Морской щит Петербурга и колыбель Балтийского флота, Кронштадт, окруженный фортами и оборонительными сооружениями, является олицетворением стойкости и несгибаемости морского флота России. Верный традициям этот маленький, но сильный духом город завораживает с первого взгляда. Приглашаем вас насладиться строгой и суровой красотой этого города. Вы увидите не только общепризнанные достопримечательности, но и потаенные уголки Кронштадта, а начнем мы с одного из самых известных оборонительных фортов острова.