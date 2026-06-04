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Всё лучшее в Карелии за 2 дня (из Петербурга)

Увидеть, узнать и понять удивительный северный край
Мы собрали всё, что сами любим в Карелии.

Богатая история, созерцание природной красоты, прогулки по заповедным экотропам и самобытной Сортавале, карельская кухня и живописные берега Ладоги… Мы позаботимся о трансфере и билетах, а вам останется только одеться потеплее и насладиться путешествием.
5
2 отзыва
Всё лучшее в Карелии за 2 дня (из Петербурга)
Всё лучшее в Карелии за 2 дня (из Петербурга)
Всё лучшее в Карелии за 2 дня (из Петербурга)

Описание экскурсии

День 1: экотропы и горный парк

9:00 — встреча у Московского вокзала в Санкт-Петербурге, отправление в Карелию
10:30 — остановка в подворье Коневского монастыря в посёлке Сапёрное (опционально)
11:00 — техническая остановка в Приозёрске
11:15–11:45 — прогулка вокруг старинной крепости Корела и знакомство с богатой историей этого места
12:30 — прогулка по красивому экомаршруту в долине водопадов Лумиваара и посещение оленьей фермы
13:30 — карельский ланч в кафе при форелевой ферме Акуловка в городе Лахденпохья. Вы попробуете знаменитые блюда — суп лохикейто и калитку
14:30 — прибытие в Сортавалу
15:00 — самостоятельная прогулка по горному парку Рускеала и свободное время
18:30–19:30 — посещение всесезонного экомаршрута гора Паасо — городища древних карел на плоской вершине
20:00 — прибытие в Сортавалу
20:00–22:00 — свободное время, ужин

День 2: необитаемый остров и олени

7:45 — встреча с гидом, завтрак в кафе (по желанию)
8:45 — отправление на пристань
11:00 — прогулка по Ладожским шхерам и высадка на необитаемом острове
11:00–13:00 — поездка вдоль живописного залива Кирьявалахти к водопадам Ляскеля
13:00–14:00 — обед в ресторане северной кухни (на выбор)
14:00–15:00 — посещение дегустационного зала местных ликёроводочных заводов и мёда, рыбного магазина, магазина сувениров (по желанию)
15:00–21:30 — дорога до Московского вокзала Санкт-Петербурга (c техническими остановками).

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 5 лет
  • Обязательно берите с собой тёплые вещи (несколько слоёв, перчатки, шапки, шарфы) и наличные деньги на личные расходы
  • Мы можем забронировать для вас рестораны для обеда и ужина — сообщайте заранее
  • Экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Детали уточняйте в переписке
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

В стоимость включено:

  • Трансфер на Hyundai Solaris, Volkswagen Caravelle, Mercedes Sprinter или другом комфортабельном автомобиле, зависит от количества человек
  • Питьевая вода из расчёта 0,5 л на человека в день
  • Билеты на объекты по маршруту
  • Ланч в кафе при форелевом хозяйстве: уха, выпечка, чай/компот

Дополнительные расходы (по желанию):

  • Проживание
  • Питание (кроме ланча в первый день)
  • Развлечения в горном парке Рускеала: полёт на троллее — от 2000 ₽, аренда лодки — от 1000 ₽
  • Баня на берегу озера в Сортавале: 3 часа — 5000 ₽, каждый следующий час — 500 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Пенсионеры33 500 ₽
Дети до 12 лет33 500 ₽
Стандартный38 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 235 туристов
Меня зовут Елена, и я представляю нашу молодую туристическую компанию. С коллегами мы объединили многолетний опыт работы в лучших международных компаниях и создали бутик-агентство индивидуальных путешествий. Программы мы разрабатываем с
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душой и любовью — так, чтобы наши гости получили лучшие впечатления от знакомства с городом с максимальным комфортом и увидели больше, чем другие. Все наши сотрудники — гиды высшей категории, с опытом работы более 10 лет. Мы организуем экскурсии не только для частных путешественников, но и для крупных компаний, учебных заведений и значимых социальных проектов.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Первое знакомство с Карелией, Рускеалой и Валаамом прошло на ура! Великолепная организация, душевные маршруты и невероятные виды. Особая благодарность гиду Елене за её увлекательные и тёплые рассказы об истории этого края. Нереально сказочная природа этого сурового, но прекрасного края оставила в сердце самые яркие впечатления. Спасибо за эту магию!
Первое знакомство с Карелией, Рускеалой и Валаамом прошло на ура! Великолепная организация, душевные маршруты и невероятные
Первое знакомство с Карелией, Рускеалой и Валаамом прошло на ура! Великолепная организация, душевные маршруты и невероятные
Первое знакомство с Карелией, Рускеалой и Валаамом прошло на ура! Великолепная организация, душевные маршруты и невероятные
Первое знакомство с Карелией, Рускеалой и Валаамом прошло на ура! Великолепная организация, душевные маршруты и невероятные
Первое знакомство с Карелией, Рускеалой и Валаамом прошло на ура! Великолепная организация, душевные маршруты и невероятные
Елена
Елена
Ответ организатора:
Дорогая Виктория!
Большое спасибо за теплый отзыв! Мы рады, что первое знакомство с Карелией с нами стало приятным и запоминающимся для Вас! Были рады провести эти два дня вместе с вами, ждем новых встреч!
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Гульнара
Провели замечательные выходные. Понравилось все!!! Особые слова благодарности Елене за сопровождение маршрута, за глубокие исторические знания об истории Карелии и Российского государства с древних времен по настоящий день. Узнали множество
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исторических фактов, собранных в единый диалог, что не прочитаешь в одной книге.
Остались довольны представленным маршрутом и мобильностью изменения маршрута по нашему запросу.
Впечатлили водопады Рускеала, а ретропоезд просто чудо путешествие, словно окунулись в историческую эпоху.
Ночевали в гостевом доме на берегу Ладоги, вокруг красота озера и леса.
Поездка к шхерам э о целая история гду окунаешься в крамоту озера сепл, леса и льда.
Отведали форель, уху лохикейта, карельские калитки с форелью и черникой. Нелья не отметить ресторан Hunter с наивкуснейшим мясом из дровяной печи (смокер)- получился маленький гастрономический тур. А еще приятно удивили гастрономические сувениры из местных даров природы.
Воздух в Карелии легкий, сладкий и наполнен кислородом, не могли надышаться. Ели его ложками и спали как младенцы.
Нам очень повезло ехать в сопровождении Андрея, который управлял автомобилем. Узнали иного интересного о рыбалке и других интересных моментах о Карелии.
Надеемся новой встрече с ребятами по познанию интересных мест России.

Провели замечательные выходные. Понравилось все!!! Особые слова благодарности Елене за сопровождение маршрута, за глубокие исторические знания
Провели замечательные выходные. Понравилось все!!! Особые слова благодарности Елене за сопровождение маршрута, за глубокие исторические знания
Провели замечательные выходные. Понравилось все!!! Особые слова благодарности Елене за сопровождение маршрута, за глубокие исторические знания
Провели замечательные выходные. Понравилось все!!! Особые слова благодарности Елене за сопровождение маршрута, за глубокие исторические знания
Провели замечательные выходные. Понравилось все!!! Особые слова благодарности Елене за сопровождение маршрута, за глубокие исторические знания
Провели замечательные выходные. Понравилось все!!! Особые слова благодарности Елене за сопровождение маршрута, за глубокие исторические знания
Провели замечательные выходные. Понравилось все!!! Особые слова благодарности Елене за сопровождение маршрута, за глубокие исторические знания
Провели замечательные выходные. Понравилось все!!! Особые слова благодарности Елене за сопровождение маршрута, за глубокие исторические знания+1
Провели замечательные выходные. Понравилось все!!! Особые слова благодарности Елене за сопровождение маршрута, за глубокие исторические знания
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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