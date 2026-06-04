Мы собрали всё, что сами любим в Карелии. Богатая история, созерцание природной красоты, прогулки по заповедным экотропам и самобытной Сортавале, карельская кухня и живописные берега Ладоги… Мы позаботимся о трансфере и билетах, а вам останется только одеться потеплее и насладиться путешествием.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

День 1: экотропы и горный парк

9:00 — встреча у Московского вокзала в Санкт-Петербурге, отправление в Карелию

10:30 — остановка в подворье Коневского монастыря в посёлке Сапёрное (опционально)

11:00 — техническая остановка в Приозёрске

11:15–11:45 — прогулка вокруг старинной крепости Корела и знакомство с богатой историей этого места

12:30 — прогулка по красивому экомаршруту в долине водопадов Лумиваара и посещение оленьей фермы

13:30 — карельский ланч в кафе при форелевой ферме Акуловка в городе Лахденпохья. Вы попробуете знаменитые блюда — суп лохикейто и калитку

14:30 — прибытие в Сортавалу

15:00 — самостоятельная прогулка по горному парку Рускеала и свободное время

18:30–19:30 — посещение всесезонного экомаршрута гора Паасо — городища древних карел на плоской вершине

20:00 — прибытие в Сортавалу

20:00–22:00 — свободное время, ужин

День 2: необитаемый остров и олени

7:45 — встреча с гидом, завтрак в кафе (по желанию)

8:45 — отправление на пристань

11:00 — прогулка по Ладожским шхерам и высадка на необитаемом острове

11:00–13:00 — поездка вдоль живописного залива Кирьявалахти к водопадам Ляскеля

13:00–14:00 — обед в ресторане северной кухни (на выбор)

14:00–15:00 — посещение дегустационного зала местных ликёроводочных заводов и мёда, рыбного магазина, магазина сувениров (по желанию)

15:00–21:30 — дорога до Московского вокзала Санкт-Петербурга (c техническими остановками).

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 5 лет

Обязательно берите с собой тёплые вещи (несколько слоёв, перчатки, шапки, шарфы) и наличные деньги на личные расходы

Мы можем забронировать для вас рестораны для обеда и ужина — сообщайте заранее

Экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Детали уточняйте в переписке

С вами буду я или другой гид из нашей команды

В стоимость включено:

Трансфер на Hyundai Solaris, Volkswagen Caravelle, Mercedes Sprinter или другом комфортабельном автомобиле, зависит от количества человек

Питьевая вода из расчёта 0,5 л на человека в день

Билеты на объекты по маршруту

Ланч в кафе при форелевом хозяйстве: уха, выпечка, чай/компот

Дополнительные расходы (по желанию):