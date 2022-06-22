Карельский Дед Мороз + водопад Кивач

Хотите подарить детям новогоднюю сказку

4.7
3 отзыва
Хотите подарить детям новогоднюю сказку? Мы поможем сделать её настоящей.

С заснеженным лесом, Дедом Морозом, чудесами и подарками! За новогодним волшебством отправляйтесь всей семьёй на новый год в Карелию!
Карельский Дед Мороз + водопад Кивач
Карельский Дед Мороз + водопад Кивач
Карельский Дед Мороз + водопад Кивач
Карельский Дед Мороз + водопад Кивач
Карельский Дед Мороз + водопад Кивач
Карельский Дед Мороз + водопад Кивач
Карельский Дед Мороз + водопад Кивач
Карельский Дед Мороз + водопад Кивач
Карельский Дед Мороз + водопад Кивач
Карельский Дед Мороз + водопад Кивач
Карельский Дед Мороз + водопад Кивач
Карельский Дед Мороз + водопад Кивач
Карельский Дед Мороз + водопад Кивач
Карельский Дед Мороз + водопад Кивач
Карельский Дед Мороз + водопад Кивач
Карельский Дед Мороз + водопад Кивач
Карельский Дед Мороз + водопад Кивач
Карельский Дед Мороз + водопад Кивач
Карельский Дед Мороз + водопад Кивач
Ближайшие даты:
03
янв

Что вас ожидает 🤩

Петрозаводск
Петрозаводск
Окунемся в дружескую атмосферу северного города
Водопад Кивач
Водопад Кивач
Побываем на одном из крупнейших равнинных водопадов Европы
Дед Мороз
Дед Мороз
ЧУМовые посиделки с карельским Дедом Морозом

Программа тура по дням

1 день
Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Водопад Кивач

Встреча на ж/д вокзале города Петрозаводска у 9 вагона поезда №18.

Завтрак  в кафе города.

Обзорная экскурсия по северному городу – столице Карелии – город Петрозаводск. 

На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.

Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.

Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!  

Обед в пути.

Посещение рыбного магазина карельского фермера, который занимается выращиванием радужной форели более 20 лет, рыба обладает уникальными вкусовыми качествами, чему способствует экологическая чистота водоемов Карелии.

Карельская рыба и икра будет лучшим подарком из Карелии на семейном столе.

Возвращение в Петрозаводск.

Размещение в гостинице.

Время для отдыха.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Водопад КивачОбзорная экскурсия по Петрозаводску. Водопад КивачОбзорная экскурсия по Петрозаводску. Водопад КивачОбзорная экскурсия по Петрозаводску. Водопад КивачОбзорная экскурсия по Петрозаводску. Водопад КивачОбзорная экскурсия по Петрозаводску. Водопад КивачОбзорная экскурсия по Петрозаводску. Водопад КивачОбзорная экскурсия по Петрозаводску. Водопад Кивач
2 день
&quot;Дом Куклы&quot;. Народные гуляния и этническая программа. Посиделки с Дедом морозом. Отъезд

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. 

Освобождение номеров.

Увлекательная экскурсия в художественную галерею "Дом Куклы".

Стремясь идти в ногу со временем, мы рискуем упустить шанс очутиться в сказке.

Такую возможность сегодня нам предоставляет эта экспозиция. Приобретение ангелочков, чудиков, дивиков и многих других игрушек, сделанных своими руками карельскими мастерами.

Какие же каникулы без приключений и забав!

Народные Уличные Гуляния и этническая программа «Крууга» познакомит Вас со старинными хороводами карел под национальную музыку – невероятное прикосновение к культуре древнего этноса.

Вас ждут веселые конкурсы, хороводы, песни, пляски, да зимние забавы.

Программа, которая зарядит своей энергией на весь год и не оставит никого равнодушным и стоящим в стороне. 

Новогодний Start-in – активная, увлекательная, спортивная программа, веселые эстафеты, креативные командные игры  и шуточный марафон.

«ЧУМовые посиделки с карельским Дедом Морозом» у жаркого костра.

Вас ждет гостеприимный и радушный прием: 50 гр для сугреву и хорошего настроения, горячий чай с дымком и традиционной карельской выпечкой.

А также игры, песни и хорошее настроение. 

Новогодний мастер-класс «От игрушки – до хлопушки» и  горячий обед.

Возвращение в гостиницу.

По пути дегустация марциальной воды из трех источников у курорта "Марциальные воды".

Возвращение в Петрозаводск на ж/д вокзал ориентировочно к 17:00 ч.

Прощание с гидом.

До новых встреч!

Отъезд в Москву, поезд №17 или в Санкт-Петербург, поезд №11 или №805.

&quot;Дом Куклы&quot;. Народные гуляния и этническая программа. Посиделки с Дедом морозом. Отъезд&quot;Дом Куклы&quot;. Народные гуляния и этническая программа. Посиделки с Дедом морозом. Отъезд&quot;Дом Куклы&quot;. Народные гуляния и этническая программа. Посиделки с Дедом морозом. Отъезд&quot;Дом Куклы&quot;. Народные гуляния и этническая программа. Посиделки с Дедом морозом. Отъезд&quot;Дом Куклы&quot;. Народные гуляния и этническая программа. Посиделки с Дедом морозом. Отъезд&quot;Дом Куклы&quot;. Народные гуляния и этническая программа. Посиделки с Дедом морозом. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
Гостиница "Карелия"& SPA "Питер Инн 4*" "Фрегат 4*"
Двухместный номер 12 200 12 700 13 700
Двухместный номер (дети до 12,99 лет) 12 100 12 600 13 600 
Одноместный номер 13 200 14 700 17 700
Дополнительное место - 11 700 12 700
Дополнительное место (дети до 12,99 лет) 11 200 11 600 12 600

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание по программе (2 завтрака, 2 обеда)
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Трансфер по маршруту
  • Входные билеты на экскурсии
  • Работа гида и аниматоров
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документ, удостоверяющий личность, для туристов, путешествующих с детьми обязательно Свидетельство о рождении детей
  • ПОЛИС обязательного медицинского страхования
  • Многие объекты посещения взимают плату за фото и видео съемку (от 10 до 150 рублей)
  • Теплую не продуваемую и не промокаемую одежду.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?

Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой, подселение не предоставляется.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
М
22 июня 2022
Путешествие понравилось. Посмотрели все места, которые хотели Кижи, Соловки, Валаам. Продумано передвижение по маршруту., размещение. Единственная неприятность - обед на Валааме. Удивительно, что в таком месте так плохо кормят. После обеда пришлось искать место, где можно было бы поесть. С учётом раннего подъёма и позднего возвращения (вся еда сухой паёк)- этот обед должен был быть более съедобным и вкусным. Возможно так плохо кормили именно в этот день. И обилие народа в трапезной и обращение персонала - всё это тоже не очень было приятно. Может организаторам переместить обед в какое-либо кафе в Сортавала, а на Валааме спокойно гулять, а не толкаться в трапезной. А во всём остальном - просто замечательно
А
17 июня 2022
Спасибо Вашей компании! Всё вовремя! Без опозданий! Замечательные гиды и водители!
Т
16 июня 2022
После тура остались только положительные впечатления. Благодарю гида Анну и нашего водителя за комфортное сопровождение
Понравились экскурсии, проживание в отеле, пикник на природе.
Единственное, сплав по реке был до заселения в номер и пришлось из чемодана с вещами брать второй комплект сухой одежды. Прошу организаторам продумать этот момент.

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