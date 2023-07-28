Карелия за 1 день: Рускеала, водопады, хаски

Влюбиться в самобытный край раз и навсегда на групповой экскурсии из Петербурга

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Всего за день вы получите три самых ярких впечатления о Карелии: насладитесь видами в горном парке, погуляете у живописных водопадов и познакомитесь с дружелюбными собаками хаски. Мы обеспечим комфортную организацию путешествия и расскажем вам о заповедном регионе.
Карелия за 1 день: Рускеала, водопады, хаски
Карелия за 1 день: Рускеала, водопады, хаски
Карелия за 1 день: Рускеала, водопады, хаски
Карелия за 1 день: Рускеала, водопады, хаски
Карелия за 1 день: Рускеала, водопады, хаски
Карелия за 1 день: Рускеала, водопады, хаски
Карелия за 1 день: Рускеала, водопады, хаски
Карелия за 1 день: Рускеала, водопады, хаски
Карелия за 1 день: Рускеала, водопады, хаски
Карелия за 1 день: Рускеала, водопады, хаски
Карелия за 1 день: Рускеала, водопады, хаски
Карелия за 1 день: Рускеала, водопады, хаски
Карелия за 1 день: Рускеала, водопады, хаски
Карелия за 1 день: Рускеала, водопады, хаски
Ближайшие даты:
20
авг
21
авг
22
авг
23
авг
24
авг
25
авг
26
авг
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🔷 Вы побываете в горном парке Рускеала — жемчужине Карелии! Полюбуетесь волшебными пейзажами и сделаете сотни фото. А при желании оцените развлечение для любителей экстрима — полёт на троллее среди мраморных скал прямо над Мраморным каньоном.

🔷 Отдельного внимания заслуживают красивые водопады Ахвенкоски, где снимали фильм «А зори здесь тихие». Здесь вы погуляете, отдохнёте, насладитесь шумом воды и свежим воздухом.

🔷 Ещё один пункт программы — питомник хаски, пушистых символов Карелии! Вы подружитесь с одними из самых добрых собак в мире и пофотографируете их.

Программа с таймингом

06:45 — отправление от Казанского собора
07:15 — отправление от станции метро «Проспект Просвещения»
09:00 — посещение храма Коневской иконы Божией Матери, возможна техническая остановка в другой точке маршрута
12:30 — обед (время обеда ориентировочное и может быть смещено на 1 час в зависимости от дорожно-транспортной ситуации)
14:00 — водопады Ахвенкоски
14:30 — посещение питомника хаски и мини-зоопарка
15:30 — посещение горного парка Рускеала в свободном режиме (без гида). Вы сможете посмотреть Мраморный каньон, Итальянский карьер, Изумрудное озеро, отправиться на экскурсию «Подземная Рускеала», полетать на троллее или перекусить в кафе.
18:40 — посещение фирменного магазина форелевого хозяйства
20:00 — внешний осмотр крепости Корела
23:00–23:30 — возвращение в Санкт-Петербург

Организационные детали

  • Что входит в стоимость: трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (вместимость зависит от набора группы) и сопровождение профессионального гида
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • На экскурсию можно с детьми от 3 лет

Дополнительные расходы

  • Входной билет в парк Рускеала: 550 руб. /взрослые до 60 лет, 350 руб. /взрослые 60+ и студенты, 300 руб. /школьники от 7 лет, дети до 7 лет бесплатно
  • Вход на экотропу с подвесными мостами: 400 руб. взрослые; 300 руб. пенсионеры, студенты, школьники до 14 лет включительно
  • Обед по желанию — 500 рублей
  • Полёт на троллее (8+) по желанию: 2000 руб.
  • Экскурсия «Подземная Рускеала» (7+) по желанию: 2000 руб. /взрослые, 1000 руб. /студенты, 750 руб. /школьники
  • Аренда лодки в Рускеале на 4 человек по желанию (40 мин) — 1200 руб.
  • Водная прогулка в Рускеале на самоходной платформе по желанию (30 мин) — 400 руб. /чел.

ежедневно в 06:45

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около Казанского собора и от СТ.М. «Проспект Просвещения»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:45
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
1
О
28 июля 2023
Ужасно

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Групповые
На автобусе
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Летние
Выездные
На весь день
Карелия
Рускеала
Природа и пейзажи
Популярные места
Туры в Рускеалу
Для студентов
Активности
Животные
Водопады
Встреча с хаски

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Из Петербурга - в Рускеалу, сердце Южной Карелии
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
79 отзывов
Из Петербурга - в Рускеалу, сердце Южной Карелии
Оценить красоту горного парка, полюбоваться каскадами Ахвенкоски и познакомиться с историей Корелы
за Казанским собором или у СТ.М. пр. Просвещения
21 авг
22 авг
23 авг
24 авг
31631 740 за человека
Карелия в мини-группе: фьорды, водопады, Рускеала и тот самый ретро-поезд
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
🚉 На поезде
Групповая
13 часов
178 отзывов
Карелия в мини-группе: фьорды, водопады, Рускеала и тот самый ретро-поезд
Залюбоваться природой, открыть историю заповедного края и прокатиться на уникальном экспрессе
на площади Искусств
Завтра
22 авг
23 авг
24 авг
5 500 за человека
В Карелию на день из Петербурга - в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
51 отзыв
В Карелию на день из Петербурга - в мини-группе
Умчаться в невероятный край северной природы, водопадов, фьордов и каньонов
на площади Искусств
22 авг
24 авг
26 авг
27 авг
4 900 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ