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в 23:35, отправились примерно в 23:50. В описании были заявлены экскурсия, пледы, бар и живая музыка. Последние два пункта были, но нам изначально это было не интересно. Экскурсии не было совсем. Многие ее ждали, и возмущались в процессе. Пледы оказались платными (750 руб) и их было мало, на всех не хватило. Из-за этого многие ушли с открытой площадки. В описании было указано, что посмотрим развод мостов. Дворцовый мост было плохо видно, т. к. теплоход далеко встал и в таком месте, что полюбоваться видом получалось только с задней части, где сразу столпился народ. Далее - Троицкий мост. Его мы практически не увидели, т. к. в тот момент, когда он поднимался, теплоход проплывал под ним. К Большеохтинскому доплыли уже, когда его развели.