3 дня
Тур-знакомство по Пермскому краю: от Усьвинских столбов до карстовых пещер
Вас ждет незабываемое путешествие по Пермскому краю с посещением 10 уникальных мест. Погрузитесь в мир природы и архитектуры Урала
Начало: Пермь, аэропорт/вокзал/ваш отель в Перми. 05:00-06...
6 дек в 06:00
2 янв в 06:00
47 500₽ за человека
5 дней
Путешествие по главным местам Пермского края: старинные городки, горы и тайга
Побывать на "Сользаводе", погулять по "чайной столице" России и подняться на камень Полюд
Начало: Пермь, Тополевый переулок, 10, 07:00
3 янв в 07:00
19 фев в 07:00
34 500₽ за человека
2 дня
Прогулка к Усьвинским столбам и Каменному городу с проживанием в экоглэмпинге
Посидеть у костра под звёздами и увидеть места съёмок фильма «Географ глобус пропил»
Начало: Пермь, Тополевый переулок, 10, 08:00
23 ноя в 08:00
14 дек в 08:00
7 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВарвара22 августа 2024Очень понравился тур, впервые нашла именно такой, чтобы объехать и посетить все локации, которые хотелось бы. У нас был прекрасный гид - Андрей, удобный транспорт и отличные гостиницы по пути. Так что огромное спасибо за прекрасное путешествие!
- ЯЯна18 февраля 2024Одевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «8 марта»
Самые популярные туры этой рубрики в Перми
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Перми
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит тур в Перми в ноябре 2024
Сейчас в Перми в категории "8 марта" можно забронировать 3 тура от 7 800 до 47 500. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте тур в Перми на 2024 год по теме «8 марта», 2 ⭐ отзыва, цены от 7800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь