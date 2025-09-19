Л Людмила Фотопрогулка по центру Новосибирска Супер! Фото очень красивые! Экскурсия просто замечательная! Все так интересно и увлекательно! Спасибо Вам огромное! Мы получили массу положительных эмоций и благодаря Вам влюбились в Новосибирск😍

К Ксения Фотопрогулка по центру Новосибирска 2 часа экскурсии пролетели незаметно… Наталья очень интересно рассказала о достопримечательностях города, сделала отличные фотографии на память и дала рекомендации, какие интересные места можно посетить самостоятельно 👌

А Анна Фотопрогулка по центру Новосибирска Здравствуйте. Спасибо огромное Наталье ща чудесную экскурсию- Новосибирск открылся нам новыми гранями. А фото какие чудесные останутся на память!!

Отличная оценка- экскурсоводу,фотографу,рассказчику,организатору. Экскурсия стала замечательным финальным аккордом нашего 4х-дневного путешествия в Новосибирск

О Ольга Фотопрогулка по центру Новосибирска Замечательная, приятная экскурсия! Замечательный экскурсовод, все очень понравилось! Красивые фото на память!

С Светлана Фотопрогулка по центру Новосибирска Спасибо, Наталье! Фотопрогулка прошла замечательно. Наполнение ее разнообразно, рассказывается доступно и интересно.