После завтрака выселимся из гостиницы и переедем в город Кунгур, который славится ледяной пещерой с 48 гротами. Желающие смогут посетить и осмотреть одну из самых популярных достопримечательностей Урала. Затем зайдём в музей спелеологии и карстоведения, где представлены геологические исследования региона.

Пора применить знания на практике — отправимся в Межевой лог на поиск окаменелостей. Здесь возможно найти раковины брахиопод, мшанки, губки, кунгурский ярус пермского периода палеозойской эры.

Прибудем в аэропорт Перми не позже 20:30. Рекомендуем рейс «Аэрофлота» SU6432 с вылетом в 22:30.