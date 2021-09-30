Что вас ожидает

Захватывающие дух панорамы

Вы преодолеете красивейший перевал Гумбаши. С набором высоты рельеф будет меняться, а горы становиться все выше и выше. Мы оценим живописные обзорные площадки с видом на Большой Кавказский хребет и красавец Эльбрус, подышим кристально чистым воздухом и полюбуемся субальпийскими лугами. Отведаем традиционные блюда кавказской кухни и ароматный травяной чай.

Парящий храм и целебные источники

Проезжая через старинные аулы Карачаево-Черкесии, вы узнаете о быте местных горцев в прошлые века и сейчас. Кроме того, я покажу Шоанинский храм 10 века, построенный на краю пропасти в окружении гор. Расскажу его историю и связанные с ним интересные факты. Завершающим аккордом путешествия станут горячие термальные бассейны, где вы сможете отдохнуть и укрепить здоровье.

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