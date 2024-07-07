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Вы хотите со своими детьми узнать историю, посмотреть детские интересные локации то,просто рекомендую! Елена, прирожденный гид,родилась и любит свой прекрасный город! С моим внуком (8,5 лет),нашли общий язык моментально! Заранее всё обсудили, программу, где и что посмотреть,так чтобы ребенку было интересно! Вы не поверите,за 9 часов не одной жалобы от ребенка! Погода чудесная, время проведенное в Санкт-Петербурге оставило массу позитивных эмоций! Всё интересующие локации для ребенка были показаны,доходчивым языком! Отмечу также,что Елена очень аккуратный водитель. Посмотрели очень много, побывали на крейсере Аврора,поверили шаги и рост Петра Первого, домик Петра,мини локацию достопримечательностей города,а потом почти всю эту красоту нам, Елена показала,у внука было много вопросов,на все были понятные ответы, макет Санкт Петербурга,прошли квест, очень интересно,сфинксов рассмотрели, Летний сад, Михайловский дворец, стрелку Васильевского острова,Спас на крови,Зимний дворец,много чего по пути следования,много памятников. Внуку было в завершении обещано показать самые маленькие памятники солдатик и чижика!!! Даже монетки Елена выдала! А,песню про чижика пыжика выучили и поем!!! Елена Викторовна, большое спасибо за Вашу компетентность и любовь к своему городу!!! С уважением и наилучшими пожеланиями!