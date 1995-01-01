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Карельское счастье: самый лучший тур!

5
1 отзыв
CharmTravel
CharmTravel – Гид из Санкт-Петербурга
Природа, природа и еще раз природа — так можно кратко описать Карелию.

А еще здесь есть старинный финский город 🏙️, средневековая крепость и интерактивный «город викингов».

Карелия — идеальное место для отдыха от шумного города.

Предлагаем вам на 2 дня сбежать из Петербурга на берег Ладоги.

Вы сможете отдохнуть от постоянной спешки и насладиться суровой северной природой.

Водопады, горы ⛰️, озера, сосновые леса — забудьте о городской жизни на пару дней.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🧘На выходные
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Летняя
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 40 часов
  • 👫 Группа не более 60 человек

  • 5 800 ₽ за человека

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Карельское счастье: самый лучший тур!
Карельское счастье: самый лучший тур!

Что вы увидите

  • Храм Коневской иконы Божией Матери
  • Храм Андрея Первозванного на Вуоксе
  • Музей «Город ангелов»
  • Крепость Корела
  • Гора Филина
  • Город Сортавала
  • Горный парк Рускеала и Мраморный каньон
  • Изумрудное озеро
  • Итальянский карьер
  • «Подземная Рускеала»
  • Полет на троллее
  • Водопад Ахвенкоски
  • Музей Кронида Гоголева
  • Город викингов
  • Армейский музей
Увлекательные экскурсии 🧭 и свободное время, проживание у живописного карельского озера и разнообразные возможности для активного отдыха и расслабления на природе. Все это — в одном туре и по отличной цене. Идеальная поездка семьей или дружеской компанией!
  • Все топовые достопримечательности 🏛️ на левом берегу Ладоги: средневековая крепость Корела, водопады Ахвенкоски, красивый старинный город 🏙️ Сортавала, величественные водопад Белые Мосты, интерактивный «город викингов», жемчужина Карелии — горный парк 🌳 Рускеала.
  • Размещение в загородном туристическом комплексе на берегу озера. На территории гостиницы есть места для отдыха, мангальные зоны и беседки. Работает прокат лодок.
  • Настоящий отдых по-карельски: озеро и сосны, шашлык на свежем воздухе, баня, возможность прокатиться на лодке ⚓ или на велосипеде…
  • Великолепная природа Карелии на 100% раскроет перед вами свою красоту.
  • Свобода выбора. Программа построена таким образом, чтобы у вас была возможность выбирать. Отдохнуть подольше на территории гостиницы или отправиться на экскурсии? Решаете вы — а мы все организуем!
  • Отличная цена! Опыт подсказывает: чтобы по-настоящему увидеть и оценить Карелию, лучше всего ехать туда именно на два дня. Поэтому на наш лучший обновленный двухдневный тур в Карелию действует специальная выгодная цена.
Что входит
  • Проезд на комфортабельном автобусе
  • Услуги профессионального гида
  • Экскурсионное обслуживание
  • Размещение в гостиничном комплексе
  • Вход в горный парк "Рускеала"
  • Дегустация карельских бальзамов и настоек
  • Экскурсионная программа с чаепитием в “Городе ангелов”.
Что не входит
  • питание по желанию: обед - 400 руб. /чел., ужин - 350 руб. /чел.
  • экскурсия к большим карельским водопадам - 1000 руб.
  • экскурсия по пешеходному лесному маршруту - 200 руб.
  • экскурсия в музее “город викингов” - 400 руб.
  • посещение Армейского музея - 350 руб.
  • посещение тировой зоны в "городе викингов" - от 100 до 200 руб.
  • мастер-класс по изготовлению "монеты викингов" - 200 руб.
  • проход по экотропе и по навесному мостику над водопадом - 250 руб.
  • полет на троллее - 1200 руб.
  • экскурсия «Подземная Рускеала» - 1500 руб. взрослые, 550 руб. школьники, 750 руб. студенты
  • входной билет в музей Кронида Гоголева - от 200 до 300 руб.
  • аренда лодок в горном парке - 800 руб. /час
  • аренда лодок в гостиничном комплексе - 250 руб. /час
  • тарзанка - 1500 руб.
  • веревочный городок - 500 руб.
  • “Город ангелов” с экскурсией и чаепитием - 100 руб.
Начало и место завершения
🚩 Площадь у Казанского собора
Карельское счастье: самый лучший тур!
Карельское счастье: самый лучший тур!
Карельское счастье: самый лучший тур!
Карельское счастье: самый лучший тур!
Карельское счастье: самый лучший тур!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 60 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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CharmTravel
CharmTravel
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