Кронштадт - остров семи ветров. С посещением Батареи Демидов

Кронштадт - остров семи ветров

Кронштадт - остров семи ветров.

С посещением Батареи Демидов
Кронштадт - остров семи ветров. С посещением Батареи Демидов
Кронштадт - остров семи ветров. С посещением Батареи Демидов
Кронштадт - остров семи ветров. С посещением Батареи Демидов

Что вы увидите 🤩

  • Батарея Демидов (и/илиФорт Александр Шанец)
  • парк "Остров Фортов"
  • Пешеходная прогулка по центру города
  • Петровский парк
  • Летний сад, Петровский док
  • Якорная площадь, посещение Морского Никольского собора
Морской щит Петербурга и колыбель Балтийского флота, Кронштадт, окруженный фортами и оборонительными сооружениями, является олицетворением стойкости и несгибаемости морского флота России. Верный традициям этот маленький, но сильный духом город завораживает с первого взгляда. Приглашаем вас насладиться строгой и суровой красотой этого города. Вы увидите не только общепризнанные достопримечательности, но и потаенные уголки Кронштадта, а начнем мы с одного из самых известных оборонительных фортов острова.

Цены на экскурсию

Для группы 1-15 человек
Взрослый
1 500 ₽
Студент / пенсионер
1 300 ₽
Школьник
1 100 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Транспортное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения
Инженерная улица, д. 2-4
Когда и сколько длится?
Когда: ВТ, СБ в 12:30
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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ВТ, СБ в 12:30

NorthernEmpire
NorthernEmpire
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