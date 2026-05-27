Во что играли чада императоров и простых смертных? Были ли у них домашние питомцы? Кто и как с ними занимался, чему их учили? Насколько близки были их отношения с родителями? Как рано им приходилось взрослеть? Чем различалось воспитание мальчиков и девочек? Ответы на эти и другие, часто совсем не детские вопросы мы будем искать, гуляя по тропинкам бывшего Детского села.
Описание экскурсии
- Прогуляемся в Александровском парке по местам, которые были любимы с детства многими российскими императорами и поэтами.
- Увидим подаренные императорским детям дворцы и острова.
- Поговорим об отношении к детям в нашей стране в разные эпохи.
- Послушаем звон колоколов церкви, где когда-то причащался лицеист Пушкин и малыш Даниил, ещё не успевший стать Хармсом.
- Если с вами будут маленькие дети, то проверим, заинтересуют ли их игрушки, которыми играли царскосельские малыши.
- И сами немного окунёмся в детство, попробуем взглянуть на наш взрослый мир иным, свежим взглядом.
Организационные детали
- Все объекты на маршруте мы осмотрим снаружи.
- Напишите мне, пожалуйста, заранее, если в экскурсии примут участие маленькие дети — я принесу игрушки наподобие тех, в какие играли царские дети.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Александровского дворца, город Пушкин
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульнара — ваш гид в Пушкине
Путешествия всегда были моей страстью. До рождения детей я объехала всю Россию и ещё пару десятков стран мира. Работала журналистом, педагогом и гидом в Таиланде. В 2017 году с рождением
