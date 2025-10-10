читать дальше

слышал, то, зайдя на tripster.ru, невольно теряешься - как же выбрать того экскурсовода, который максимально совпадет с тобой по интересам и духу. Плюс очень хотелось посмотреть и Академгородок, а такой плотности экскурсий ни у кого не было.

Тогда решено было взять экскурсию "Архитектурные эпохи Новосибирска" (экскурсовод Ирина), т. к. архитектура всегда напрямую связана с историей. И какое же это оказалось верное решение и выбор экскурсовода в целом!

Поскольку знаний о городе у меня не было совсем, то Ирине был "выдан" карт-бланш. И она его использовала на все 200%. и я, как турист, получила всё готовое - заранее составленный разнообразный маршрут - мы и походили, и покатались на электричке/маршрутке, что быстро погружает тебя полностью в обычную жизнь обычных горожан. Под интересный и, главное!, структурный рассказ мы смотрели и прикасались (в прямом смысле слова) к настоящей истории - дома, улицы, дороги - настоящие свидетели многих исторических событий. И мое желание, не входившее в программу! - посмотреть Академгородок - было тоже выполнено.

Экскурсия получилась, как я и хотела, насыщенная. Был продуман и обед (мы бюджетно и очень вкусно пообедали). и перекус (потому что я опять проголодалась) и перерывчики на замечательный кофе. И при этом мы всё успели. потому что, повторюсь, тайминг и маршрут были заранее продуманы и Ирина держала всё под контролем. Пока турист "ахает" и смотрит по сторонам, кто-то должен быть четким организатором и Ирина именно такой экскурсовод. Плюс - общение было легким и дружеским.

По ходу экскурсии с помощью Ирины я составила себе список на будущее - что интересного "досмотреть" в Новосибирске и окрестностях, и заручилась её согласием, что она мне поможет-организует:) Это, мне кажется, лучший критерий оценки работы экскурсовода - когда понимаешь, что это тот человек, который всё умеет организовать, обо всем интересно рассказать и все твои придумки сумеет выполнить..

Теперь у меня в Новосибирске есть свой человек:) и, конечно, всем, кто собирается в этот замечательный город, я рекомендую обращаться к Ирине. Вы будете в надежных руках.