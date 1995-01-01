Увлекательные экскурсии 🧭 и свободное время, проживание у живописного карельского озера и разнообразные возможности для активного отдыха и расслабления на природе. Все это — в одном туре и по отличной цене. Идеальная поездка семьей или дружеской компанией!
Все топовые достопримечательности 🏛️ на левом берегу Ладоги: средневековая крепость Корела, водопады Ахвенкоски, красивый старинный город 🏙️ Сортавала, величественные водопад Белые Мосты, интерактивный «город викингов», жемчужина Карелии — горный парк 🌳 Рускеала.
Размещение в загородном туристическом комплексе на берегу озера. На территории гостиницы есть места для отдыха, мангальные зоны и беседки. Работает прокат лодок.
Настоящий отдых по-карельски: озеро и сосны, шашлык на свежем воздухе, баня, возможность прокатиться на лодке ⚓ или на велосипеде…
Великолепная природа Карелии на 100% раскроет перед вами свою красоту.
Свобода выбора. Программа построена таким образом, чтобы у вас была возможность выбирать. Отдохнуть подольше на территории гостиницы или отправиться на экскурсии? Решаете вы — а мы все организуем!
Отличная цена! Опыт подсказывает: чтобы по-настоящему увидеть и оценить Карелию, лучше всего ехать туда именно на два дня. Поэтому на наш лучший обновленный двухдневный тур в Карелию действует специальная выгодная цена.
Что входит
Проезд на комфортабельном автобусе
Услуги профессионального гида
Экскурсионное обслуживание
Размещение в гостиничном комплексе
Вход в горный парк "Рускеала"
Дегустация карельских бальзамов и настоек
Экскурсионная программа с чаепитием в “Городе ангелов”.
Что не входит
питание по желанию: обед - 400 руб. /чел., ужин - 350 руб. /чел.
экскурсия к большим карельским водопадам - 1000 руб.
экскурсия по пешеходному лесному маршруту - 200 руб.
экскурсия в музее “город викингов” - 400 руб.
посещение Армейского музея - 350 руб.
посещение тировой зоны в "городе викингов" - от 100 до 200 руб.
мастер-класс по изготовлению "монеты викингов" - 200 руб.
проход по экотропе и по навесному мостику над водопадом - 250 руб.
полет на троллее - 1200 руб.
экскурсия «Подземная Рускеала» - 1500 руб. взрослые, 550 руб. школьники, 750 руб. студенты
входной билет в музей Кронида Гоголева - от 200 до 300 руб.
аренда лодок в горном парке - 800 руб. /час
аренда лодок в гостиничном комплексе - 250 руб. /час
тарзанка - 1500 руб.
веревочный городок - 500 руб.
“Город ангелов” с экскурсией и чаепитием - 100 руб.
Начало и место завершения
🚩 Площадь у Казанского собора
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 60 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.