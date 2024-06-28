Окаменелости Пермского моря: палеонтологическая экспедиция в мини-группе
Авторский тур в Перми

Погрузитесь в мир древних организмов вместе с профессиональным палеонтологом. Найдите свою уникальную окаменелость

Представьте, как вы, вместе с группой единомышленников, отправляетесь в увлекательное путешествие по следам древних организмов, живших миллионы лет назад в пермском периоде.

Под руководством опытного палеонтолога вы научитесь распознавать и извлекать окаменелости раковин, зубов акул и других вымерших существ, используя геологический молоток как настоящий исследователь.

Этот тур не требует от вас никакой специальной подготовки или снаряжения, всё необходимое будет предоставлено на месте.

Ваше приключение будет не только образовательным, но и комфортным, ведь после насыщенных дней на свежем воздухе вас будет ждать уютная гостиница.

Каждый день экспедиции обещает новые открытия и пополнение вашей личной коллекции уникальными находками, которые вы сможете забрать с собой в качестве незабываемого сувенира.

Это идеальная возможность погрузиться в мир древней истории, научиться чему-то новому и провести время с пользой в кругу единомышленников
Окаменелости Пермского моря: палеонтологическая экспедиция в мини-группе
Окаменелости Пермского моря: палеонтологическая экспедиция в мини-группе
Окаменелости Пермского моря: палеонтологическая экспедиция в мини-группе
Ближайшие даты:
28
июн
19
июл
26
июл

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет23 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Вам должно быть не менее 7 лет для того, чтобы вы могли принять участие в экспедиции. Опыт не требуется.

Проживание. В 3-звёздочной гостинице «Родина» или аналогичной, в 2-3-местных номерах. Возможно 1-местное размещение с доплатой.

Питание. Самостоятельно в кафе.

Программа тура по дням

1 день

Пермь, Мазуевка и Красноуфимск

Рекомендуем рейс «Аэрофлота» SU1218, прибывающий в Пермь в 5:35.

Прогуляемся по Перми и переедем в деревню Мазуевка, где рассмотрим отпечатки макрофлоры и кунгурский ярус пермского периода палеозойской эры. Поищем окаменелости. Искупаемся в Сылве и познакомимся за обедом, обсудим планы на экспедицию и поделимся опытом и ожиданиями друг с другом.

Вечером заселимся в гостиницу в Красноуфимске.

Пермь, Мазуевка и КрасноуфимскПермь, Мазуевка и КрасноуфимскПермь, Мазуевка и КрасноуфимскПермь, Мазуевка и КрасноуфимскПермь, Мазуевка и КрасноуфимскПермь, Мазуевка и КрасноуфимскПермь, Мазуевка и КрасноуфимскПермь, Мазуевка и КрасноуфимскПермь, Мазуевка и КрасноуфимскПермь, Мазуевка и КрасноуфимскПермь, Мазуевка и КрасноуфимскПермь, Мазуевка и КрасноуфимскПермь, Мазуевка и КрасноуфимскПермь, Мазуевка и КрасноуфимскПермь, Мазуевка и Красноуфимск
2 день

Краеведческий музей и поиск окаменелостей на карьере

Сегодня посетим краеведческий музей в Красноуфимске, чтобы получше познакомиться с местностью. Затем отправимся на Ключиковский карьер, где под руководством организатора-палеонтолога поищем окаменелости. Возможно обнаружить раковины головоногих, трилобиты, зубы акул, артинский ярус пермского геологического периода. Все находки вы вправе оставить себе.

К вечеру вернёмся в гостиницу.

Краеведческий музей и поиск окаменелостей на карьереКраеведческий музей и поиск окаменелостей на карьереКраеведческий музей и поиск окаменелостей на карьереКраеведческий музей и поиск окаменелостей на карьереКраеведческий музей и поиск окаменелостей на карьереКраеведческий музей и поиск окаменелостей на карьереКраеведческий музей и поиск окаменелостей на карьере
3 день

Кунгурская пещера и поиск окаменелостей в Межевом логе

После завтрака выселимся из гостиницы и переедем в город Кунгур, который славится ледяной пещерой с 48 гротами. Желающие смогут посетить и осмотреть одну из самых популярных достопримечательностей Урала. Затем зайдём в музей спелеологии и карстоведения, где представлены геологические исследования региона.

Пора применить знания на практике — отправимся в Межевой лог на поиск окаменелостей. Здесь возможно найти раковины брахиопод, мшанки, губки, кунгурский ярус пермского периода палеозойской эры.

Прибудем в аэропорт Перми не позже 20:30. Рекомендуем рейс «Аэрофлота» SU6432 с вылетом в 22:30.

Кунгурская пещера и поиск окаменелостей в Межевом логеКунгурская пещера и поиск окаменелостей в Межевом логеКунгурская пещера и поиск окаменелостей в Межевом логеКунгурская пещера и поиск окаменелостей в Межевом логеКунгурская пещера и поиск окаменелостей в Межевом логе

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Переезды на комфортабельном микроавтобусе
  • Аренда геологических молотков
  • Страховка
  • Посещение всех объектов по программе
  • Экскурсии и сопровождение организатором-палеонтологом
  • Экспедиция проводится в группе от 4 до 6 человек. Возможно организовать путешествие только для вашей компании в удобные для вас даты
Что не входит в цену
  • Билеты до Перми и обратно
  • Питание
  • Сувениры и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пермь, аэропорт, 6:00
Завершение: Пермь, аэропорт, 20:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Перми

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры3-дневные туры

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