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Экскурсия с VR -очками «Петербург. Путешествие во времени»

5
10 отзывов
ТурсервисСПб
ТурсервисСПб – Гид из Санкт-Петербурга
Технологии не стоят не месте и у вас появилась уникальная возможность — переместиться на несколько веков назад.

В очках виртуальной реальности вы перемещаетесь в Петербург XVIII веке и видите уже привычные для вас здания: Исаакиевский собор, Летний дворец, домик Петра, а также те здания, которые не дошли до наших дней!
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 000 ₽ за человека

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Экскурсия с VR -очками «Петербург. Путешествие во времени»
Экскурсия с VR -очками «Петербург. Путешествие во времени»

Что вы увидите

  • Михайловский замок
  • Домик Петра I
  • Исаакиевская площадь
  • Смольный собор
  • Стрелка Васильевского острова
Уникальная экскурсия ⛳, показывающая Петербург времен Петра I с помощью технологий виртуальной реальности. Такое в Санкт-Петербурге делаем только мы. Приходите, чтобы получить опыт, которого у вас никогда не было!
Наши экскурсоводы покажут вам город 🏙️ таким, каким вы его никогда не увидите в реальности!
Вы увидите, как возводились Исаакиевский собор, Смольный собор, Летний дворец Елизаветы Петровны, как осуществлялась переправа зимой по Неве, и как выглядел первый Гостиный двор, расположенный у Домика Петра I.

В ходе необычной VR экскурсии 🧭 по историческому центру Санкт-Петербурга вы получите прекрасную возможность:

    Во время специальных остановок через очки виртуальной реальности погрузиться в атмосферу столицы ⭐️ Российской империи XVIII века: у Михайловского замка, у Домика Петра I, на Исаакиевской площади, у Смольного собора и на Стрелке Васильевского острова
    При помощи технологии 360° рассмотреть панораму Смольного собора во время строительства колокольни, или увидеть Исаакиевский собор таким, каким он был задуман изначально.

    Вы увидите исторические объекты:

    • Невский проспект
    • Площадь Искусств
    • Русский музей
    • Инженерный замок
    • Летний сад
    • Литейную часть Петербурга,
    • Соляной городок, Литейный проспект, Спасо-Преображенский собор, Таврический дворец и сад, Смольный собор, Кикины палаты, Троицкий мост, Домик Петра Первого, Петровскую набережную, Ши-Цза, Стрелку Васильевского острова, Ростральные колонные, знаменитое здание Биржи, Петропавловскую крепость, Эрмитаж, дворцовый мост, Кунсткамеру, Университетскую набережную, памятник "Медный всадник", Исаакиевскую площадь, Исаакиевский дворец, памятник Николаю Первому, гостиницу «Астория» и другие достопримечательности 🏛️ VR путешествия – это начало новой эры туризма, которая имеет огромный потенциал для развития. Команда «Турсервис» абсолютно уверена, что за внедрением новых технологий стоит будущее!
    Что входит
    • транспортные услуги
    • услуги экскурсовода
    Что не входит
    • Личные расходы
    Начало и место завершения
    🚩 Думская ул. 2
    Экскурсия с VR -очками «Петербург. Путешествие во времени»
    Экскурсия с VR -очками «Петербург. Путешествие во времени»
    Экскурсия с VR -очками «Петербург. Путешествие во времени»
    Экскурсия с VR -очками «Петербург. Путешествие во времени»

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    ТурсервисСПб
    ТурсервисСПб
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    10 отзывов оставили туристы

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