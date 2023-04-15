3 города за 2 дня: «Тверская Венеция», Торжок и Тверь

Полюбоваться водными каналами Вышнего Волочка, прогуляться по древним городам и заглянуть в музеи

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Стартовав в Санкт-Петербурге, мы проедем по маршруту российских государей, путешествующих из одной столицы в другую.

Побываем в музее самого крупного в стране стекольного завода, пройдёмся по красавице-Твери, которую любили великие писатели и Екатерина II.

Вы узнаете секреты уникального золотного шитья, вековые традиции которого процветают в Торжке по сей день.

А в Лихославле попробуете натуральный мармелад, желающие поучаствуют в мастер-классе по декорированию десерта сахарной глазурью. Вы отдохнёте от суеты мегаполиса и откроете для себя очарование русской глубинки.
3 города за 2 дня: «Тверская Венеция», Торжок и Тверь
3 города за 2 дня: «Тверская Венеция», Торжок и Тверь
3 города за 2 дня: «Тверская Венеция», Торжок и Тверь
3 города за 2 дня: «Тверская Венеция», Торжок и Тверь
3 города за 2 дня: «Тверская Венеция», Торжок и Тверь
3 города за 2 дня: «Тверская Венеция», Торжок и Тверь
3 города за 2 дня: «Тверская Венеция», Торжок и Тверь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 07:00
Завершение: Санкт-Петербург, 22:30-23:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На автобусе
Можно с детьми
История и архитектура
Мастер-классы
Водные развлечения
Музеи

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