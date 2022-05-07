Приглашаем Вас в индивидуальный новогодний тур по Карелии с отдыхом в коттедже гостевого дома "Верховье" для готовой группы до шести человек. Вас ждут самые разнообразные программы с комфортным размещением. Подарите себе и своим детям незабываемый праздник!

С ветерком прокатимся на снегоходах до острова Лычный или побываем в питомнике хаски и северных оленей

Познакомимся со столицей Карелии и узнаем о ней много нового

Программа тура по дням

1 день Встреча, Новогодний Петрозаводск

Прибытие в Карелию. Завтрак в кафе города (шведский стол). Выезд на программу. Обзорная экскурсия по Новогоднему Петрозаводску. Вас ждет знакомство со столицей Карелии. Вы узнаете, почему во времена ЕкатериныII Петрозаводск был известен на всю Российскую империю, прогуляетесь по уютному центру и увидите, как удачно сочетаются история и современность в облике города. Трансфер в гостевой дом «Верховье» с заездом в супермаркет. Заселение.

2 день Горный парк «Рускеала»

Подъем. Трансфер к месту сбора. Выезд на экскурсионную программу в горный парк «Рускеала». Горный парк "Рускеала" – единственный комплексный памятник природе и истории горного дела России и Финляндии, туристский объект, расположенный в Южной Карелии. Из рускеальских каменоломен «выросли» в конце XVIII – первой половине XIX вв. Чесменский обелиск и Орловские ворота Царского Села, колонны Гатчинского дворца и памятник «Румянцева победам» на набережной Невы, столбы ограды и «Римские фонтаны» Петергофа. Здесь трудами местных мастеровых были выломаны плиты для облицовки зданий и залов Зимнего и Мраморного дворцов, Михайловского замка, Казанского собора. Но самым величественным и знаменитым памятником мрамору Рускеалы стал Исаакиевский собор, возведенный Огюстом Монферраном в 1818-1850гг. На обратном пути мы заедем на Тохминские водопады и сделаем много красивых фото! Вечернее возвращение в гостевой дом.

3 день Свободный день

День отдыха. Сегодня Вы сами планируете свой день: можно погулять по лесу, можно за дополнительную плату съездить на остров Кижи или погулять по Петрозаводску, посетить зоокомплекс «Три Медведя», этническую деревню или ресторан национальной кухни, можно просто попариться в бане!

4 день Заповедник Кивач, питомник или снегоходы

Трансфер в заповедник Кивач. Прогулка, осмотр водопада, музея природы и дендрария заповедника. Кивач относится к геоморфологическим памятникам природы федерального ранга. Водопад являлся вторым по величине равнинным водопадом Европы (после Рейнского). Вода падает четырьмя уступами с высоты 10,7 м. Водопад возник в результате пропиливания водами р.Суны толщи рыхлых четвертичных отложений до кровли диабазовой гряды. Низвергаясь со скалы, поток углубил русло реки в толще озерных суглинков и супесей ниже гряды. Обед. Далее программа на выбор: 1. Отправление в питомник хаски и оленей! Пришло время забыть о работе и насладиться удивительной красотой карельской природы в коротком путешествии на собачьей упряжке! В нашем питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок. Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, с ними вы совершите незабываемую поездку на нарте по заповедному сосновому бору. Также Вас ждет знакомство с красавцами северными оленями, наш оленевод расскажет о них максимально подробную информацию и предоставит возможность покормить их с рук ягелем. Впереди будет двигаться нарта гида, для обеспечения вашей безопасности. Вы сможете сами управлять нартой или насладиться поездкой как пассажир. По возвращению на базу самое время поделиться своими впечатлениями с друзьями, отдохнуть, согреться у костра и выпить чаю со сладостями в традиционном чуме! Возвращение в гостевой дом. 2. Сафари на снегоходах. Вас ждет 2-часовое снегоходное сафари, пересеченная лесная трасса, невероятные пейзажи и множество эмоций. При благоприятной ледовой обстановке на сафари мы посетим старинную церковь, которой в 2020 году исполнилось 400 лет! Архитектура церкви на Лычном острове идентична архитектуре утраченной Успенской церкви. Деревня на Лычном Острове – одна из стариннейших и крупнейших деревень в Карелии, своей известностью обязана знаменитой церкви святых Петра и Павла, воздвигнутой в 1620 году и стоящей на наивысшей точке острова, деревню давно оставили ее жители, но сохранились их дома, с резными крылечками и бани по-черному на берегу. Окончание программы, трансфер в гостевой дом.

5 день Отъезд