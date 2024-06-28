Погрузитесь в мир древних организмов вместе с профессиональным палеонтологом. Найдите свою уникальную окаменелость
Под руководством опытного палеонтолога вы научитесь распознавать и извлекать окаменелости раковин, зубов акул и других вымерших существ, используя геологический молоток как настоящий исследователь.
Этот тур не требует от вас никакой специальной подготовки или снаряжения, всё необходимое будет предоставлено на месте.
Ваше приключение будет не только образовательным, но и комфортным, ведь после насыщенных дней на свежем воздухе вас будет ждать уютная гостиница.
Каждый день экспедиции обещает новые открытия и пополнение вашей личной коллекции уникальными находками, которые вы сможете забрать с собой в качестве незабываемого сувенира.
Это идеальная возможность погрузиться в мир древней истории, научиться чему-то новому и провести время с пользой в кругу единомышленников
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|23 000 ₽
Описание
Организационные детали
Вам должно быть не менее 7 лет для того, чтобы вы могли принять участие в экспедиции. Опыт не требуется.
Проживание. В 3-звёздочной гостинице «Родина» или аналогичной, в 2-3-местных номерах. Возможно 1-местное размещение с доплатой.
Питание. Самостоятельно в кафе.
Программа тура по дням
Пермь, Мазуевка и Красноуфимск
Рекомендуем рейс «Аэрофлота» SU1218, прибывающий в Пермь в 5:35.
Прогуляемся по Перми и переедем в деревню Мазуевка, где рассмотрим отпечатки макрофлоры и кунгурский ярус пермского периода палеозойской эры. Поищем окаменелости. Искупаемся в Сылве и познакомимся за обедом, обсудим планы на экспедицию и поделимся опытом и ожиданиями друг с другом.
Вечером заселимся в гостиницу в Красноуфимске.
Краеведческий музей и поиск окаменелостей на карьере
Сегодня посетим краеведческий музей в Красноуфимске, чтобы получше познакомиться с местностью. Затем отправимся на Ключиковский карьер, где под руководством организатора-палеонтолога поищем окаменелости. Возможно обнаружить раковины головоногих, трилобиты, зубы акул, артинский ярус пермского геологического периода. Все находки вы вправе оставить себе.
К вечеру вернёмся в гостиницу.
Кунгурская пещера и поиск окаменелостей в Межевом логе
После завтрака выселимся из гостиницы и переедем в город Кунгур, который славится ледяной пещерой с 48 гротами. Желающие смогут посетить и осмотреть одну из самых популярных достопримечательностей Урала. Затем зайдём в музей спелеологии и карстоведения, где представлены геологические исследования региона.
Пора применить знания на практике — отправимся в Межевой лог на поиск окаменелостей. Здесь возможно найти раковины брахиопод, мшанки, губки, кунгурский ярус пермского периода палеозойской эры.
Прибудем в аэропорт Перми не позже 20:30. Рекомендуем рейс «Аэрофлота» SU6432 с вылетом в 22:30.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Переезды на комфортабельном микроавтобусе
- Аренда геологических молотков
- Страховка
- Посещение всех объектов по программе
- Экскурсии и сопровождение организатором-палеонтологом
- Экспедиция проводится в группе от 4 до 6 человек. Возможно организовать путешествие только для вашей компании в удобные для вас даты
Что не входит в цену
- Билеты до Перми и обратно
- Питание
- Сувениры и личные расходы