Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборНовосибирск как мировая столица русского авангарда
Исследуйте уникальную архитектуру Новосибирска, от конструктивизма до купеческих домов, и узнайте, как город стал культурным центром Сибири
Начало: В сквере ИМ.А.Д. Крячкова
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Архитектурные эпохи Новосибирска: путешествие в историю
Погрузитесь в историческое наследие Новосибирска через его архитектурные шедевры и секреты старинных улиц
Начало: В районе метро Площадь Ленина
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Новосибирск
Знакомство с историей и архитектурой города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На площади Ленина
12 дек в 11:00
13 дек в 11:00
7850 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Прогулка по Красному проспекту
Красный проспект в Новосибирске - это уникальная возможность погрузиться в историю города, увидеть старинные здания и узнать интересные факты
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 3000 ₽ за человека
-
5%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Новосибирск и вы - в объективе: уютная фотопрогулка
Пройти по самым ярким местам города Н, узнать о нём интересные факты и получить снимки на память
Начало: У памятника Ленина, метро Площадь Ленина
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
4655 ₽
4900 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоманенко10 октября 2025Спасибо Ирине за профессионализм и любовь к Новосибирску. Рекомендую экскурсию всем, кто хочет познакомиться с городом глубже.
- ТТатьяна27 июня 2025Отличная экскурсия! Бывали в Новосибирске много раз. Но данная экскурсия удивила. Открыли для себя новые места в самом центре города. Очень познавательно, интересно, комфортно.
- ААнтон20 августа 2024Отличная экскурсия! Узнали много нового о Новосибирске и его архитектуре. Для первого знакомства с городом при наличии ограниченного временного ресурса - то, что надо!
- ЛЛюдмила29 мая 2024Огромное спасибо Ирине за интереснейшую экскурсию! За столь короткое время нам удалось составить своё представление о городе, познакомиться с основным
- OOLGA24 июля 2023Хотим выразить благодарность гиду Вадиму!
Вадим провел великолепную экскурсию по Новосибирску!
Большая, увлекательная экскурсия по центру города, Вадим прекрасно владеет информацией, показал и рассказал архитектурные эпохи города.
Отлично спланированный маршрут, насыщенная интересная экскурсия!
Спасибо!
- ННаталья6 февраля 2023Были в Новосибирске 2 и 3 февраля, решили познакомиться с городом получше, взяли экскурсию "Архитектурные эпохи Новосибирска", экскурсовод - Ирина.
- ЮЮлия14 ноября 2022Вадим, несмотря на молодость, вполне знающий экскурсовод. И основную тему осветил, и на многие заковыристые вопросы туристов уверенно и компетентно ответил. Туристам было интересно, всем понравилось!
- ООльга24 августа 2022Замечательно провели время и узнали Новосибирск так, как мы точно не увидели бы его сами. Прошлись малыми и большими улицами, поговорили об архитектуре и архитекторах, особенно о тех, кто создал облик Новосибирска. И об истории города, конечно.
- ННелли8 августа 2022Ирина провела для нас замечательную экскурсию по Новосибирску эпохи конструктивизма. Специалист подобрала оптимальный маршрут для пешей прогулки и охватила самые
- ЛЛюбовь4 июля 2022Спасибо Вадиму за интересную и содержательную экскурсию. Очень понравилось! Рекомендую 😉
- ИИван6 июня 2022Новосибирск сравнительно недавно построенный город (конец XIX века), поэтому не ждите каких-то супер древностей. Тем не менее за 4 часа
- ИИрина26 мая 2022Когда в твоем распоряжении всего один день для знакомства с городом, да еще с таким, про который так много интересного
- ЛЛюдмила7 апреля 2022Экскурсия понравилась. Прогулялись по центру города, узнали об истории города, увидели отражение разных исторических эпох в архитектуре.
- ММария26 сентября 2021Добрый день! Рекомендую экскурсию с Ириной. Разносторонний, интересный, отзывчивый человек. Хорошо знающий свой родной город. А это самый главный критерий чудесной экскурсии. Большое спасибо. Крепкого здоровья и дальнейших успехов!
- ААлина9 августа 2021Экскурсия очень понравилась. Отличное знание города, на все вопросы наша группа получила развернутые ответы. Расстроило только одно: в перечне того,
- ААлмаз20 июля 2021Ирина — прекрасный интеллигентный человек. Экскурсия прошла в непринужденной приятной атмосфере, слушать было интересно. Рекомендую всем, кто интересуется историей и архитектурой.
- ААлиса8 июля 2021Очень познавательная, насыщенная информацией и интересная экскурсия. Спасибо нашему экскурсоводу, что не смотря ни на какие погодные условия мы прошли
- ССветлана21 мая 2021Прекрасный вариант познакомиться с историей города через памятники архитектуры. Понятная и легко запоминающаяся информация, приятные эмоции.
Рекомендую.
- ЕЕлена11 мая 2021Очень благодарны экскурсоводу Ирине за проведённую экскурсию. Мы просили сосредоточить внимание на конструктивизской архитектуре Новосибирска и получили именно то, что
- ММария13 августа 2019Мы с сестрой побывали на интереснейшей экскурсии по Новосибирску. Ирина истинный ценитель и знаток своего города. Мы увидели не только
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Музей «Сибирская береста»»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новосибирске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в декабре 2025
Сейчас в Новосибирске в категории "Музей «Сибирская береста»" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3000 до 8000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 208 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Новосибирске на 2025 год по теме «Музей «Сибирская береста»», 208 ⭐ отзывов, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль