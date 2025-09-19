Мои заказы

Деловой дом – экскурсии в Новосибирске

Найдено 6 экскурсий в категории «Деловой дом» в Новосибирске, цены от 3000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Новосибирск как мировая столица русского авангарда
Пешая
3 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Новосибирск как мировая столица русского авангарда
Исследуйте уникальную архитектуру Новосибирска, от конструктивизма до купеческих домов, и узнайте, как город стал культурным центром Сибири
Начало: В сквере ИМ.А.Д. Крячкова
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 8 чел.
Архитектурные эпохи Новосибирска
Пешая
2 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Архитектурные эпохи Новосибирска: путешествие в историю
Погрузитесь в историческое наследие Новосибирска через его архитектурные шедевры и секреты старинных улиц
Начало: В районе метро Площадь Ленина
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка по центру Новосибирска
Пешая
2 часа
6 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по центру Новосибирска
Увидеть и узнать самое интересное, запечатлевая моменты на ярких снимках
Начало: У театра «НОВАТ»
12 дек в 11:00
13 дек в 11:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Новосибирск
Пешая
2.5 часа
136 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Новосибирск
Знакомство с историей и архитектурой города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На площади Ленина
12 дек в 11:00
13 дек в 11:00
7850 ₽ за всё до 5 чел.
Прогулка по Красному проспекту Новосибирска
Пешая
2 часа
18 отзывов
Индивидуальная
Прогулка по Красному проспекту
Красный проспект в Новосибирске - это уникальная возможность погрузиться в историю города, увидеть старинные здания и узнать интересные факты
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 3000 ₽ за человека
Новосибирск и вы - в объективе: уютная фотопрогулка
Пешая
1.5 часа
17 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Новосибирск и вы - в объективе: уютная фотопрогулка
Пройти по самым ярким местам города Н, узнать о нём интересные факты и получить снимки на память
Начало: У памятника Ленина, метро Площадь Ленина
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
4655 ₽4900 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    19 сентября 2025
    Фотопрогулка по центру Новосибирска
    Супер! Фото очень красивые! Экскурсия просто замечательная! Все так интересно и увлекательно! Спасибо Вам огромное! Мы получили массу положительных эмоций и благодаря Вам влюбились в Новосибирск😍
  • К
    Ксения
    17 августа 2025
    Фотопрогулка по центру Новосибирска
    2 часа экскурсии пролетели незаметно… Наталья очень интересно рассказала о достопримечательностях города, сделала отличные фотографии на память и дала рекомендации, какие интересные места можно посетить самостоятельно 👌
  • А
    Анна
    6 апреля 2025
    Фотопрогулка по центру Новосибирска
    Здравствуйте. Спасибо огромное Наталье ща чудесную экскурсию- Новосибирск открылся нам новыми гранями. А фото какие чудесные останутся на память!!
    Отличная оценка- экскурсоводу,фотографу,рассказчику,организатору. Экскурсия стала замечательным финальным аккордом нашего 4х-дневного путешествия в Новосибирск
  • О
    Ольга
    9 марта 2025
    Фотопрогулка по центру Новосибирска
    Замечательная, приятная экскурсия! Замечательный экскурсовод, все очень понравилось! Красивые фото на память!
  • С
    Светлана
    20 июня 2024
    Фотопрогулка по центру Новосибирска
    Спасибо, Наталье! Фотопрогулка прошла замечательно. Наполнение ее разнообразно, рассказывается доступно и интересно.
  • О
    Ольга
    23 марта 2024
    Фотопрогулка по центру Новосибирска
    Спасибо огромное Наталье, все продумано, интересные локации для фотографий и сама экскурсия познавательная. Очень довольны остались, обязательно вернемся еще раз на другие экскурсии😉
