Новосибирск как мировая столица русского авангарда
Пешая
3 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Новосибирск как мировая столица русского авангарда
Исследуйте уникальную архитектуру Новосибирска, от конструктивизма до купеческих домов, и узнайте, как город стал культурным центром Сибири
Начало: В сквере ИМ.А.Д. Крячкова
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 8 чел.
Архитектурные эпохи Новосибирска
Пешая
2 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Архитектурные эпохи Новосибирска: путешествие в историю
Погрузитесь в историческое наследие Новосибирска через его архитектурные шедевры и секреты старинных улиц
Начало: В районе метро Площадь Ленина
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Новосибирск
Пешая
2.5 часа
136 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Новосибирск
Знакомство с историей и архитектурой города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На площади Ленина
12 дек в 11:00
13 дек в 11:00
7850 ₽ за всё до 5 чел.
Прогулка по Красному проспекту Новосибирска
Пешая
2 часа
18 отзывов
Индивидуальная
Прогулка по Красному проспекту
Красный проспект в Новосибирске - это уникальная возможность погрузиться в историю города, увидеть старинные здания и узнать интересные факты
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 3000 ₽ за человека
Новосибирск и вы - в объективе: уютная фотопрогулка
Пешая
1.5 часа
17 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Новосибирск и вы - в объективе: уютная фотопрогулка
Пройти по самым ярким местам города Н, узнать о нём интересные факты и получить снимки на память
Начало: У памятника Ленина, метро Площадь Ленина
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
4655 ₽4900 ₽ за всё до 4 чел.

  • Р
    Романенко
    10 октября 2025
    Архитектурные эпохи Новосибирска
    Спасибо Ирине за профессионализм и любовь к Новосибирску. Рекомендую экскурсию всем, кто хочет познакомиться с городом глубже.
  • Т
    Татьяна
    27 июня 2025
    Архитектурные эпохи Новосибирска
    Отличная экскурсия! Бывали в Новосибирске много раз. Но данная экскурсия удивила. Открыли для себя новые места в самом центре города. Очень познавательно, интересно, комфортно.
  • А
    Антон
    20 августа 2024
    Архитектурные эпохи Новосибирска
    Отличная экскурсия! Узнали много нового о Новосибирске и его архитектуре. Для первого знакомства с городом при наличии ограниченного временного ресурса - то, что надо!
  • Л
    Людмила
    29 мая 2024
    Архитектурные эпохи Новосибирска
    Огромное спасибо Ирине за интереснейшую экскурсию! За столь короткое время нам удалось составить своё представление о городе, познакомиться с основным
    читать дальше

    достопримечательностям, а также изучить архитектурные особенности города. Отдельно хотелось бы поблагодарить за подробные инструкции касательно того, что стоит пометка Новосибирске вне рамок экскурсии, а также за готовность ответить на все интересующие нас вопросы.

    Огромное спасибо Ирине за интереснейшую экскурсию! За столь короткое время нам удалось составить своё представление о
  • O
    OLGA
    24 июля 2023
    Архитектурные эпохи Новосибирска
    Хотим выразить благодарность гиду Вадиму!
    Вадим провел великолепную экскурсию по Новосибирску!
    Большая, увлекательная экскурсия по центру города, Вадим прекрасно владеет информацией, показал и рассказал архитектурные эпохи города.
    Отлично спланированный маршрут, насыщенная интересная экскурсия!
    Спасибо!
    Хотим выразить благодарность гиду Вадиму!
  • Н
    Наталья
    6 февраля 2023
    Архитектурные эпохи Новосибирска
    Были в Новосибирске 2 и 3 февраля, решили познакомиться с городом получше, взяли экскурсию "Архитектурные эпохи Новосибирска", экскурсовод - Ирина.
    читать дальше

    Нам очень понравилось, было нас трое человек. Маршрут построен грамотно, посмотрели здания различных годов постройки - от дореволюционных до современных. Чувствуются, что Ирина хорошо знает историю своего города, отвечала на все наши вопросы, показала фотографии различных эпох, в дополнении скинула ссылку на фильм о Новосибирске. Не смотря на мороз в -15 градусов, было интересно пройтись по городу, заходили несколько раз на обогрев и на обед, так что никто не замерз и не простыл, время прошло достаточно быстро и интересно. Так же Ирина дала нам рекомендации куда можно сходить самостоятельно, так что мы потом еще и прогулялись по Набережной р. Оби, а вечером посмотрели Новогодние иллюминации Новосибирска. Так что всем рекомендую сходить на такую экскурсию, узнаете много полезного, и увидите Новосибирск другими глазами.

  • Ю
    Юлия
    14 ноября 2022
    Архитектурные эпохи Новосибирска
    Вадим, несмотря на молодость, вполне знающий экскурсовод. И основную тему осветил, и на многие заковыристые вопросы туристов уверенно и компетентно ответил. Туристам было интересно, всем понравилось!
  • О
    Ольга
    24 августа 2022
    Архитектурные эпохи Новосибирска
    Замечательно провели время и узнали Новосибирск так, как мы точно не увидели бы его сами. Прошлись малыми и большими улицами, поговорили об архитектуре и архитекторах, особенно о тех, кто создал облик Новосибирска. И об истории города, конечно.
  • Н
    Нелли
    8 августа 2022
    Архитектурные эпохи Новосибирска
    Ирина провела для нас замечательную экскурсию по Новосибирску эпохи конструктивизма. Специалист подобрала оптимальный маршрут для пешей прогулки и охватила самые
    читать дальше

    значимые объекты города, рассказав о каждом достаточно подробно. Крайне рекомендую Ирину в качестве экскурсовода, если Вам интересна архитектура или вы решили перевернуть своё представление о советском градостроительстве. Прекрасная экскурсия от прекрасного человека!

  • Л
    Любовь
    4 июля 2022
    Архитектурные эпохи Новосибирска
    Спасибо Вадиму за интересную и содержательную экскурсию. Очень понравилось! Рекомендую 😉
  • И
    Иван
    6 июня 2022
    Архитектурные эпохи Новосибирска
    Новосибирск сравнительно недавно построенный город (конец XIX века), поэтому не ждите каких-то супер древностей. Тем не менее за 4 часа
    читать дальше

    удалось посмотреть здания из всех периодов существования города: Российская империя, довоенные и послевоенные советские здания, современные постройки. Довольно познавательно и неутомительно. По ходу экскурсии можно сделать остановку в кафе.

  • И
    Ирина
    26 мая 2022
    Архитектурные эпохи Новосибирска
    Когда в твоем распоряжении всего один день для знакомства с городом, да еще с таким, про который так много интересного
    читать дальше

    слышал, то, зайдя на tripster.ru, невольно теряешься - как же выбрать того экскурсовода, который максимально совпадет с тобой по интересам и духу. Плюс очень хотелось посмотреть и Академгородок, а такой плотности экскурсий ни у кого не было.
    Тогда решено было взять экскурсию "Архитектурные эпохи Новосибирска" (экскурсовод Ирина), т. к. архитектура всегда напрямую связана с историей. И какое же это оказалось верное решение и выбор экскурсовода в целом!
    Поскольку знаний о городе у меня не было совсем, то Ирине был "выдан" карт-бланш. И она его использовала на все 200%. и я, как турист, получила всё готовое - заранее составленный разнообразный маршрут - мы и походили, и покатались на электричке/маршрутке, что быстро погружает тебя полностью в обычную жизнь обычных горожан. Под интересный и, главное!, структурный рассказ мы смотрели и прикасались (в прямом смысле слова) к настоящей истории - дома, улицы, дороги - настоящие свидетели многих исторических событий. И мое желание, не входившее в программу! - посмотреть Академгородок - было тоже выполнено.
    Экскурсия получилась, как я и хотела, насыщенная. Был продуман и обед (мы бюджетно и очень вкусно пообедали). и перекус (потому что я опять проголодалась) и перерывчики на замечательный кофе. И при этом мы всё успели. потому что, повторюсь, тайминг и маршрут были заранее продуманы и Ирина держала всё под контролем. Пока турист "ахает" и смотрит по сторонам, кто-то должен быть четким организатором и Ирина именно такой экскурсовод. Плюс - общение было легким и дружеским.
    По ходу экскурсии с помощью Ирины я составила себе список на будущее - что интересного "досмотреть" в Новосибирске и окрестностях, и заручилась её согласием, что она мне поможет-организует:) Это, мне кажется, лучший критерий оценки работы экскурсовода - когда понимаешь, что это тот человек, который всё умеет организовать, обо всем интересно рассказать и все твои придумки сумеет выполнить..
    Теперь у меня в Новосибирске есть свой человек:) и, конечно, всем, кто собирается в этот замечательный город, я рекомендую обращаться к Ирине. Вы будете в надежных руках.

    Когда в твоем распоряжении всего один день для знакомства с городом, да еще с таким, проКогда в твоем распоряжении всего один день для знакомства с городом, да еще с таким, проКогда в твоем распоряжении всего один день для знакомства с городом, да еще с таким, проКогда в твоем распоряжении всего один день для знакомства с городом, да еще с таким, проКогда в твоем распоряжении всего один день для знакомства с городом, да еще с таким, про
  • Л
    Людмила
    7 апреля 2022
    Архитектурные эпохи Новосибирска
    Экскурсия понравилась. Прогулялись по центру города, узнали об истории города, увидели отражение разных исторических эпох в архитектуре.
  • М
    Мария
    26 сентября 2021
    Архитектурные эпохи Новосибирска
    Добрый день! Рекомендую экскурсию с Ириной. Разносторонний, интересный, отзывчивый человек. Хорошо знающий свой родной город. А это самый главный критерий чудесной экскурсии. Большое спасибо. Крепкого здоровья и дальнейших успехов!
  • А
    Алина
    9 августа 2021
    Архитектурные эпохи Новосибирска
    Экскурсия очень понравилась. Отличное знание города, на все вопросы наша группа получила развернутые ответы. Расстроило только одно: в перечне того,
    читать дальше

    с чем мы познакомимся во время прогулки был музей бересты, но почему-то нигде заранее не уточняется, что экскурсия там будет более часа и за дополнительные деньги. Мы конечно же заплатили, но сам факт навязывания услуги остался лежкой дегтя.

  • А
    Алмаз
    20 июля 2021
    Архитектурные эпохи Новосибирска
    Ирина — прекрасный интеллигентный человек. Экскурсия прошла в непринужденной приятной атмосфере, слушать было интересно. Рекомендую всем, кто интересуется историей и архитектурой.
  • А
    Алиса
    8 июля 2021
    Архитектурные эпохи Новосибирска
    Очень познавательная, насыщенная информацией и интересная экскурсия. Спасибо нашему экскурсоводу, что не смотря ни на какие погодные условия мы прошли
    читать дальше

    по знаковым местам города, увидели их другими глазами и оставили себе на память самые благоприятные впечатления! Помимо тематики экскурсии мы получили ответы на все свои вопросы и рекомендации по посещению других знаковых мест города Новосибирска с учётом наших пожеланий. Спасибо большое!!!

  • С
    Светлана
    21 мая 2021
    Архитектурные эпохи Новосибирска
    Прекрасный вариант познакомиться с историей города через памятники архитектуры. Понятная и легко запоминающаяся информация, приятные эмоции.
    Рекомендую.
  • Е
    Елена
    11 мая 2021
    Архитектурные эпохи Новосибирска
    Очень благодарны экскурсоводу Ирине за проведённую экскурсию. Мы просили сосредоточить внимание на конструктивизской архитектуре Новосибирска и получили именно то, что
    читать дальше

    хотели. Ирина проявила глубокие знания предмета и оказалась великолепным рассказчиком. Наше желание отклониться от маршрута, чтобы увидеть объект, который Ирина не планировала первоначально включать в осмотр, было встречено с пониманием, а приятным бонусом на изменённом маршруте оказалось милое кафе в прованском стиле. Кстати, после экскурсии мы воспользовались ещё одной рекомендацией Ирины в отношении общепита и были просто в восторге.

  • М
    Мария
    13 августа 2019
    Архитектурные эпохи Новосибирска
    Мы с сестрой побывали на интереснейшей экскурсии по Новосибирску. Ирина истинный ценитель и знаток своего города. Мы увидели не только
    читать дальше

    разные архитектурные шедевры, но услышали их историю, общую историю города и многих мест вокруг Новосибирска. Захотелось приехать сюда на неделю, чтобы все это увидеть. Ирина, большое спасибо.

