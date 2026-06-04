Увидеть, узнать и понять удивительный северный край
Мы собрали всё, что сами любим в Карелии.
Богатая история, созерцание природной красоты, прогулки по заповедным экотропам и самобытной Сортавале, карельская кухня и живописные берега Ладоги… Мы позаботимся о трансфере и билетах, а вам останется только одеться потеплее и насладиться путешествием.
9:00 — встреча у Московского вокзала в Санкт-Петербурге, отправление в Карелию 10:30 — остановка в подворье Коневского монастыря в посёлке Сапёрное (опционально) 11:00 — техническая остановка в Приозёрске 11:15–11:45 — прогулка вокруг старинной крепости Корела и знакомство с богатой историей этого места 12:30 — прогулка по красивому экомаршруту в долине водопадов Лумиваара и посещение оленьей фермы 13:30 — карельский ланч в кафе при форелевой ферме Акуловка в городе Лахденпохья. Вы попробуете знаменитые блюда — суп лохикейто и калитку 14:30 — прибытие в Сортавалу 15:00 — самостоятельная прогулка по горному парку Рускеала и свободное время 18:30–19:30 — посещение всесезонного экомаршрута гора Паасо — городища древних карел на плоской вершине 20:00 — прибытие в Сортавалу 20:00–22:00 — свободное время, ужин
День 2: необитаемый остров и олени
7:45 — встреча с гидом, завтрак в кафе (по желанию) 8:45 — отправление на пристань 11:00 — прогулка по Ладожским шхерам и высадка на необитаемом острове 11:00–13:00 — поездка вдоль живописного залива Кирьявалахти к водопадам Ляскеля 13:00–14:00 — обед в ресторане северной кухни (на выбор) 14:00–15:00 — посещение дегустационного зала местных ликёроводочных заводов и мёда, рыбного магазина, магазина сувениров (по желанию) 15:00–21:30 — дорога до Московского вокзала Санкт-Петербурга (c техническими остановками).
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 5 лет
Обязательно берите с собой тёплые вещи (несколько слоёв, перчатки, шапки, шарфы) и наличные деньги на личные расходы
Мы можем забронировать для вас рестораны для обеда и ужина — сообщайте заранее
Экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Детали уточняйте в переписке
С вами буду я или другой гид из нашей команды
В стоимость включено:
Трансфер на Hyundai Solaris, Volkswagen Caravelle, Mercedes Sprinter или другом комфортабельном автомобиле, зависит от количества человек
Питьевая вода из расчёта 0,5 л на человека в день
Билеты на объекты по маршруту
Ланч в кафе при форелевом хозяйстве: уха, выпечка, чай/компот
Дополнительные расходы (по желанию):
Проживание
Питание (кроме ланча в первый день)
Развлечения в горном парке Рускеала: полёт на троллее — от 2000 ₽, аренда лодки — от 1000 ₽
Баня на берегу озера в Сортавале: 3 часа — 5000 ₽, каждый следующий час — 500 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Пенсионеры
33 500 ₽
Дети до 12 лет
33 500 ₽
Стандартный
38 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 235 туристов
Меня зовут Елена, и я представляю нашу молодую туристическую компанию. С коллегами мы объединили многолетний опыт работы в лучших международных компаниях и создали бутик-агентство индивидуальных путешествий. Программы мы разрабатываем с читать дальшеуменьшить
душой и любовью — так, чтобы наши гости получили лучшие впечатления от знакомства с городом с максимальным комфортом и увидели больше, чем другие. Все наши сотрудники — гиды высшей категории, с опытом работы более 10 лет. Мы организуем экскурсии не только для частных путешественников, но и для крупных компаний, учебных заведений и значимых социальных проектов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Виктория
Первое знакомство с Карелией, Рускеалой и Валаамом прошло на ура! Великолепная организация, душевные маршруты и невероятные виды. Особая благодарность гиду Елене за её увлекательные и тёплые рассказы об истории этого края. Нереально сказочная природа этого сурового, но прекрасного края оставила в сердце самые яркие впечатления. Спасибо за эту магию!
Елена
Ответ организатора:
Дорогая Виктория! Большое спасибо за теплый отзыв! Мы рады, что первое знакомство с Карелией с нами стало приятным и запоминающимся для Вас! Были рады провести эти два дня вместе с вами, ждем новых встреч!
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Гульнара
Провели замечательные выходные. Понравилось все!!! Особые слова благодарности Елене за сопровождение маршрута, за глубокие исторические знания об истории Карелии и Российского государства с древних времен по настоящий день. Узнали множество читать дальшеуменьшить
исторических фактов, собранных в единый диалог, что не прочитаешь в одной книге. Остались довольны представленным маршрутом и мобильностью изменения маршрута по нашему запросу. Впечатлили водопады Рускеала, а ретропоезд просто чудо путешествие, словно окунулись в историческую эпоху. Ночевали в гостевом доме на берегу Ладоги, вокруг красота озера и леса. Поездка к шхерам э о целая история гду окунаешься в крамоту озера сепл, леса и льда. Отведали форель, уху лохикейта, карельские калитки с форелью и черникой. Нелья не отметить ресторан Hunter с наивкуснейшим мясом из дровяной печи (смокер)- получился маленький гастрономический тур. А еще приятно удивили гастрономические сувениры из местных даров природы. Воздух в Карелии легкий, сладкий и наполнен кислородом, не могли надышаться. Ели его ложками и спали как младенцы. Нам очень повезло ехать в сопровождении Андрея, который управлял автомобилем. Узнали иного интересного о рыбалке и других интересных моментах о Карелии. Надеемся новой встрече с ребятами по познанию интересных мест России.
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