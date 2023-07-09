1 день

Остров-заповедник Кижи

После встречи на вокзале Петрозаводска вас отвезут на завтрак, и вы прогуляетесь по набережной Онежского озера.

Она знаменита необычными арт-объектами, а также скульптурами и памятниками, подаренными Петрозаводску городами-побратимами.

Трансфер на остров Кижи.

Вы отправитесь на скоростном теплоходе на остров Кижи (в пути 1 час 15 мин.).

Сначала для вас проведут индивидуальную обзорную экскурсию по центральной части острова.

Вы посетите недавно отреставрированные церкви и колокольню Кижского погоста — памятники деревянного зодчества XVIII—XIX веков.

Далее вас ждет расширенная программа «Потаённые Кижи — дальние уголки и лучшие виды», во время которой вы прогуляетесь по самым живописным местам и островным деревням.

Увидите историко-культурные объекты, привезенные из различных уголков Заонежья: жилые дома и хозяйственные постройки из карельских, русских и вепсских деревень, старинные часовни и предметы быта.

Вы пообедаете в кафе на острове, а затем отправитесь обратно в Петрозаводск на теплоходе.

На городском причале вас уже будут ждать микроавтобусы, на которых вы переедете в Северное Приладожье (в пути 3–3,5 часа).

Это один из самых живописных районов Карелии. В этой части расположены знаменитые Ладожские шхеры.

Прибытие в глэмпинг.

К вечеру вы прибудете на городской причал Сортавалы, откуда на моторных лодках или катере отправитесь на остров Хавус, расположенный в самом центре Ладожских шхер (15–20 минут в пути).

Вас ждет размещение в уютных купольных шатрах в окружении соснового леса и приветственный ужин с блюдами карельской кухни.