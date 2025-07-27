На один день вы отправитесь на остров Валаам — в монастырь посреди Ладоги, где строгая архитектура сочетается с тишиной воды и запахом сосен. Пешеходная прогулка по обители, путь через деревянные мосты к Никольскому скиту, обед в монастырской трапезной, а также удобный трансфер и скоростной «Метеор» из Петербурга — всё уже включено.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание водной прогулки

По дороге в Приозёрск вы услышите легенды Карельского перешейка, узнаете историю здешних названий, проедете мимо знаменитых Лосевских порогов. Будет короткая остановка — можно отдохнуть и взять кофе.

Из Приозёрска вы отправитесь на Валаам — скоростной «Метеор» пересечёт озеро за 1 час 15 минут. По пути открываются живописные виды на побережье и Валаамский архипелаг.

Остров Валаам. Первая часть экскурсии (2 часа)

Вы подниметесь на гору Фавор по святой лестнице, пройдёте под Святыми вратами, увидите мраморную часовню и Монастырскую бухту. Гид расскажет об устройстве обители, покажет церковные постройки и келейные корпуса. Главная остановка — Спасо-Преображенский собор с мощами Сергия и Германа.

Обед (включён в стоимость). В трапезной монастыря вас угостят блюдами монастырской кухни (первое, второе, салат, компот).

Остров Валаам. Вторая часть экскурсии (1,5 часа)

Вы направитесь к Никольскому скиту — дорога проходит по деревянным мостам между островами. По пути — яблоневый сад и монастырская таможня. В скиту возвышается шатровый храм во имя святителя Николая Чудотворца с гранитным поклонным крестом.

Возвращение. «Метеор» доставит вас обратно в Приозёрск — на закате Ладожское озеро особенно живописно. По пути в Петербург предусмотрено короткое посещение крепости Корела.

Тайминг

10:00 — прибытие в Приозёрск

11:00 — отправление на «Метеоре» по Ладожскому озеру

12:30 — экскурсия по острову Валаам (первая часть): Спасо-Преображенский монастырь, гора Фавор, Святые врата, Знаменская часовня

14:30 — обед в трапезной монастыря

15:00 — продолжение экскурсии (вторая часть): Никольский скит, храм Николая Чудотворца, яблоневый сад

17:30 — обратный путь на «Метеоре» до Приозёрска

19:30 — отъезд в Санкт-Петербург с остановкой у крепости Кексгольм (Корела)

22:30 — ориентировочное прибытие к метро «Озерки»

Организационные детали

В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автобусе, трансфер на «Метеоре» по маршруту Приозёрск — остров Валаам — Приозёрск, обед, полная экскурсия по острову с посещением Спасо-Преображенского собора, Никольского скита и храма Николая Чудотворца

Дополнительно оплачивается взнос за посещение особо охраняемых природных территорий Карелии — 200 ₽ за чел.

Путевую экскурсию проведёт гид из нашей команды, на острове — официальный гид острова Валаам

Важно!

Поездка проводится только при полной оплате из-за высокого спроса на регистрацию. Доплаты на месте не принимаются

После бронирования мы пришлём вам ссылку, по которой нужно пройти и полностью оплатить поездку в ближайшее время. После внесения доплаты необходимо написать гиду в чат ФИО, дату рождения, серию и номер паспорта каждого выезжающего. Накануне поездки с 18:00 до 21:00 вам должна прийти СМС с деталями о выезде на номер телефона

Организаторы оставляют за собой право заменить экскурсию «Никольский скит» на экскурсию «Новый Иерусалим»

Рекомендуется иметь при себе наличные деньги. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или стабильный интернет

Особые условия