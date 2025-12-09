Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Новосибирск
Знакомство с историей и архитектурой города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На площади Ленина
12 дек в 11:00
13 дек в 11:00
7850 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Новосибирском на авто
Насладитесь уникальной автоэкскурсией по Новосибирску, посетив ключевые районы и исторические места. Откройте для себя науку и культуру города
Начало: У метро «Речной вокзал»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.
-
5%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Новосибирск и вы - в объективе: уютная фотопрогулка
Пройти по самым ярким местам города Н, узнать о нём интересные факты и получить снимки на память
Начало: У памятника Ленина, метро Площадь Ленина
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
4655 ₽
4900 ₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
Экскурсия без гида в Новосибирске: трамвай №13, местные истории и вид с высоты
Исследовать исторический центр с аудиогидом и раскрыть главные городские тайны
Начало: В районе Красного проспекта
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:00
1200 ₽ за всё до 8 чел.
