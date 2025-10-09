Индивидуальная
до 4 чел.
Место подвига - Новороссийск
Путешествие в прошлое Новороссийска: от памятников до исторических событий. Узнайте о героях, изменивших ход истории, и ощутите их подвиг
Начало: На набережной им. адмирала Серебрякова
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
6900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Новороссийск детям: семейная экскурсия
Путешествие по Новороссийску для всей семьи: интерактивная карта, задания и призы для самых активных участников. Узнайте историю города вместе
Начало: На набережной им. Адмирала Серебрякова
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
3700 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Тур по винным барам Новороссийска в мини-группе
Прикоснуться к эстетике жизни на черноморском побережье и попробовать лучшие сорта местных вин
Начало: В районе Центральной набережной
Расписание: ежедневно в 16:00 и 17:00
Завтра в 16:00
11 окт в 16:00
2490 ₽ за человека
