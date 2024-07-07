8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Большая обзорная индивидуальная экскурсия по Петербургу на автомобиле
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 20 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Пешая прогулка «Байки старого Петербурга»
Начало: Адмиралтейский пр. 6 Фонтан у Адмиралтейства
Расписание: ПН в 11.00,ЧТВ В 18.30, СУБ в 15:00
Завтра в 15:00
7 окт в 11:00
800₽ за человека
4 часа
Квест
до 10 чел.
Квест-прогулка: Масонский Санкт-Петербург
Начало: Дворцовая площадь, Александровская колонна
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
1 490₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей7 июля 2024Очень интересно. Гид супер.
- ООксана4 июня 2024Здравствуйте! Хочу поблагодарить Елену Викторовну,нашего гида! Мы в Вашем обществе провели чудесно познавательную экскурсию в городе Санкт-Петербург! Дорогие друзья, если
- ААлександра8 мая 2024Очень интересная экскурсия, внимательный и профессиональный гид. 2 часа пролетели как 5 минут))
- ТТатьяна17 марта 2024Очень интересно было!!! Супер!!! На одном дыхании!!! Уже позже, поймала себя на мысли, что во время экскурсии не отвлекалась на
- ТТатьяна8 декабря 2021Загадки и легенды МонферранаЭкскурсия познавательная с интересными фактами, знаменитые творения Монферрана заслуживают особого внимания. Несмотря на неблагоприятные погодные условия для пешей прогулки, остались довольны выбором данной экскурсии. Ярославу спасибо за компетентный подход и содержательную экскурсию!
- bbxa_m25 июня 2019Загадки и легенды МонферранаИнтересно, содержательно, подробно, много необычных фактов. Все понравилось. Большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Памятник Николаю I»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в октябре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Памятник Николаю I" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 207 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Памятник Николаю I», 207 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь