Уникальная экскурсия ⛳, показывающая Петербург времен Петра I с помощью технологий виртуальной реальности. Такое в Санкт-Петербурге делаем только мы. Приходите, чтобы получить опыт, которого у вас никогда не было!

Наши экскурсоводы покажут вам город 🏙️ таким, каким вы его никогда не увидите в реальности!

Вы увидите, как возводились Исаакиевский собор, Смольный собор, Летний дворец Елизаветы Петровны, как осуществлялась переправа зимой по Неве, и как выглядел первый Гостиный двор, расположенный у Домика Петра I.

В ходе необычной VR экскурсии 🧭 по историческому центру Санкт-Петербурга вы получите прекрасную возможность:

Во время специальных остановок через очки виртуальной реальности погрузиться в атмосферу столицы ⭐️ Российской империи XVIII века: у Михайловского замка, у Домика Петра I, на Исаакиевской площади, у Смольного собора и на Стрелке Васильевского острова

При помощи технологии 360° рассмотреть панораму Смольного собора во время строительства колокольни, или увидеть Исаакиевский собор таким, каким он был задуман изначально.

Вы увидите исторические объекты: