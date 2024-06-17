Мегаполис и разводные мосты: большая ночная прогулка

Мегаполис и разводные мосты
Приглашаем вас в ночное путешествие по самому протяжённому водному маршруту с познавательной авторской экскурсией и музыкальной программой.

Мы покажем вам классический Петербург и современный мегаполис в Финском заливе, град на Неве и град морской, недавно возведенные вантовые гиганты и разводные мосты, столетиями соединявшие берега города.
4
5 отзывов
Мегаполис и разводные мосты: большая ночная прогулка
Ближайшие даты:
Время начала: 23:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Огни ночного Петербурга, грандиозная разводка мостов и драйв зажигательного концерта. Лицом к лицу вы и один из самых красивых городов мира — все это только на нашем ночном музыкальном рейсе «Мегаполис и разводные мосты». Трёхчасовой маршрут разделен на две части: Первая часть маршрута проходит вниз по малой Неве с выходом в Финский залив к залитому огнями Морскому фасаду града-мегаполиса с современной футуристической архитектурой Вантовых мостов, стадиона «Газпром-Арена» и самого большого в Европе небоскрёба «Лахта-центр». Вторая часть маршрута проходит от Благовещенского моста вверх по большой Неве до Смольного собора и моста Петра Великого. Далее — по историческому центру, мимо Медного всадника, Адмиралтейства, Эрмитажа, Ростральных колонн, Петропавловской крепости, Летнего сада, крейсера Аврора. Вы увидите вблизи разведение мостов: Дворцового, Троицкого, Литейного, Петра Великого и, в конце рейса, Благовещенского. Важная информация:
  • Теплоход работает в формате музыкального клуба-ресторана и у нас запрещено: проносить на борт свою еду и напитки, подниматься на борт в нетрезвом состоянии, брать с собой домашних питомцев без специальных переносок. В случае нарушения правил клуб оставляет за собой право отказать в прогулке с самого начала или в её продолжении и высадить на берег без возмещения стоимости билетов!
  • Программа и маршрут прогулок могут меняться в связи с погодными условиями, по техническим причинам и при перекрытии акватории администрацией города.
  • Мосты разводят нерегулярно. С графиком развода вы можете познакомиться на сайте «Мостотреста».
  • Отправление в 23:30, после прогулки теплоход высадит вас у этого же причала. На посадку необходимо прийти за 15 минут до отправления.
  • Внимание: В пятницу и субботу дети до 4-х лет на борт не допускаются.

В пт. и сб. в 23.30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Входной билетот 1 950 ₽
Дети до 3-х лет600 ₽
Дети 4 -12 лет1 950 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Малая Невка, акватория между Биржевым и Вантовым мостами, «Морской фасад»:
  • Тучков мост
  • Стадион «Петровский»
  • Мост Бетанкура
  • Яхт-клуб
  • Газпром Арена
  • «Лахта-центр» (самый высокий небоскреб в Европе)
  • Вантовый мост
  • Большая Нева, акватория между Благовещенским и Дворцовым мостами:
  • Медный всадник
  • Исаакиевский собор
  • Сенат и Синод
  • Академия художеств
  • Меншиковский дворец
  • Здание Двенадцати коллегий
  • Кунсткамера
  • Адмиралтейство
  • Акватория Невы между Дворцовым и Троицким мостами:
  • Эрмитаж
  • Дворцовая набережная
  • Мраморный дворец
  • Стрелка Васильевского острова
  • Ростральные колонны
  • Биржевой мост
  • Летучий голландец
  • Петропавловская крепость
  • Мечеть
  • Акватория Невы между Троицким и Литейным мостами:
  • Фрегат «Благодать»
  • Домик Петра
  • Аврора
  • Сампсониевский мост
  • Летний сад
Что включено
  • Ночное путешествие по самому протяжённому водному маршруту
  • Авторская экскурсия
  • Музыкальная программа
Что не входит в цену
  • Еда и напитки (приобретаются отдельно в баре и ресторане на борту теплохода)
Место начала и завершения?
Английская набережная, 28
Когда и сколько длится?
Когда: В пт. и сб. в 23.30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Благодарим, что выбрали нашу экскурсию. Будем рады видеть на борту
  • Важная информация:
  • Теплоход работает в формате музыкального клуба-ресторана и у нас запрещено: проносить на борт свою еду и напитки, подниматься на борт в нетрезвом состоянии, брать с собой домашних питомцев без специальных переносок. В случае нарушения правил клуб оставляет за собой право отказать в прогулке с самого начала или в её продолжении и высадить на берег без возмещения стоимости билетов
  • Программа и маршрут прогулок могут меняться в связи с погодными условиями, по техническим причинам и при перекрытии акватории администрацией города
  • Мосты разводят нерегулярно. С графиком развода вы можете познакомиться на сайте «Мостотреста»
  • Отправление в 23:30, после прогулки теплоход высадит вас у этого же причала. На посадку необходимо прийти за 15 минут до отправления
  • Внимание: В пятницу и субботу дети до 4-х лет на борт не допускаются
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
1
2
1
1
О
17 июня 2024
Отлично провели время!
М
12 июня 2024
К
7 июня 2024
Были на экскурсии 04.05.2024, бронировали на 23:30. Долго впускали на борт. Скопилась толпа и на 23:30, и на 23:40. В нашем случае это спасло, потому что задержались, были на месте
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в 23:35, отправились примерно в 23:50. В описании были заявлены экскурсия, пледы, бар и живая музыка. Последние два пункта были, но нам изначально это было не интересно. Экскурсии не было совсем. Многие ее ждали, и возмущались в процессе. Пледы оказались платными (750 руб) и их было мало, на всех не хватило. Из-за этого многие ушли с открытой площадки. В описании было указано, что посмотрим развод мостов. Дворцовый мост было плохо видно, т. к. теплоход далеко встал и в таком месте, что полюбоваться видом получалось только с задней части, где сразу столпился народ. Далее - Троицкий мост. Его мы практически не увидели, т. к. в тот момент, когда он поднимался, теплоход проплывал под ним. К Большеохтинскому доплыли уже, когда его развели.

Ю
4 июня 2024
Описание не соответствовало действительности😔
Е
31 мая 2024

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