Уникальная экскурсия ⛳, показывающая Петербург времен Петра I с помощью технологий виртуальной реальности. Такое в Санкт-Петербурге делаем только мы. Приходите, чтобы получить опыт, которого у вас никогда не было!
Наши экскурсоводы покажут вам город 🏙️ таким, каким вы его никогда не увидите в реальности!
Вы увидите, как возводились Исаакиевский собор, Смольный собор, Летний дворец Елизаветы Петровны, как осуществлялась переправа зимой по Неве, и как выглядел первый Гостиный двор, расположенный у Домика Петра I.
В ходе необычной VR экскурсии 🧭 по историческому центру Санкт-Петербурга вы получите прекрасную возможность:
Во время специальных остановок через очки виртуальной реальности погрузиться в атмосферу столицы ⭐️ Российской империи XVIII века: у Михайловского замка, у Домика Петра I, на Исаакиевской площади, у Смольного собора и на Стрелке Васильевского острова
При помощи технологии 360° рассмотреть панораму Смольного собора во время строительства колокольни, или увидеть Исаакиевский собор таким, каким он был задуман изначально.
Вы увидите исторические объекты:
- Невский проспект
- Площадь Искусств
- Русский музей
- Инженерный замок
- Летний сад
- Литейную часть Петербурга,
- Соляной городок, Литейный проспект, Спасо-Преображенский собор, Таврический дворец и сад, Смольный собор, Кикины палаты, Троицкий мост, Домик Петра Первого, Петровскую набережную, Ши-Цза, Стрелку Васильевского острова, Ростральные колонные, знаменитое здание Биржи, Петропавловскую крепость, Эрмитаж, дворцовый мост, Кунсткамеру, Университетскую набережную, памятник "Медный всадник", Исаакиевскую площадь, Исаакиевский дворец, памятник Николаю Первому, гостиницу «Астория» и другие достопримечательности 🏛️ VR путешествия – это начало новой эры туризма, которая имеет огромный потенциал для развития. Команда «Турсервис» абсолютно уверена, что за внедрением новых технологий стоит будущее!