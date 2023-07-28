Влюбиться в самобытный край раз и навсегда на групповой экскурсии из Петербурга
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даты
Описание
Что вас ожидает
🔷 Вы побываете в горном парке Рускеала — жемчужине Карелии! Полюбуетесь волшебными пейзажами и сделаете сотни фото. А при желании оцените развлечение для любителей экстрима — полёт на троллее среди мраморных скал прямо над Мраморным каньоном.
🔷 Отдельного внимания заслуживают красивые водопады Ахвенкоски, где снимали фильм «А зори здесь тихие». Здесь вы погуляете, отдохнёте, насладитесь шумом воды и свежим воздухом.
🔷 Ещё один пункт программы — питомник хаски, пушистых символов Карелии! Вы подружитесь с одними из самых добрых собак в мире и пофотографируете их.
Программа с таймингом
06:45 — отправление от Казанского собора
07:15 — отправление от станции метро «Проспект Просвещения»
09:00 — посещение храма Коневской иконы Божией Матери, возможна техническая остановка в другой точке маршрута
12:30 — обед (время обеда ориентировочное и может быть смещено на 1 час в зависимости от дорожно-транспортной ситуации)
14:00 — водопады Ахвенкоски
14:30 — посещение питомника хаски и мини-зоопарка
15:30 — посещение горного парка Рускеала в свободном режиме (без гида). Вы сможете посмотреть Мраморный каньон, Итальянский карьер, Изумрудное озеро, отправиться на экскурсию «Подземная Рускеала», полетать на троллее или перекусить в кафе.
18:40 — посещение фирменного магазина форелевого хозяйства
20:00 — внешний осмотр крепости Корела
23:00–23:30 — возвращение в Санкт-Петербург
Организационные детали
- Что входит в стоимость: трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (вместимость зависит от набора группы) и сопровождение профессионального гида
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- На экскурсию можно с детьми от 3 лет
Дополнительные расходы
- Входной билет в парк Рускеала: 550 руб. /взрослые до 60 лет, 350 руб. /взрослые 60+ и студенты, 300 руб. /школьники от 7 лет, дети до 7 лет бесплатно
- Вход на экотропу с подвесными мостами: 400 руб. взрослые; 300 руб. пенсионеры, студенты, школьники до 14 лет включительно
- Обед по желанию — 500 рублей
- Полёт на троллее (8+) по желанию: 2000 руб.
- Экскурсия «Подземная Рускеала» (7+) по желанию: 2000 руб. /взрослые, 1000 руб. /студенты, 750 руб. /школьники
- Аренда лодки в Рускеале на 4 человек по желанию (40 мин) — 1200 руб.
- Водная прогулка в Рускеале на самоходной платформе по желанию (30 мин) — 400 руб. /чел.
ежедневно в 06:45
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- около Казанского собора и от СТ.М. «Проспект Просвещения»
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 06:45Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.