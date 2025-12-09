Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборНовосибирск как мировая столица русского авангарда
Исследуйте уникальную архитектуру Новосибирска, от конструктивизма до купеческих домов, и узнайте, как город стал культурным центром Сибири
Начало: В сквере ИМ.А.Д. Крячкова
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Архитектурные эпохи Новосибирска: путешествие в историю
Погрузитесь в историческое наследие Новосибирска через его архитектурные шедевры и секреты старинных улиц
Начало: В районе метро Площадь Ленина
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Новосибирск
Знакомство с историей и архитектурой города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На площади Ленина
12 дек в 11:00
13 дек в 11:00
7850 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Новосибирском на авто
Насладитесь уникальной автоэкскурсией по Новосибирску, посетив ключевые районы и исторические места. Откройте для себя науку и культуру города
Начало: У метро «Речной вокзал»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.
-
20%
Индивидуальная
Новосибирск. Знакомство
Познакомьтесь с Новосибирском, его историей и современностью. Прогулка по центральным улицам, значимые объекты и увлекательные истории ждут вас
Начало: У сквера им. Андрея Крячкова
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4000 ₽
5000 ₽ за человека
-
5%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Новосибирск и вы - в объективе: уютная фотопрогулка
Пройти по самым ярким местам города Н, узнать о нём интересные факты и получить снимки на память
Начало: У памятника Ленина, метро Площадь Ленина
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
4655 ₽
4900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
О Новосибирске с любовью
Прогуляйтесь по Новосибирску, откройте для себя его театры, архитектуру и исторические памятники. Уникальная история города ждет вас
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
