Встреча на ж/д вокзале города Петрозаводска у 9 вагона поезда №18.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по северному городу – столице Карелии – город Петрозаводск.
На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.
Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.
Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.
Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!
Обед в пути.
Посещение рыбного магазина карельского фермера, который занимается выращиванием радужной форели более 20 лет, рыба обладает уникальными вкусовыми качествами, чему способствует экологическая чистота водоемов Карелии.
Карельская рыба и икра будет лучшим подарком из Карелии на семейном столе.
Возвращение в Петрозаводск.
Размещение в гостинице.
Время для отдыха.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Увлекательная экскурсия в художественную галерею "Дом Куклы".
Стремясь идти в ногу со временем, мы рискуем упустить шанс очутиться в сказке.
Такую возможность сегодня нам предоставляет эта экспозиция. Приобретение ангелочков, чудиков, дивиков и многих других игрушек, сделанных своими руками карельскими мастерами.
Какие же каникулы без приключений и забав!
Народные Уличные Гуляния и этническая программа «Крууга» познакомит Вас со старинными хороводами карел под национальную музыку – невероятное прикосновение к культуре древнего этноса.
Вас ждут веселые конкурсы, хороводы, песни, пляски, да зимние забавы.
Программа, которая зарядит своей энергией на весь год и не оставит никого равнодушным и стоящим в стороне.
Новогодний Start-in – активная, увлекательная, спортивная программа, веселые эстафеты, креативные командные игры и шуточный марафон.
«ЧУМовые посиделки с карельским Дедом Морозом» у жаркого костра.
Вас ждет гостеприимный и радушный прием: 50 гр для сугреву и хорошего настроения, горячий чай с дымком и традиционной карельской выпечкой.
А также игры, песни и хорошее настроение.
Новогодний мастер-класс «От игрушки – до хлопушки» и горячий обед.
Возвращение в гостиницу.
По пути дегустация марциальной воды из трех источников у курорта "Марциальные воды".
Возвращение в Петрозаводск на ж/д вокзал ориентировочно к 17:00 ч.
Прощание с гидом.
До новых встреч!
Отъезд в Москву, поезд №17 или в Санкт-Петербург, поезд №11 или №805.
Тур предусматривает проживание в гостинице.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Гостиница
|"Карелия"& SPA
|"Питер Инн 4*"
|"Фрегат 4*"
|Двухместный номер
|12 200
|12 700
|13 700
|Двухместный номер (дети до 12,99 лет)
|12 100
|12 600
|13 600
|Одноместный номер
|13 200
|14 700
|17 700
|Дополнительное место
|-
|11 700
|12 700
|Дополнительное место (дети до 12,99 лет)
|11 200
|11 600
|12 600
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой, подселение не предоставляется.