1.5 часа
Водная прогулка
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
Начало: Адмиралтейская наб., д. 2
Сегодня в 23:15
Завтра в 00:30
от 850₽ за человека
6 часов
Водная прогулка
Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
Начало: Площадь Восстания, д. 1
Расписание: Ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2 000₽ за человека
2 часа
Аудиогид
Парадный Петербург: аудиоэкскурсия по Английской набережной до Синего моста
Начало: Английская набережная
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
790₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена22 августа 2022Три главных площади Петербурга за 2 часаЭкскурсия понравилась. Анастасия была дружелюбна, позитивна, внимательна, рассказывала интересно, сделала чудесные фотографии, а в качестве дополнительного бонуса одарила милыми сувенирами. Для первого знакомства с городом экскурсию рекомендую!
- ННаталья25 июля 2020Три главных площади Петербурга за 2 часаОчень интересная экскурсия. Мы хотели, чтобы первое знакомство сына с Санкт-Петербургом было в сопровождении хорошего гида и не ошиблись. Четкая
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Синий мост»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Синий мост" можно забронировать 3 экскурсии от 790 до 2 000. Туристы уже оставили гидам 3130 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Синий мост», 3130 ⭐ отзывов, цены от 790₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь