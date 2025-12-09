Мои заказы

Театральный сквер и сквер «13 трамвай» – экскурсии в Новосибирске

Найдено 4 экскурсии в категории «Театральный сквер и сквер «13 трамвай»» в Новосибирске, цены от 1200 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Добро пожаловать в Новосибирск
Пешая
2.5 часа
136 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Новосибирск
Знакомство с историей и архитектурой города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На площади Ленина
12 дек в 11:00
13 дек в 11:00
7850 ₽ за всё до 5 чел.
Знакомство с Новосибирском на авто
На машине
6 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Новосибирском на авто
Насладитесь уникальной автоэкскурсией по Новосибирску, посетив ключевые районы и исторические места. Откройте для себя науку и культуру города
Начало: У метро «Речной вокзал»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Новосибирск и вы - в объективе: уютная фотопрогулка
Пешая
1.5 часа
-
5%
17 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Новосибирск и вы - в объективе: уютная фотопрогулка
Пройти по самым ярким местам города Н, узнать о нём интересные факты и получить снимки на память
Начало: У памятника Ленина, метро Площадь Ленина
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
4655 ₽4900 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия без гида в Новосибирске: трамвай №13, местные истории и вид с высоты
Пешая
1.5 часа
Аудиогид
Экскурсия без гида в Новосибирске: трамвай №13, местные истории и вид с высоты
Исследовать исторический центр с аудиогидом и раскрыть главные городские тайны
Начало: В районе Красного проспекта
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:00
1200 ₽ за всё до 8 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Театральный сквер и сквер «13 трамвай»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новосибирске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Добро пожаловать в Новосибирск
  2. Знакомство с Новосибирском на авто
  3. Новосибирск и вы - в объективе: уютная фотопрогулка
  4. Экскурсия без гида в Новосибирске: трамвай №13, местные истории и вид с высоты
Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Собор Александра Невского
  3. Стоквартирный дом
  4. Театр оперы и балета
  5. Площадь Ленина
  6. Красный Проспект
  7. Академгородок
  8. Часовня Николая Чудотворца
  9. Вокзал Главный
  10. Монумент славы
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в декабре 2025
Сейчас в Новосибирске в категории "Театральный сквер и сквер «13 трамвай»" можно забронировать 4 экскурсии от 1200 до 16 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 162 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Новосибирске на 2025 год по теме «Театральный сквер и сквер «13 трамвай»», 162 ⭐ отзыва, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль