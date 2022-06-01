По прибытии поезда №18 – Встреча с гидом на ж/д вокзале под часами со стороны перрона.

Завтрак в кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + Пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера) .

Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом. Вас ждет осмотр исторических площадей, посещение Губернаторского парка, Кафедрального собора А.Невского и прогулка по набережной Онежского озера.

Посещение центра Шунгита.

Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь Вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс – комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии.

После мы угостим Вас карельским иван-чаем.

Трансфер загород, на базу отдыха в Верховье.

Информационная встреча с гидом, размещение в стандартных номерах.

Отдых.

Свободное время.

Ужин.