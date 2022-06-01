По прибытии поезда №18 – Встреча с гидом на ж/д вокзале под часами со стороны перрона.
Завтрак в кафе города.
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + Пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера) .
Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом. Вас ждет осмотр исторических площадей, посещение Губернаторского парка, Кафедрального собора А.Невского и прогулка по набережной Онежского озера.
Посещение центра Шунгита.
Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь Вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс – комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии.
После мы угостим Вас карельским иван-чаем.
Трансфер загород, на базу отдыха в Верховье.
Информационная встреча с гидом, размещение в стандартных номерах.
Отдых.
Свободное время.
Ужин.
Завтрак.
День отдыха на базе.
Экскурсии на выбор:
1 вариант: Сплав на рафтах (продолжительность сплава 5-6 часов).
2 вариант: Экскурсия «Валаам + Рускеала» (продолжительность программы 16 часов).
Ужин.
Завтрак.
День отдыха на базе.
Дополнительно можно забронировать экскурсию в Горный парк Рускеала (продолжительность экскурсии 12 часов).
Ужин.
Завтрак.
День отдыха на базе или экскурсия “Марциальные Воды – водопад Кивач – вулкан Гирвас”.
Ужин.
Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.
Освобождение номеров, встреча с гидом, переезд в г. Петрозаводск.
Выезд в удивительную карельскую деревню Киндасово, первое упоминание о которой зафиксировано в книгах 1496 года.
Основное местное население – это народность с милым названием «карелы-людики».
Деревня стоит на берегу прекрасной реки Шуи.
После экскурсии Вас ждет мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных инструментах (torvi, Pili).
Согреет всех фирменный Киндасовский чай, заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами и карельские пирожки.
Возвращение в Петрозаводск.
Поздний обед в кафе города.
Посещение сувенирных магазинов.
Окончание программы, возвращение домой с приятными воспоминаниями!
Тур предусматривает проживание на базе отдыха в Верховье в стандартных номерах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
Двухместный номер
(основное место)
Одноместный номер
(основное место)
Взрослый
на доп. месте
(евро-раскладушка)
Дети от 4х до 17 лет
на доп. месте
(евро-раскладушка)
Дети до 3 лет
(детская кроватка)
|28 200
|31 900
|23 600
|22 700
|11 300
1. Документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей – свидетельство о рождении).
2. Полис обязательного медицинского страхования.
3. Удобная обувь – кроссовки или кеды.
4. Непромокаемая, ветрозащитная куртка.
5. Дождевик.
6. Теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны).
7. Брюки спортивные.
8. Легкий головной убор.
9. Купальный костюм.
10. Солнцезащитные очки.
11. Предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту.
12. Репеленты и средства от укусов комаров и клещей.
13. Личная аптечка.
14. Фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя.
15. Небольшой рюкзак (20-30 л).
В день начала тура туристы встречаются с гидом на ж/д вокзале под часами со стороны перрона. Встреча с поезда №18 (Москва-Петрозаводск).
Если туристы приезжают раньше – ожидание. Если туристы приезжают более поздними поездами, чем поезд №18 – трансфер за дополнительную плату.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Во время посещения святых мест просьба соблюдать дресс-код. Женщины – юбка, платок, покрытые плечи. Мужчины – брюки (не шорты)
Период с начала мая до середины июня особо опасен в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.
Комары встречаются повсеместно с конца мая по начало сентября, но особенно активны с начала июня до середины июля. Мокрецы наиболее активные утром и вечером. Мошки, внешне напоминающие мух, нападают днем. Слепни наиболее активны в жаркие, солнечные дни. Не забудьте средство от комаров и мошки.
В некоторых районах Карелии водятся змеи. Они неагрессивны, но мы рекомендуем туристам воздерживаться от прогулок по высокой траве и выбирать для путешествий закрытую обувь.
Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня – июле до 18-20 градусов С. До середины лета держаться белые ночи.
Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.
При большой волне на Ладожском озере быстроходные суда по техническим причинам не выходят на маршрут, а заменяются тихоходными. Поэтому время в пути до острова Валаам до 2-х часов в одну сторону (вместо 50 минут), а экскурсионная программа на острове сокращается или изменяется (при невозможности добраться на тот или иной скит по погодным условиям водным путем).
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».