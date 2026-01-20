Индивидуальная
до 6 чел.
Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом
Погулять по паркам Царского Села, узнать о них интересные факты и найти новогодний подарок
Начало: Лицейский сад
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
5800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Исследовать музей-заповедник в исторических деталях и архитектурных штрихах
Начало: Лицейский садик
«Узнаем историю возникновения единственного в Европе кладбища лошадей, где покоятся останки коней Александра I, Николая I, Александра III»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
9400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
Прогуляйтесь по Екатерининскому парку, посетите знаменитые дворцы и узнайте о жизни императоров и детстве А.С. Пушкина. Велосипедный тур возможен
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
9800 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка по паркам Царского Села: Екатерининский и Александровский
Увидеть и сравнить две жемчужины одной императорской резиденции в Пушкине
Начало: У входа в Екатерининский парк
Расписание: в пятницу в 14:00, в субботу и воскресенье в 12:00
23 янв в 14:00
24 янв в 12:00
2850 ₽ за человека
