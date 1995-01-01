CharmTravel – Гид из Санкт-Петербурга

Природа, природа и еще раз природа — так можно кратко описать Карелию.



А еще здесь есть старинный финский город 🏙️, средневековая крепость и интерактивный «город викингов».



Карелия — идеальное место для отдыха от шумного города.



Предлагаем вам на 2 дня сбежать из Петербурга на берег Ладоги.



Вы сможете отдохнуть от постоянной спешки и насладиться суровой северной природой.



Водопады, горы ⛰️, озера, сосновые леса — забудьте о городской жизни на пару дней.