странный" формат.
- Новый год в гостинице: фуршет в фойе, телевизор, сухо, тепло и никуда не надо идти. Салатики и салют включены в стоимость, а вот алкоголь уже придётся брать свой. Самый традиционный формат
Опрос желающих участвовать в том или ином формате проводим непосредственно перед началом тура.
Встреча Нового Года в любом из перечисленных форматов уже включена в цену тура.
Старая Териберка
Подъём в 08:00.
Завтрак в 09:00.
Выход на маршрут в 09:30–10:00.
Пеший радиальный выход на юго-восток по побережью, посещение губ (бухт) Орловка и Завалишина, живописная «газпромовская» дорога к Териберскому полуострову.
На этом маршруте группа проходит «старую» Териберку и её основные достопримечательности: кладбище кораблей, заброшенную школу, выброшенное штормом рыболовецкое судно и песчаные пляжи.
С 20:00 смотрим прогнозы по сиянию, готовые выбежать на улицу и наслаждаться небесным светопредставлением.
Расстояние: от 10 до 20 км пешком за день (на усмотрение гида и по согласования с участниками тура).
Морская прогулка, баня и местные морепродукты
Подъём в 08:00.
Завтрак в 09:00.
В этот день мы дохаживаем и досматриваем то немногое, что смогло утаиться от нашего любопытного взора.
Для желающих, при наличии возможности, организуем выход в море на рыболовецком судне (доп. плата).
Вечером, после обычного ужина, устраиваем званый ужин с морскими деликатесами (доп. плата).
При наличии возможности, посещаем баню (доп. плата).
Ночью мы снова будем охотиться на Полярное сияние.
Расстояние: до 5 км пешком.
Териберка - Абрам-Мыс - Мурманск
Подъём в 07:00.
Завтрак в 08:00.
Отъезд в Мурманск в 09:00.
По приезду в город — посещение основных достопримечательностей: мемориал защитников Заполярья «Алёша», первый в мире атомный ледокол «Ленин» (только снаружи, без захода внутрь) и поездка на другую сторону Кольского залива в местечко «Абрам Мыс», откуда открывается великолепный вид на Мурманск.
Возвращаемся на площадь Пять Углов к 18:00–19:00.
Проживание
Тур предусматривает двухместное размещение в гостинице.
Стоимость тура:
- заезд 30.12–03.01 — 52 700 руб. /чел.;
- заезд 04.01–08.01 — 45 800 руб. /чел.
Доплата за одноместное размещение — 12 500 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Норд Пилигрим»
Номерной фонд состоит из двухместных номеров с душем и туалетом в каждом из них. Кровати только раздельные. Из удобств в номере — полотенца (по 2 на человека и фен).
Мы расселяем участников по номерам по семейному и половому признаку (девочки к девочкам, мальчики к мальчикам).
Питание группы осуществляется в столовой гостиницы, еду готовят профессиональные повара. Меню составлено с приоритетом на местные продукты.
Wi-Fi есть, но слабый и лучше сделать ставку на 4G интернет сотового оператора Мегафон, который тут ловит лучше всего.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице в Териберке (2-местные номера с душем и туалетом в каждом, раздельные кровати)
- Питание (ужин в первый день тура, завтрак в последний день тура, а также завтраки, перекусы и ужины в остальные дни тура)
- Трансфер на микроавтобусе из Мурманска в Териберку и обратно + трансфер к мемориалу "Алёша", ледоколу "Ленин" и в посёлок "Абрам-мыс"
- Консультации по подбору одежды и снаряжения
- Работа гидов
- Термосы групповые
- Групповая аптечка (расширенная)
- Оплата и получение разрешений на посещение природного парка «Териберка»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Доплата за одноместное размещение - 12 500 руб
- Проезд до точки сбора группы в Мурманске
- Размещение в Мурманске в день приезда и в день отъезда, если участник приезжает заранее или уезжает позже даты окончания тура
- Страхование жизни и здоровья участников, мы рекомендуем оформить страховку самостоятельно
- Посещение бани в Териберке - примерно 2000 рублей на 2022 год
- Морская прогулка на катере в Териберке - примерно 3500 рублей на 2022 год
- Катание на снегоходах в Териберке - примерно 1500 рублей на 2021 год
- Покупка и приготовление морских деликатесов - примерно 2000 рублей на 2022 год
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Перечисленный ниже комплект снаряжения и одежды в обязательном порядке должен быть у каждого из участников.
Одежда (ко всему нижеперечисленному можно мысленно добавлять «тёплый/ое/ую»):
- головной убор, закрывающий уши;
- шарф-труба флисовый;
- термобельё (штаны и футболка с длинным рукавом - 1 комплект);
- флиска или толстовка, желательно с капюшоном (2 шт);
- зимняя куртка (пуховая типа «Аляска», обязательно с капюшоном и прикрывающая попу). Сгодится горнолыжная или сноубордическая одежда, соответствующая этим описаниям;
- зимние штаны (аналогичные куртке по теплоизоляционным свойствам);
- зимние перчатки или варежки (можно толстые флисовые - 1 пара);
- верхонки (это специальные варежки, надеваемые поверх перчаток, чаще всего из ветрозащитной ткани - 1 пара);
- нижнее бельё;
- носки повседневные (3-4 пары);
- носки утеплённые (можно флисовые) (1 пара);
- зимняя обувь (лучше — трекинговые ботинки с высоким берцем);
- гамаши (чтобы снег не набивался в ботинки);
- комплект «обычной» одежды, включая обувь (для ношения в гостинице и самолёте).
Снаряжение:
- налобный фонарь с комплектом запасных батареек (на Кольском полуострове в январе царит полярная ночь);
- рюкзак 30-35 литров для радиальных выходов (для запасной одежды, термоса и перекуса);
- термос индивидуальный (0,5 литра будет вполне достаточно);
- банные принадлежности, если вы собрались париться в бане или купаться в море (тапки, плавки, полотенце).
Документы:
- паспорт (обязательно);
- страховка жизни и здоровья путешественника (рекомендуется).
Ограничения
Мы не рекомендуем брать в это путешествие детей младше 12 лет. Подростки в возрасте от 12 до 18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей или законных опекунов.
Распитие алкогольных напитков в наших турах - не приветствуется, употребление наркотиков - категорически запрещено. Это одновременно и мера безопасности, и мера культурного отдыха.
Тур не предназначен для участия маломобильных людей, а так же тех, кому противопоказаны длительные физические нагрузки.
Безопасность
Опытный гид-инструктор, имеющий большой туристический опыт, специальную подготовку и сертификат по оказанию первой помощи.
Все группы регистрируются в МЧС.
Групповая аптечка с широким спектром медицинских препаратов и перевязочных материалов.
Особенности тура
Специальная подготовка не требуется, но стоит помнить, что программа тура предусматривает длительные пешие переходы в сложных погодных и климатических условиях (низкие температуры от 0°С до -25°С и сильные ветра).
Вам стоит уделить особое внимание сбору снаряжения и серьёзно отнестись к нашим рекомендациям касательно этого вопроса.
Внимание: Случается, что дорогу в Териберку переметает снегом, в результате чего въехать или выехать из посёлка не представляется возможным.
Обычно самые сложные месяцы в плане перекрытия дороги — это февраль, март и апрель.
Зачастую, дорогу расчищают за 6-12 часов, но бывало такое, что Териберка была отрезана от большой земли на 3-7 дней.
Это крайне мало вероятное развитие событий (с нашими группами с 2017 года такое случалось всего 2 раза и задерживались мы не более, чем на 6 часов), однако настоятельно рекомендуем не покупать обратные билеты до вашего фактического возвращения в Мурманск из Териберки.
Если тургруппа оказывается заблокированной в Териберке ввиду закрытия дороги более, чем на сутки и вынуждена ночевать в посёлке, то проживание в последующие ночи и питание оплачивается участниками самостоятельно.
Если туристическая группа не может попасть в Териберку из Мурманска, то мы предлагаем альтернативную программу в Мурманске, ожидая открытия дороги в Териберку.
А если дорога не открывается дольше, чем сутки с момента начала тура, то обсуждаем с участниками возврат денег, оплаченных за участие в туре, за вычетом фактически понесенных расходов на организацию.
Как удобнее добраться до места старта?
В Мурманске находится аэропорт Мурмаши, куда летают самолёты из разных регионов России, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. К месту сбора группы в Мурманске можно добраться так же поездом или на автомобиле.
Наш тур начинается в Мурманске, на площади Пять Углов, откуда мы увозим участников в Териберку на микроавтобусе.
Чтобы не опоздать к началу тура, участникам нужно прибыть в Мурманск не позднее чем за час до времени встречи.
Похожее правило работает и для покупки обратных билетов из Мурманска: следует брать билеты не ранее, чем на через 2 часа после окончания тура.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Почему морская прогулка, баня и дегустация морепродуктов не входят в стоимость тура?
Мы включили в стоимость тура базовые услуги, без которых сам тур невозможен: трансферы, проживание, питание и услуги гидов.
Есть дополнительные услуги и продукты, которые участники могут докупить по собственному желанию, мы лишь предложим проверенных поставщиков и исполнителей:
- Морепродукты (крабы, гребешки, ежи) — сейчас с этим всем дефицитно, т. к. туристов очень много, а лов краба фактически запрещён. Но мы стараемся что-то находить для вас. Обычно цена порции морепродуктов (3 фаланги краба грамм на 300–400) + 2–3 гребешка обходятся в 1000–1700 рублей на человека (данные на осень 2021 года).
- Морская прогулка. Если позволит погода и удастся найти катера, то цена за 1 человека сейчас составляет около 2000 рублей. Цена формируется из стоимости аренды всего катера вместимостью от 8 до 10 человек. Будет 10 человек на катере, будет дешевле, будет один человек - цена станет как за яхту в Италии.
- Баня. Если всё хорошо и баню удастся арендовать, то её стоимость составит от 500 до 1000 рублей с человека за 3–4 часа парения. Ну и как в случае с катерами речь идёт о групповом посещении, когда стоимость будет распределена на всех участников.
Перечисленные дополнительные услуги оказываются другими компаниями и людьми. Мы стараемся подбирать для вас качественных и проверенных ранее подрядчиков. К сожалению, мы не всегда можем гарантировать, что морепродукты выловят, катера будут свободны и смогут выйти в море, а баня будет работать. Из-за невозможности стандартизировать качество этих услуг и стабильность их выполнения, мы не добавляем их в базовую стоимость тура.
Какие сотовые операторы ловят в Териберке?
В Териберке стабильный приём у Мегфона, Теле2 и МТС ловит 4G. Билайн — только 2G.
На сколько холодно бывает в Териберке осенью и зимой?
Погода в Териберке, хоть и имеет характерные сезонные черты, всё же непредсказуема.
Может быть +2°С в январе? Да, может! Может быть -20°C в ноябре? Да, и такое бывает.
Близость незамерзающего моря, Нордкапское течение, влияние Атлантических циклонов и антициклонов из глубины Евразийского континента — вот то, что обуславливает переменчивый характер местной погоды.
Однако, если говорить о сезонах, то с начала сентября до первой половины октября в Териберке царит осень, со второй половины октября по конец ноября — начало зимы с частыми оттепелями, с декабря по апрель — зима.
Дневные температуры сентября +8–10°С, в октябре уже +3–5°С и частые дожди, ноябрь -1°С, декабрь -3°С, январь -10°С, февраль -8°С и частые снегопады, а в марте около -3°С.
Как видите в Териберке не бывает лютых морозов, как, к примеру, в Якутии. Но важно помнить, что климат в Мурманске или в Хибинах разительно отличается от териберского и, если ваше путешествие затрагивает не только Териберку, стоит изучить прогнозы погоды и в других частях Кольского полуострова.
Важно знать, что зима — период сильных ветров (стабильно дует около 8 м/с, часто возрастает до 12-14 м/с) и при выборе одежды стоит учитывать ветро-холодовой индекс.
Если кратко, то ветер скоростью 10 м/с при температуре воздуха -10°С и относительной влажности 85%, будет давать ощущаемую температуру в -20°С и чем ветер сильнее, а мороз крепче, тем температура ощущения будет ниже.
Каковы шансы увидеть полярное сияние в Териберке?
Мифы про то, что сияние можно увидеть только в январе или только, когда стоит морозная погода — сразу отбросим в сторону.
Важно понимать природу сияния — это свечение верхних слоёв атмосферы, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы Земли с заряженными частицами солнечного ветра.
О чём нам это говорит? Всё просто: должно быть темно (прям совсем темно, т. е. ночь), не должно быть облаков, иначе никаких «верхних слоёв» мы просто не увидим и, конечно, должно потрудится солнце. Если все перечисленные факторы складываются, то сияние можно наблюдать на широте Териберки с середины сентября по начало апреля.
Существуют программы для смартфонов, в которых, на основании данных о солнце, формируются краткосрочные и долгосрочные прогнозы вероятности появления сияния, но важно понимать, что это лишь прогнозы.
Гарантии, что вы увидите северное сияние в свою поездку никто дать не может, а если и даёт, то это просто маркетинг и обман:)
Каковы шансы увидеть китов?
Киты — они как полярное сияние: им нельзя позвонить, заплатить и договориться, чтобы красиво всплыли «на камеру» в урочный час.
Есть сезон, когда киты встречаются чаще — обычно это сентябрь, октябрь и ноябрь.
В это время в районе Териберки мигрирует селедка, за которой следуют киты. Порой даже не обязательно выходить в море, чтобы их увидеть: достаточно встать на высокой точке на берегу и наблюдать.
Сколько денег нужно взять с собой на дополнительные расходы?
Тур уже включает в себя всё необходимо для комфортного путешествия: мы не навязываем никаких дополнительных услуг.
Тем не менее участники, по собственному желанию, могут заказать морскую прогулку, морепродукты или баню (описание и цены выше).
Из Мурманска можно привезти сувениры: начиная от классики — магнитов, заканчивая копчёной рыбой и одеждой/аксессуарами с символикой Мурманска и Териберки.
В Териберке есть несколько приличных ресторанов со средним чеком около 1500 рублей с человека. Похожие заведения есть и в Мурманске.
Обычно более чем достаточно взять 10000 рублей на дополнительные расходы из расчёта на человека.
Лучше наличными, но сейчас почти везде принимают банковские карты.
Правила посещения Териберки иностранными гражданами, включая граждан СНГ?
Ограничений на посещение Териберки иностранными гражданами на декабрь 2021 года нет.
Единственное требование: наличие документов (паспорт, виза, временная регистрация и т. п., подтверждающих законность вашего пребывания в Российской Федерации).
Какие есть возрастные ограничения?
Сколько человек будет в группе?
Планируется заезд на 50 человек, которые будут разделены на 4 подгруппы, по уровню сложности маршрута.
Как организована новогодняя ночь?
Для участников тура, который приходится на празднование Нового Года, мы организуем три формата его встречи:
- В тундре на берегу океана (возьмём с собой термосы с глинтвейном, лёгкий перекус и отправимся (5 км от гостиницы) на берег моря, встречать 00:00 и запускать салют). Спрятаться от снега и ветра можно будет в заброшенном здании метеостанции. Самый "дикий" формат.
- В заброшенном здании (если оно будет доступно в ночь встречи НГ). Формат - карнавал в смеси со школьной дискотекой 90х. Обязательный дресс-код - маски, по желанию - костюмы. Горячий глинтвейн, проектор с поздравлением президента и салют входят в программу. Самый "странный" формат.
- Новый год в гостинице: фуршет в фойе, телевизор, сухо, тепло и никуда не надо идти. Салатики и салют включены в стоимость, а вот алкоголь уже придётся брать свой. Самый традиционный формат.
Опрос желающих участвовать в том или ином формате проводим непосредственно перед началом тура.
Встреча Нового Года в любом из перечисленных форматов уже включена в цену тура.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Для встречи Нового года предлагаются варианты с выходом на природу, без выхода и экзотика в недействующей школе.
Можно выбрать по погоде и своим предпочтениям.
Остальная программа тоже разнообразна и насыщенна - пешие выходы по окрестностям, экскурсия в море на катерах, баня на берегу Баренцева моря, местная гастрономическая экзотика - морепродукты.
Последний день - экскурсия по Мурманску, тоже интересно, особенно тем, кто первый раз в Мурманске.
Штатное питание - очень приличное. Ближайший ресторан - шикарный. И магазин близко.
Размещение - простые двухместные номера с санузлом. Главное - тепло и есть хорошие сушильные комнаты для одежды и обуви.
В этот раз сложилось все - погода (мороз) не зверствовала, сияние показали несколько раз, китов на морской прогулке тоже показали.