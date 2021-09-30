Величественная Карачаево-Черкесия

Проехать по самой высокогорной дороге в стране, посетить древний храм и термальные источники

5
5 отзывов
Карачаево-Черкесия запомнится вам фантастическим перевалом Гумбаши, могучими ущельями и колоритными аулами с традиционным укладом жизни.

А еще: горным аланским собором и целебными минеральными водами.

Я не дам вам заскучать в пути и расскажу самое интересное о традициях и истории этих сказочных мест.
Величественная Карачаево-Черкесия
Величественная Карачаево-Черкесия
Величественная Карачаево-Черкесия
Величественная Карачаево-Черкесия
Величественная Карачаево-Черкесия
Величественная Карачаево-Черкесия
Величественная Карачаево-Черкесия
Величественная Карачаево-Черкесия
Величественная Карачаево-Черкесия

Что вас ожидает

Захватывающие дух панорамы

Вы преодолеете красивейший перевал Гумбаши. С набором высоты рельеф будет меняться, а горы становиться все выше и выше. Мы оценим живописные обзорные площадки с видом на Большой Кавказский хребет и красавец Эльбрус, подышим кристально чистым воздухом и полюбуемся субальпийскими лугами. Отведаем традиционные блюда кавказской кухни и ароматный травяной чай.

Парящий храм и целебные источники

Проезжая через старинные аулы Карачаево-Черкесии, вы узнаете о быте местных горцев в прошлые века и сейчас. Кроме того, я покажу Шоанинский храм 10 века, построенный на краю пропасти в окружении гор. Расскажу его историю и связанные с ним интересные факты. Завершающим аккордом путешествия станут горячие термальные бассейны, где вы сможете отдохнуть и укрепить здоровье.

Организационные детали

  • Посещение термальных источников оплачивается дополнительно: 350-400 руб. /час взрослые, 150-200 руб. /час дети
  • Еда и напитки оплачиваются отдельно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Светлана
Светлана
Здравствуйте, дорогие путешественники. Я Светлана, коренная жительница Пятигорска, и мой муж Алексей будем рады показать вам наш чудесный край и рассказать о его традициях. Любим горный туризм, эпос народов Кавказа и географию.
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5 реальных отзывов от туристов

Дарья
30 сен 2021
Это было красиво! Виды невероятные. Просто отдать душу за эти горы и воздух.
Михаил
7 сен 2021
Спасибо огромное, за такую насыщенную и интересную экскурсию!Все было великолепно!!!
В
18 авг 2021
Очень рады, что выбрали эту экскурсию. За день до экскурсии Светлана нам дала подробные рекомендации о том, что одеть и взять с собой. Нашим гидом был Алексей, великолепный рассказчик с очень широким кругозором и очень хороший человек! Сама экскурсия построена очень грамотно, великолепные виды с перевала, подъем к храму, шли пешком, размялись) но это того стоило, оттуда также потрясающий вид. Вкуснейший обед, а в конце термальные источники. Узнали много интересного про этот край и про КМВ. И даже обещанный дочке огромный кузнечик, и тот был)) Для знакомства с Карачаево - Черкесией это идеальная экскурсия. Рекомендую!
А
13 авг 2021
Прекрасная и увлекательная экскурсия. Интересный рассказ, продуманный маршрут с красивыми видами. Перевал гумбаши - нечто. И подъем к Шаонинскому храму. А минеральные источники после всех подъёмов и дороги - лучший способ отдохнуть и набраться сил. Рекомендую.
А
11 авг 2021
Невероятная поездка! Благодаря Светлане и ее мужу Алексею 10 августа нам открылись величественные красоты КЧР и снежные вершины Домбая! Поездка выдалась насыщенной, увлекательной, интересной и душевной. Первое впечатление от Кавказа оказалось настолько захватывающим, что вся оставшаяся часть нашего пребывания там прошла под этим впечатлением. Светлана подробно рассказывала об истории края, о жителях, об их преданиях и укладе жизни. Мы почувствовали себя настоящими гостями, поездка была очень комфортной и непринужденной, мы могли останавливаться, фотографироваться и просто наслаждаться видами когда и где захотим! Всем настоятельно рекомендую начинать знакомство с КЧР вместе со Светланой!

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