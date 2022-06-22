Время для отдыха.

Карельская рыба и икра будет лучшим подарком из Карелии на семейном столе.

Посещение рыбного магазина карельского фермера , который занимается выращиванием радужной форели более 20 лет, рыба обладает уникальными вкусовыми качествами, чему способствует экологическая чистота водоемов Карелии.

Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!

Вы также посетите дендрарий , украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.

Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера , где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Встреча на ж/д вокзале города Петрозаводска у 9 вагона поезда №18.

"Дом Куклы". Народные гуляния и этническая программа. Посиделки с Дедом морозом. Отъезд

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Увлекательная экскурсия в художественную галерею "Дом Куклы".

Стремясь идти в ногу со временем, мы рискуем упустить шанс очутиться в сказке.

Такую возможность сегодня нам предоставляет эта экспозиция. Приобретение ангелочков, чудиков, дивиков и многих других игрушек, сделанных своими руками карельскими мастерами.

Какие же каникулы без приключений и забав!

Народные Уличные Гуляния и этническая программа «Крууга» познакомит Вас со старинными хороводами карел под национальную музыку – невероятное прикосновение к культуре древнего этноса.

Вас ждут веселые конкурсы, хороводы, песни, пляски, да зимние забавы.

Программа, которая зарядит своей энергией на весь год и не оставит никого равнодушным и стоящим в стороне.

Новогодний Start-in – активная, увлекательная, спортивная программа, веселые эстафеты, креативные командные игры и шуточный марафон.

«ЧУМовые посиделки с карельским Дедом Морозом» у жаркого костра.

Вас ждет гостеприимный и радушный прием: 50 гр для сугреву и хорошего настроения, горячий чай с дымком и традиционной карельской выпечкой.

А также игры, песни и хорошее настроение.

Новогодний мастер-класс «От игрушки – до хлопушки» и горячий обед.

Возвращение в гостиницу.

По пути дегустация марциальной воды из трех источников у курорта "Марциальные воды".

Возвращение в Петрозаводск на ж/д вокзал ориентировочно к 17:00 ч.

Прощание с гидом.

До новых встреч!

Отъезд в Москву, поезд №17 или в Санкт-Петербург, поезд №11 или №805.