2 день

Водопад и батарея береговой обороны (пушки)

Подъём в 08:00.

Завтрак в 09:00.

Выход на маршрут в 09:30–10:00.

В программе пеший радиальный выход на северо-запад по побережью к териберскому водопаду и позициям артиллерийской береговой батареи времён Великой Отечественной войны.

Возвращение в гостиницу к 16:00–17:00.

Ужин в 18:00–19:00.

В тёмное время суток традиционная «охота» за Полярным сиянием.

Расстояние: до 20 км пешком за день (на усмотрение гида и по согласования с участниками тура).



Для участников тура, который приходится на празднование Нового Года, мы организуем три формата его встречи:

В тундре на берегу океана (возьмём с собой термосы с глинтвейном, лёгкий перекус и отправимся (5 км от гостиницы) на берег моря, встречать 00:00 и запускать салют). Спрятаться от снега и ветра можно будет в заброшенном здании метеостанции. Самый "дикий" формат. В заброшенном здании (если оно будет доступно в ночь встречи НГ). Формат - карнавал в смеси со школьной дискотекой 90х. Обязательный дресс-код - маски, по желанию - костюмы. Горячий глинтвейн, проектор с поздравлением президента и салют входят в программу. Самый "странный" формат. Новый год в гостинице: фуршет в фойе, телевизор, сухо, тепло и никуда не надо идти. Салатики и салют включены в стоимость, а вот алкоголь уже придётся брать свой. Самый традиционный формат

Опрос желающих участвовать в том или ином формате проводим непосредственно перед началом тура.

Встреча Нового Года в любом из перечисленных форматов уже включена в цену тура.