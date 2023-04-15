Полюбоваться водными каналами Вышнего Волочка, прогуляться по древним городам и заглянуть в музеи
Стартовав в Санкт-Петербурге, мы проедем по маршруту российских государей, путешествующих из одной столицы в другую.
Побываем в музее самого крупного в стране стекольного завода, пройдёмся по красавице-Твери, которую любили великие писатели и Екатерина II.
Вы узнаете секреты уникального золотного шитья, вековые традиции которого процветают в Торжке по сей день.
А в Лихославле попробуете натуральный мармелад, желающие поучаствуют в мастер-классе по декорированию десерта сахарной глазурью. Вы отдохнёте от суеты мегаполиса и откроете для себя очарование русской глубинки.
Побываем в музее самого крупного в стране стекольного завода, пройдёмся по красавице-Твери, которую любили великие писатели и Екатерина II.
Вы узнаете секреты уникального золотного шитья, вековые традиции которого процветают в Торжке по сей день.
А в Лихославле попробуете натуральный мармелад, желающие поучаствуют в мастер-классе по декорированию десерта сахарной глазурью. Вы отдохнёте от суеты мегаполиса и откроете для себя очарование русской глубинки.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми.
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 07:00Завершение: Санкт-Петербург, 22:30-23:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 1 дня
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл 56 экскурсий для 72 туристов
Приветствую! За несколько лет работы наша компания познакомила с Карелией, Ленинградской областью и другими соседними регионами тысячи путешественников. Мы гордимся многолетним стажем своих гидов и экскурсоводов. Именно они — наш «золотой» запас. Многие путешественники ездят с нами снова и снова и открывают новые направления вместе с нами. Это не волшебство и не мистика. Это — результаты работы каждого в нашей компании. Мы работаем, чтобы вы отдыхали!Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
На автобусе
Можно с детьми
История и архитектура
Мастер-классы
Водные развлечения
Музеи
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Авторский тур
1 день 14 часов
Тверь - Торжок: путешествие по государевой дороге. 2 дня / 1 ночь
Санкт-Петербург, м. Московская
Завтра
29 апр
6 мая
7 мая
79876 390₽ за человека
Авторский тур
1 день 16 часов
Карельские выходные: Рускеала, Сортавала и эко-тропа за 2 дня
м. пл. Восстания, Лиговский просп. , 10; м. Озерки
Завтра
19 апр
22 апр
26 апр
от 8 750₽ за человека
Авторский тур
1 день 16 часов
Великий Новгород, Псков, Изборск, Печоры и 3 крепости (2 дня)
Казанская площадь / м. Московская
29 апр
30 апр
6 мая
7 мая
79876 390₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании