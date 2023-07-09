Вас ждут нестандартные маршруты, которые позволят увидеть всем известные места с совершенно иного ракурса!
июл
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Остров-заповедник Кижи
После встречи на вокзале Петрозаводска вас отвезут на завтрак, и вы прогуляетесь по набережной Онежского озера.
Она знаменита необычными арт-объектами, а также скульптурами и памятниками, подаренными Петрозаводску городами-побратимами.
Трансфер на остров Кижи.
Вы отправитесь на скоростном теплоходе на остров Кижи (в пути 1 час 15 мин.).
Сначала для вас проведут индивидуальную обзорную экскурсию по центральной части острова.
Вы посетите недавно отреставрированные церкви и колокольню Кижского погоста — памятники деревянного зодчества XVIII—XIX веков.
Далее вас ждет расширенная программа «Потаённые Кижи — дальние уголки и лучшие виды», во время которой вы прогуляетесь по самым живописным местам и островным деревням.
Увидите историко-культурные объекты, привезенные из различных уголков Заонежья: жилые дома и хозяйственные постройки из карельских, русских и вепсских деревень, старинные часовни и предметы быта.
Вы пообедаете в кафе на острове, а затем отправитесь обратно в Петрозаводск на теплоходе.
На городском причале вас уже будут ждать микроавтобусы, на которых вы переедете в Северное Приладожье (в пути 3–3,5 часа).
Это один из самых живописных районов Карелии. В этой части расположены знаменитые Ладожские шхеры.
Прибытие в глэмпинг.
К вечеру вы прибудете на городской причал Сортавалы, откуда на моторных лодках или катере отправитесь на остров Хавус, расположенный в самом центре Ладожских шхер (15–20 минут в пути).
Вас ждет размещение в уютных купольных шатрах в окружении соснового леса и приветственный ужин с блюдами карельской кухни.
Валаамский архипелаг
Утром для вас накроют завтрак в карельском стиле.
Экскурсия на Валаам.
Вы отправитесь на индивидуальную экскурсию на Валаам.
Вместе с гидом вы посетитецентральную усадьбу монастыря и Спасо-Преображенский собор, а затем пообедаете в трапезной монастыря (постное рыбное меню) и послушаете концерт церковной музыки.
Вас ждет знакомство со старинными скитами Валаамского архипелага.
Сначала вы отправитесь к Воскресенскому скиту, который также называют «Новым Иерусалимом». Считается, что именно отсюда началась история православной Карелии.
Вы посетите Никольский скит, который расположен на Крестовом острове у входа в Монастырскую бухту и является одним из самых красивых на Валааме.
В пути вам откроются живописные виды заливов и внутренних озер архипелага.
На катерах вы вернетесь в глэмпинг, где вас будет ждать горячий ужин от шеф-повара.
При желании и за доп. плату вы сможете отдохнуть в бане-фурако на берегу Ладожского озера или заказать сеанс в русской бане.
Ладожские шхеры и горный парк «Рускеала»
Утром для вас будет организован завтрак в глэмпинге.
Маршрут на мотолодках по Ладожским шхерам.
Вы отправитесь на кольцевой маршрут на мотолодке или катере по Ладожским шхерам (зависит от погоды и ветра). Продолжительность водной прогулки составит около 3–3,5 часов.
Ладожские шхеры — живописный архипелаг на севере Ладожского озера, состоящий из множества небольших скалистых островов.
Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер — это так называемые «рифовые горы».
Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.
Вы подниметесь на обзорные точки Ладожских шхер: гору Айно и/или гору Вахтимяки (в зависимости от погодных условий).
Отсюда открывается великолепный вид на бескрайние просторы Ладоги и красоту шхерных проливов и островов.
На обед вы вернетесь в глэмпинг, а после продолжите экскурсионную программу и переедете на моторных лодках к причалу, откуда вас заберут микроавтобусы в горный парк «Рускеала» (30–40 минут в пути).
Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России. Разработка здесь началась в 1765 году.
Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станций метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.
Карьер представляет собой огромную систему подземных штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами.
Большая их часть после Великой Отечественной войны оказалась затоплена, и карьер превратился в удивительно красивое озеро с бирюзовым оттенком воды, прозрачность которой достигает 15–18 метров.
После экскурсии в горном парке вас отвезут в Сортавалу.
До вечернего поезда в Москву у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по историческому центру и поужинать в ресторане (оплачивается дополнительно).
Проживание
Тур предусматривает проживание в купольном глэмпинге Lago Ladoga. Он находится в самом живописном месте Ладожских шхер — на острове Хавус в окружении соснового леса.
Доплата за одноместное размещение в шатре — 15 000 руб. /чел.
Детям до 12 лет, а также третьему человеку в шатре, при размещении на дополнительном спальном месте наверху, мы предоставляем скидку 10%. Скидки не суммируются.
Варианты проживания
Купольный глэмпинг Lago Ladoga
Круглогодичный глэмпинг в республике Карелия на острове Хавус. Размещение в комфортабельных геокуполах в Ладожских шхерах.
Геокупола — 13 модулей с видом на лес или Ладогу.
- Пеллетный камин.
- Электро-простыни.
- Панорамное окно.
- Три варианта освещения.
- Розетки для зарядки телефонов.
- Графин с водой и стаканы.
- Журнальный столик и два кресла.
- Прикроватный стол-поднос.
- Кровати бокс-спринг + доп. место сверху.
- Шкаф для верхней одежды и стеллаж для вещей.
- Большое зеркало.
- Тапочки, полотенца для лица и тела на каждого гостя.
- Туалетная комната (биотуалет, умывальник с водой комнатной температуры).
Вместимость: 1–3 взрослых человек или 1–4 человека с детьми.
Возраст детей — старше 7 лет.
Возможно размещение с животными.
Дополнительное спальное место: расположено над уборной, крутая лестница (под 90 градусов), размер спального места — 1,4 х 2 м, максимально допустимый вес — 120 кг.
Биотуалет: современный биотуалет, удобен и прост в использовании, заправляется специальной жидкостью для предотвращения распространения запаха.
На территории:
- Большая лаундж-зона — ресторан, вместимость — 39 человек. Большие столы, дизайнерские стулья, чайная зона, авторские светильники, зона камина с креслами, витрина с сувенирами, проектор, настольные игры, открытая веранда.
- Малая лаундж-зона, вместимость — 25 человек. Большие столы, дизайнерские стулья, напольные подушки–пуфы, бескаркасные диваны–пуфы, стеллаж, авторские светильники, плазменный телевизор, проектор и экран, флип-чарт.
- 13 утепленных жилых геокуполов, вместимость — 3 человека.
- Общественный туалет, 2 кабинки.
- Душевые на территории, 3 кабинки.
- Баня-фурако на берегу Ладоги, 2 купели, вместимость — по 4 человека.
- Русская баня, вместимость — 6 человек.
- Деревянные дорожки.
- Костровая зона.
- Мангальная зона.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Двухместное размещение в глэмпинге (2 ночи)
- Трехразовое питание по программе (кроме ужина в последний день)
- Все трансферы по маршруту
- Индивидуальные экскурсионные программы
- Переезды на скоростных теплоходах и катерах
- Услуги гидов, экскурсоводов, шеф-повара и капитанов
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в г. Петрозаводск и обратно из г. Сортавалы
- Посещение бани-фурако (сеанс до 2 часов) - 6 000 руб
- Посещение русской бани (сеанс 2 часа, до 4 человек) - 8 000 руб
- Доплата за одноместное размещение в шатре - 15 000 руб
- Ужин в последний день тура
- Маршрут по подземной части парка «Рускеала» - от 2 500 руб. /чел
- Сувениры и доп. услуги в глэмпинге
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Личные вещи и снаряжение:
- документы в герметичной упаковке: паспорт, медицинский полис;
- рюкзак или дорожную сумку;
- индивидуальную аптечку;
- средства личной гигиены;
- купальные принадлежности и сланцы (для посещения фурако);
- сменное бельё.
Одежда и обувь:
- удобную спортивную одежду для прогулок на природе (по погоде);
- 2 пары обуви: треккинговые ботинки / резиновые сапоги + кроссовки / легкие сменные ботинки (сандалии при жаркой погоде);
- влаго- и ветрозащитную одежду для путешествий по озеру;
- головной убор (кепку, панаму, спортивную шапку).
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Кто будет сопровождать меня в путешествии?
Во время этого тура с вами будет работать целая команда специалистов:
- профессиональные местные гиды, которые встретят вас на вокзале и будут с группой на протяжении всей поездки;
- опытные водители и капитаны будут управлять мотолодками на Ладоге;
- повар в глэмпинге будет готовить для вас вкусные и питательные завтраки и ужины с блюдами карельской кухни.
Как будут кормить?
В стоимость программы входит трехразовое питание, за исключением ужина в Сортавале в день отъезда.
Завтрак в первый день пройдет в ресторане отеля «Фрегат», обед — на причале острова Кижи.
В день 2 обед будет организован в трапезной Валаамского монастыря.
Завтраки в дни 2 и 3, обед в день 3, а также ужины в дни 1 и 2 будут организованы в глэмпинге. В меню будут блюда карельской кухни.
Будет ли мобильная связь?
Устойчивой сотовой связи в глэмпинге нет. Мобильный сигнал можно «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.
Какая будет погода?
С июня до начала сентября — наиболее теплое время на Ладожском озере. Средняя температура составляет +17–18°С, днем воздух может прогреться до +23°С и выше. Температура воды также варьируется в пределах +14–20°С.
Есть ли возрастные ограничения?
В целях безопасности и тишины мы принимаем гостей с детьми с 7 лет.
Доставка на остров происходит по Ладожскому озеру, всем пассажирам необходимы спасательные жилеты. Минимальный размер наших жилетов XS, что примерно соответствует начальному школьному возрасту.
Кроме того, наш глэмпинг находится на скальном берегу с непростым рельефом, камни бывают скользкими и опасными для маленьких детей.