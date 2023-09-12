А в свободные дни вы сможете съездить на остров Валаам, в горный парк Рускеала, на остров Кижи, прогуляться по Ладожским шхерам и сплавиться реке Шуе.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия по Петрозаводску. Центра Шунгита. Гора Сампо. Курорт "Марциальные Воды". Вулкан Гирвас. заповедник "Кивач"
По прибытии поезда №18 встреча с гидом на ж/д вокзале под шпилем со стороны перрона.
Завтрак в кафе города.
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску и пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).
Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.
Посещение центра шунгита.
Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь Вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии.
После мы угостим Вас карельским иван-чаем.
Посещение горы «Сампо».
Гора Сампо в Карелии считается местом силы и впечатляет своей красотой. В высоту гора Сампо небольшая, подниматься несложно, а вид с вершины изумительный.
Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды».
Главным объектом показа является церковь апостола Петра — архитектурный памятник петровской эпохи.
Здание было построено в 1721 году по приказу Петра I, возможно даже по его проекту и чертежам. Эта церковь — единственный архитектурный памятник, сохранившийся от строений курорта петровских времен и связанный с пребыванием царя в крае.
Уникальная возможность попробовать целебную воду из 3 источников, известных со времен Петра I.
Посещение древнего вулкана Гирвас.
К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.
Обед в пути.
Выезд на загородную экскурсию в заповедник Кивач — старейший в России и первый в Карелии.
Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии — Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы и музей природы.
Трансфер загород, на базу отдыха «Верховье». Отдых.
Приветственный ужин.
Свободный день. Дополнительные активности
Завтрак в кафе.
День отдыха на базе.
Экскурсии на выбор:
- Экскурсия «Валаам + Рускеала» (продолжительность программы 16 часов). Стоимость:
- 10 500 руб. / взрослые;
- 10 300 руб. /школьники, студенты, пенсионеры;
- 7 300 руб. /дети до 12 лет;
- 4 400 руб. / дети до 6 лет.
- Сплав на рафтах (продолжительность сплава 5–6 часов). Стоимость:
- 2 700 руб. /взрослые;
- 2 500 руб. /школьники.
Свободный день. Дополнительные активности
Завтрак в кафе.
Свободный день.
Дополнительно можно забронировать:
- Экскурсию в Горный парк Рускеала (продолжительность экскурсии 12 часов). Стоимость:
- 4 100 руб. / взрослые;
- 3 900 руб. /школьники, пенсионеры старше 60 лет;
- 2 900 руб. /дети 5–7 лет.
- Поездка на «комете» на остров Кижи (продолжительность 7–8 часов). Стоимость:
- 5 700 руб. /взрослые;
- 3 700 руб. /дети до 16 лет.
Свободный день. Дополнительные активности
Завтрак в кафе.
День отдыха на базе.
Дополнительные экскурсии:
- Сплав на рафтах (продолжительность сплава 5–6 часов). Стоимость:
- 2 700 руб. /взрослые;
- 2 500 руб. /школьники.
- «Дивние места Приладожья»: Рускеала + Ладожские шхеры (продолжительность 14–15 часов). Стоимость:
- 6 600 руб. /взрослые;
- 6 100 руб. /школьники, студенты, пенсионеры старше 60 лет.
Свободный день. Дополнительные активности
Завтрак в кафе.
Свободный день.
Дополнительная экскурсия:
- Экскурсия на о. Валаам (продолжительность экскурсии 16 часов). Стоимость:
- 8 400 руб. /взрослые;
- 6 200 руб. /дети 6–12 лет;
- 3 500 руб. /дети 6 лет с предоставлением места и питания.
Свободный день. Дополнительные активности
Завтрак в кафе.
Свободный день.
Дополнительные экскурсии:
- Поездка на «комете» на остров Кижи (продолжительность 7–8 часов). Стоимость:
- 5700 руб. /взрослые;
- 3700 руб. /дети до 16 лет.
- Экскурсию в Горный парк Рускеала (продолжительность экскурсии 12 часов). Стоимость
- 4100 руб. /взрослые;
- 3900 руб. /школьники, пенсионеры старше 60 лет;
- 2900 руб. /дети 5–7 лет.
Свободный день. Дополнительные активности
Завтрак в кафе.
Свободный день.
Дополнительные экскурсии:
- Экскурсия «Валаам + Рускеала» (продолжительность программы 16 часов). Стоимость:
- 10 500 руб. / взрослые;
- 10 300 руб. /школьники, студенты, пенсионеры старше 60 лет;
- 7 300 руб. /дети до 12 лет;
- 4 400 руб. / дети до 6 лет с предоставлением места в автобусе и питанием.
- Сплав на рафтах (продолжительность сплава 5–6 часов). Стоимость:
- 2 700 руб. /взрослые;
- 2 500 руб. /школьники.
Карельская деревня Киндасово
Завтрак в кафе.
Освобождение номеров, выезд с вещами.
Выезд в удивительную карельскую деревню Киндасово, первое упоминание о которой зафиксировано в книгах 1496 года.
Основное местное население — это народность с милым названием «карелы-людики».
Деревня стоит на берегу прекрасной реки Шуя.
После экскурсии по деревне Вас ждет мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных инструментах (torvi, pili).
Согреет всех фирменный киндасовский чай, заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами, и карельские пирожки.
Трансфер на ж/д вокзал.
~16:00 Окончание программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха в Верховье в стандартных номерах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместный номер
(основное место)
|Одноместный номер
(основное место)
|Взрослый на доп. месте
(евро-раскладушка)
|42 800
|55 900
|30 400
Скидка на ребенка до 12 лет — 500 руб.
Варианты проживания
База отдыха в Верховье
Отель расположен в сосновом бору, в 20 км от Петрозаводска в деревне Верховье, Прионежского района, Республики Карелия.
На территории: кафе, открытый летний бассейн, русская баня, охраняемая автостоянка, детская оборудованная площадка, беседки.
Таунхаусы полностью благоустроены. Светлый и современный интерьер. Отдельный вход и своя веранда. Бесплатный wi-fi. Детская кроватка и утюг выдаются по запросу.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной категории номеров
- Питание: 8 завтраков, 1 чаепитие, 1 ужин, 1 обед
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Входные билеты
- Работа гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Сплав на рафтах: взрослые - 2 700 руб. школьники - 2 500 руб
- Взрослые - 2 700 руб
- Школьники - 2 500 руб
- Экскурсия «Валаам + Рускеала»:взрослые - 10 500 руб. школьники, студенты, пенсионеры - 10 300 руб. дети до 12 лет - 7 300 руб. дети до 6 лет - 4 400 руб
- Взрослые - 10 500 руб
- Школьники, студенты, пенсионеры - 10 300 руб
- Дети до 12 лет - 7 300 руб
- Дети до 6 лет - 4 400 руб
- Экскурсию в Горный парк Рускеала: взрослые - 4 100 руб. школьники, пенсионеры старше 60 лет - 3 900 руб. дети 5-7 лет - 2 900 руб
- Взрослые - 4 100 руб
- Школьники, пенсионеры старше 60 лет - 3 900 руб
- Дети 5-7 лет - 2 900 руб
- Поездка на «комете» на остров Кижи: взрослые - 5 700 руб. дети до 16 лет - 3 700 руб
- Взрослые - 5 700 руб
- Дети до 16 лет - 3 700 руб
- «Дивние места Приладожья»: Рускеала + Ладожские шхеры: взрослые - 6 600 руб. школьники, студенты, пенсионеры старше 60 лет - 6 100 руб
- Взрослые - 6 600 руб
- Школьники, студенты, пенсионеры старше 60 лет - 6 100 руб
- Экскурсия на о. Валаам: взрослые - 8 400 руб. дети 6-12 лет - 6 200 руб. дети 6 лет (с предоставлением места и питания) - 3 500 руб
- Взрослые - 8 400 руб
- Дети 6-12 лет - 6 200 руб
- Дети 6 лет (с предоставлением места и питания) - 3 500 руб
- Посещение особо охраняемой природной территории «Валаамский архипелаг» - 100 руб. /чел: оплачивается самостоятельно на сайте Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Карелиярекомендуем производить оплату в день посещения острова Валаам (не ранее чем за сутки до отправления), так как возможны отмены рейсов в связи с погодными условиями, технической неисправностью судов
- Оплачивается самостоятельно на сайте Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Карелия
- Рекомендуем производить оплату в день посещения острова Валаам (не ранее чем за сутки до отправления), так как возможны отмены рейсов в связи с погодными условиями, технической неисправностью судов
- Дополнительные личные траты
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей — свидетельство о рождении);
- полис обязательного медицинского страхования;
- удобная обувь — кроссовки или кеды;
- непромокаемая, ветрозащитная куртка;
- дождевик;
- теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
- брюки спортивные;
- легкий головной убор;
- купальный костюм;
- солнцезащитные очки;
- предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту;
- репелленты и средства от укусов комаров и клещей;
- личная аптечка;
- фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя;
- небольшой рюкзак (20–30 л).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие правила посещения монастырей и храмов?
Во время посещения святых мест просьба соблюдать дресс-код. Женщины — юбка, платок, покрытые плечи. Мужчины — брюки (не шорты)
Будут ли клещи, комары или змеи на маршруте?
Период с начала мая до середины июня особо опасен в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период — сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.
Комары встречаются повсеместно с конца мая по начало сентября, но особенно активны с начала июня до середины июля. Мокрецы наиболее активные утром и вечером. Мошки, внешне напоминающие мух, нападают днем. Слепни наиболее активны в жаркие, солнечные дни. Не забудьте средство от комаров и мошки.
В некоторых районах Карелии водятся змеи. Они неагрессивны, но мы рекомендуем туристам воздерживаться от прогулок по высокой траве и выбирать для путешествий закрытую обувь.
Какая погода в туре?
Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня — июле до 18–20°С. До середины лета держаться белые ночи.
Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.
При большой волне на Ладожском озере быстроходные суда по техническим причинам не выходят на маршрут, а заменяются тихоходными. Поэтому время в пути до острова Валаам до 2 часов в одну сторону (вместо 50 минут), а экскурсионная программа на острове сокращается или изменяется (при невозможности добраться на тот или иной скит по погодным условиям водным путем).
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие дополнительные экскурсии есть в туре?
- Поездка на «комете» на остров Кижи (1 час 20 минут по Онежскому озеру. На острове — 4 часа):
Трансфер из Верховья на причал г. Петрозаводск.
Остров Кижи — жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер.
Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста.
Во время экскурсии по острову Вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера-церковь Воскрешения Лазаря.
Трансфер в Верховье (продолжительность 7–8 часов).
Стоимость: 5700 руб. /взр., 3700 руб. /дети до 16 лет.
- 2-часовой сплав на рафтах по реке Шуя + пикник:
Трансфер к сбору с группой.
Прибытие на начало сплава — порог Юманишки (40 км от г. Петрозаводск). Деление на экипажи, экипировка, инструктаж по технике безопасности.
Отправляемся в плавание. Шуя ждет наших приключений: м. Юманишки — пор. Кривой — пор. Большой Толли (2-3 к. с.), 3 км.
Покатушки на пороге Большой Толли. Продолжение сплава.
Пикник (полевой обед на природе).
Трансфер в Верховье.
Стоимость: 2700 руб. /взр., 2500 руб. /школьник.
- Экскурсионная поездка на о. Валаам + парк Рускеала:
Трансфер к началу программы.
Проезд на автобусе — г. Петрозаводск — г. Сортавала — парк Рускеала — г. Петрозаводск.
Проезд на метеоре — Сортавала — Центральная усадьба — Никоновская бухта — г. Сортавала.
Обзорная экскурсия по центральной усадьбе Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря.
Обед постный в монастырской трапезной.
Посадка на теплоход и переезд в Никоновскую бухту. Экскурсия по Гефсиманскому и Воскресенскому скитам.
Переезд в горный парк Рускеала, наземная экскурсия по парку.
Трансфер в Верховье.
Стоимость: 10500 руб. /взр., 7300 руб. /дети до 12 лет, 4400 руб. /дети до 6 лет с предоставлением места в автобусе и обедом.
- Экскурсионная поездка в горный парк Рускеала (12–13 часов, стандартная программа):
Трансфер к началу программы.
Проезд на автобусе — г. Петрозаводск — парк Рускеала — г. Петрозаводск.
Экскурсия по Рускеальскому Мраморному каньону.
Жемчужиной парка является знаменитый Мраморный каньон.
Это заполненный естественными водами самый старый карьер открытой добычи камня. Отсюда были получены блоки для облицовки многих архитектурных творений Санкт-Петербурга, в том числе и величественного Исаакиевского собора.
Рускеальские водопады — каскад Тохминских водопадов, места, где снимался кинофильм «А зори здесь тихие». Река Тохмайоки является одной из крупных водных артерий Северного Приладожья.
Трансфер в Верховье.
Стоимость: 4100 руб. /взр., 3900 руб. /шк, пенс 60+, 2900 руб. /дети 5-7 лет.
- Дивные места Приладожья: Рускеала+Ладожские шхеры:
Трансфер к началу программы.
Переезд в самый красивый уголок Карелии — Северное Приладожье (260 км, 4 часа в пути), в горный парк Рускеала.
По пути остановка на смотровой площадке у водопадов Ахинкоски, где снимались кадры из фильма «А Зори здесь тихие» (по технической возможности).
По прибытию в горный парк Рускеала — наземная экскурсия «Дорога Горных мастеров».
Старый и заброшенный карьер добычи камня, разрабатывавшийся почти три столетия, сегодня обустроен для посещения туристов.
Вы увидите уникальное творение — огромную чашу, вырубленную руками человека в массиве мраморного пласта, которая простирается с севера на юг на 456 м, а ее ширина — 109 м.
Прогуляетесь вдоль необыкновенного озера, которое обрамлено пологими и отвесными скалами из светло-серого мрамора, достигающими высоты 25 м над зеркалом воды.
Свободное время в Горном Парке.
За доп. плату Вы можете пообедать в кафе Горного парка.
Переезд в г. Сортавала.
Выезд на Ладожские шхеры.
Водная прогулка выходного дня по Ладожским шхерам — это прекрасная возможность забыть о городской суете, побыть наедине с удивительной природой Севера, насладиться необыкновенным разнообразием природного ландшафта Северного Приладожья, где песчаные и галечные пляжи чередуются с огромными валунами, покрытыми «бараньими лбами» и отвесными скалами, образуя необыкновенные по красоте пейзажи.
Маршрут круговой, проходит вокруг острова Кивисаари, Лайватсаари, Карнетсаари с высадкой на остров Хонкасало с посещением видовых мест на открытую Ладогу.
Возвращение в г. Петрозаводск (в пути около 4 часов).
Свободное время.
Возвращение в Верховье.
Стоимость: 6600 руб. /взр., 6100 руб. /школ., студ., пенс 60+.
- Экскурсионная поездка на о. Валаам:
Трансфер к началу программы.
Проезд на автобусе — г. Петрозаводск — г. Сортавала — г. Петрозаводск.
Проезд на метеоре — Сортавала — Центральная усадьба — Никоновская бухта — г. Сортавала.
Обзорная экскурсия по центральной усадьбе Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря.
Обед в трапезной (постный).
Посадка на теплоход и переезд в Никоновскую бухту.
Экскурсия по скитам монастыря (по технической возможности монастыря).
Трансфер в Верховье.
Стоимость: 8400 руб. /чел., 6200 руб. /ребенок 6–12 лет, 3500 руб. /ребенок 6 лет с предоставлением места и питания.