Лучший выборНовосибирск как мировая столица русского авангарда
Исследуйте уникальную архитектуру Новосибирска, от конструктивизма до купеческих домов, и узнайте, как город стал культурным центром Сибири
Начало: В сквере ИМ.А.Д. Крячкова
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Архитектурные эпохи Новосибирска: путешествие в историю
Погрузитесь в историческое наследие Новосибирска через его архитектурные шедевры и секреты старинных улиц
Начало: В районе метро Площадь Ленина
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по центру Новосибирска
Увидеть и узнать самое интересное, запечатлевая моменты на ярких снимках
Начало: У театра «НОВАТ»
12 дек в 11:00
13 дек в 11:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Новосибирск
Знакомство с историей и архитектурой города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На площади Ленина
12 дек в 11:00
13 дек в 11:00
7850 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Прогулка по Красному проспекту
Красный проспект в Новосибирске - это уникальная возможность погрузиться в историю города, увидеть старинные здания и узнать интересные факты
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 3000 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
Новосибирск и вы - в объективе: уютная фотопрогулка
Пройти по самым ярким местам города Н, узнать о нём интересные факты и получить снимки на память
Начало: У памятника Ленина, метро Площадь Ленина
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
4655 ₽
4900 ₽ за всё до 4 чел.
- ЛЛюдмила19 сентября 2025Супер! Фото очень красивые! Экскурсия просто замечательная! Все так интересно и увлекательно! Спасибо Вам огромное! Мы получили массу положительных эмоций и благодаря Вам влюбились в Новосибирск😍
- ККсения17 августа 20252 часа экскурсии пролетели незаметно… Наталья очень интересно рассказала о достопримечательностях города, сделала отличные фотографии на память и дала рекомендации, какие интересные места можно посетить самостоятельно 👌
- ААнна6 апреля 2025Здравствуйте. Спасибо огромное Наталье ща чудесную экскурсию- Новосибирск открылся нам новыми гранями. А фото какие чудесные останутся на память!!
Отличная оценка- экскурсоводу,фотографу,рассказчику,организатору. Экскурсия стала замечательным финальным аккордом нашего 4х-дневного путешествия в Новосибирск
- ООльга9 марта 2025Замечательная, приятная экскурсия! Замечательный экскурсовод, все очень понравилось! Красивые фото на память!
- ССветлана20 июня 2024Спасибо, Наталье! Фотопрогулка прошла замечательно. Наполнение ее разнообразно, рассказывается доступно и интересно.
- ООльга23 марта 2024Спасибо огромное Наталье, все продумано, интересные локации для фотографий и сама экскурсия познавательная. Очень довольны остались, обязательно вернемся еще раз на другие экскурсии😉
