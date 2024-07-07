Памятник Николаю I – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник Николаю I» в Санкт-Петербурге, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Большая обзорная индивидуальная экскурсия по Петербургу на автомобиле
На машине
30 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Большая обзорная индивидуальная экскурсия по Петербургу на автомобиле
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 20 000 за всё до 4 чел.
Пешая прогулка «Байки старого Петербурга»
Пешая
176 отзывов
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Пешая прогулка «Байки старого Петербурга»
Начало: Адмиралтейский пр. 6 Фонтан у Адмиралтейства
Расписание: ПН в 11.00,ЧТВ В 18.30, СУБ в 15:00
Завтра в 15:00
7 окт в 11:00
800 за человека
Квест-прогулка: Масонский Санкт-Петербург
Пешая
1 отзыв
4 часа
Квест
до 10 чел.
Квест-прогулка: Масонский Санкт-Петербург
Начало: Дворцовая площадь, Александровская колонна
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
1 490 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    7 июля 2024
    Пешая прогулка «Байки старого Петербурга»
    Очень интересно. Гид супер.
  • О
    Оксана
    4 июня 2024
    Большая обзорная индивидуальная экскурсия по Петербургу на автомобиле
    Здравствуйте! Хочу поблагодарить Елену Викторовну,нашего гида! Мы в Вашем обществе провели чудесно познавательную экскурсию в городе Санкт-Петербург! Дорогие друзья, если
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    Вы хотите со своими детьми узнать историю, посмотреть детские интересные локации то,просто рекомендую! Елена, прирожденный гид,родилась и любит свой прекрасный город! С моим внуком (8,5 лет),нашли общий язык моментально! Заранее всё обсудили, программу, где и что посмотреть,так чтобы ребенку было интересно! Вы не поверите,за 9 часов не одной жалобы от ребенка! Погода чудесная, время проведенное в Санкт-Петербурге оставило массу позитивных эмоций! Всё интересующие локации для ребенка были показаны,доходчивым языком! Отмечу также,что Елена очень аккуратный водитель. Посмотрели очень много, побывали на крейсере Аврора,поверили шаги и рост Петра Первого, домик Петра,мини локацию достопримечательностей города,а потом почти всю эту красоту нам, Елена показала,у внука было много вопросов,на все были понятные ответы, макет Санкт Петербурга,прошли квест, очень интересно,сфинксов рассмотрели, Летний сад, Михайловский дворец, стрелку Васильевского острова,Спас на крови,Зимний дворец,много чего по пути следования,много памятников. Внуку было в завершении обещано показать самые маленькие памятники солдатик и чижика!!! Даже монетки Елена выдала! А,песню про чижика пыжика выучили и поем!!! Елена Викторовна, большое спасибо за Вашу компетентность и любовь к своему городу!!! С уважением и наилучшими пожеланиями!

  • А
    Александра
    8 мая 2024
    Пешая прогулка «Байки старого Петербурга»
    Очень интересная экскурсия, внимательный и профессиональный гид. 2 часа пролетели как 5 минут))
  • Т
    Татьяна
    17 марта 2024
    Пешая прогулка «Байки старого Петербурга»
    Очень интересно было!!! Супер!!! На одном дыхании!!! Уже позже, поймала себя на мысли, что во время экскурсии не отвлекалась на
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    свои проблемы. Много раз была в Питере и не мало слышала, но на этой экскурсии получила от гида много новой для себя информации о любимом городе и об уже известных, казалось бы, местах, памятниках, дворцах и Исаакиевском соборе. Всем советую и новичкам и бывалым в Питере. Спасибо!!! Из рекомендаций, можно во время экскурсии добавить заход в чайную или кофейню, где за чашечкой, тоже можно рассказать какую-то байку… но при этом, конечно, увеличить время экскурсии на полчаса, не более. Обязательно, в следующий приезд в Питер, возьму подобную экскурсию но по другой части любимого города.

  • Т
    Татьяна
    8 декабря 2021
    Загадки и легенды Монферрана
    Экскурсия познавательная с интересными фактами, знаменитые творения Монферрана заслуживают особого внимания. Несмотря на неблагоприятные погодные условия для пешей прогулки, остались довольны выбором данной экскурсии. Ярославу спасибо за компетентный подход и содержательную экскурсию!
  • b
    bxa_m
    25 июня 2019
    Загадки и легенды Монферрана
    Интересно, содержательно, подробно, много необычных фактов. Все понравилось. Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Памятник Николаю I»

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  2. Набережная
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  5. Петропавловская крепость
  6. Эрмитаж
  7. Исаакиевский собор
  8. Медный всадник
  9. Зимний дворец
  10. Спас на Крови
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в октябре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Памятник Николаю I" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 207 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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