Синий мост – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Синий мост» в Санкт-Петербурге, цены от 790 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
2480 отзывов
1.5 часа
Водная прогулка
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
Начало: Адмиралтейская наб., д. 2
Сегодня в 23:15
Завтра в 00:30
от 850 за человека
Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
На автобусе
На теплоходе
650 отзывов
6 часов
Водная прогулка
Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
Начало: Площадь Восстания, д. 1
Расписание: Ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2 000 за человека
Парадный Петербург: аудиоэкскурсия по Английской набережной до Синего моста
Пешая
2 часа
Аудиогид
Парадный Петербург: аудиоэкскурсия по Английской набережной до Синего моста
Начало: Английская набережная
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
790 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    22 августа 2022
    Три главных площади Петербурга за 2 часа
    Экскурсия понравилась. Анастасия была дружелюбна, позитивна, внимательна, рассказывала интересно, сделала чудесные фотографии, а в качестве дополнительного бонуса одарила милыми сувенирами. Для первого знакомства с городом экскурсию рекомендую!
  • Н
    Наталья
    25 июля 2020
    Три главных площади Петербурга за 2 часа
    Очень интересная экскурсия. Мы хотели, чтобы первое знакомство сына с Санкт-Петербургом было в сопровождении хорошего гида и не ошиблись. Четкая
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    подача информации, интересные факты, даже иллюстрации. Два часа пролетели незаметно и интересно. Отдельное спасибо Анастасии за советы, как и где лучше провести время в Санкт-Петербурге. Очень рекомендую экскурсию, особенно тем, кто посещает город впервые. Лучше вам никто не расскажет!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Синий мост»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
  2. Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
  3. Парадный Петербург: аудиоэкскурсия по Английской набережной до Синего моста
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Исаакиевский собор
  9. Зимний дворец
  10. Петропавловская крепость
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Синий мост" можно забронировать 3 экскурсии от 790 до 2 000. Туристы уже оставили гидам 3130 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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