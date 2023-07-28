Всего за день вы получите три самых ярких впечатления о Карелии: насладитесь видами в горном парке, погуляете у живописных водопадов и познакомитесь с дружелюбными собаками хаски. Мы обеспечим комфортную организацию путешествия и расскажем вам о заповедном регионе.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🔷 Вы побываете в горном парке Рускеала — жемчужине Карелии! Полюбуетесь волшебными пейзажами и сделаете сотни фото. А при желании оцените развлечение для любителей экстрима — полёт на троллее среди мраморных скал прямо над Мраморным каньоном.

🔷 Отдельного внимания заслуживают красивые водопады Ахвенкоски, где снимали фильм «А зори здесь тихие». Здесь вы погуляете, отдохнёте, насладитесь шумом воды и свежим воздухом.

🔷 Ещё один пункт программы — питомник хаски, пушистых символов Карелии! Вы подружитесь с одними из самых добрых собак в мире и пофотографируете их.

Программа с таймингом

06:45 — отправление от Казанского собора

07:15 — отправление от станции метро «Проспект Просвещения»

09:00 — посещение храма Коневской иконы Божией Матери, возможна техническая остановка в другой точке маршрута

12:30 — обед (время обеда ориентировочное и может быть смещено на 1 час в зависимости от дорожно-транспортной ситуации)

14:00 — водопады Ахвенкоски

14:30 — посещение питомника хаски и мини-зоопарка

15:30 — посещение горного парка Рускеала в свободном режиме (без гида). Вы сможете посмотреть Мраморный каньон, Итальянский карьер, Изумрудное озеро, отправиться на экскурсию «Подземная Рускеала», полетать на троллее или перекусить в кафе.

18:40 — посещение фирменного магазина форелевого хозяйства

20:00 — внешний осмотр крепости Корела

23:00–23:30 — возвращение в Санкт-Петербург

Организационные детали

Что входит в стоимость: трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (вместимость зависит от набора группы) и сопровождение профессионального гида

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

На экскурсию можно с детьми от 3 лет

Дополнительные расходы