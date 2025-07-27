Пешеходная прогулка по обители, путь через деревянные мосты к Никольскому скиту, обед в монастырской трапезной, а также удобный трансфер и скоростной «Метеор» из Петербурга — всё уже включено.
Описание водной прогулки
По дороге в Приозёрск вы услышите легенды Карельского перешейка, узнаете историю здешних названий, проедете мимо знаменитых Лосевских порогов. Будет короткая остановка — можно отдохнуть и взять кофе.
Из Приозёрска вы отправитесь на Валаам — скоростной «Метеор» пересечёт озеро за 1 час 15 минут. По пути открываются живописные виды на побережье и Валаамский архипелаг.
Остров Валаам. Первая часть экскурсии (2 часа)
Вы подниметесь на гору Фавор по святой лестнице, пройдёте под Святыми вратами, увидите мраморную часовню и Монастырскую бухту. Гид расскажет об устройстве обители, покажет церковные постройки и келейные корпуса. Главная остановка — Спасо-Преображенский собор с мощами Сергия и Германа.
Обед (включён в стоимость). В трапезной монастыря вас угостят блюдами монастырской кухни (первое, второе, салат, компот).
Остров Валаам. Вторая часть экскурсии (1,5 часа)
Вы направитесь к Никольскому скиту — дорога проходит по деревянным мостам между островами. По пути — яблоневый сад и монастырская таможня. В скиту возвышается шатровый храм во имя святителя Николая Чудотворца с гранитным поклонным крестом.
Возвращение. «Метеор» доставит вас обратно в Приозёрск — на закате Ладожское озеро особенно живописно. По пути в Петербург предусмотрено короткое посещение крепости Корела.
Тайминг
10:00 — прибытие в Приозёрск
11:00 — отправление на «Метеоре» по Ладожскому озеру
12:30 — экскурсия по острову Валаам (первая часть): Спасо-Преображенский монастырь, гора Фавор, Святые врата, Знаменская часовня
14:30 — обед в трапезной монастыря
15:00 — продолжение экскурсии (вторая часть): Никольский скит, храм Николая Чудотворца, яблоневый сад
17:30 — обратный путь на «Метеоре» до Приозёрска
19:30 — отъезд в Санкт-Петербург с остановкой у крепости Кексгольм (Корела)
22:30 — ориентировочное прибытие к метро «Озерки»
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автобусе, трансфер на «Метеоре» по маршруту Приозёрск — остров Валаам — Приозёрск, обед, полная экскурсия по острову с посещением Спасо-Преображенского собора, Никольского скита и храма Николая Чудотворца
- Дополнительно оплачивается взнос за посещение особо охраняемых природных территорий Карелии — 200 ₽ за чел.
- Путевую экскурсию проведёт гид из нашей команды, на острове — официальный гид острова Валаам
Важно!
- Поездка проводится только при полной оплате из-за высокого спроса на регистрацию. Доплаты на месте не принимаются
- После бронирования мы пришлём вам ссылку, по которой нужно пройти и полностью оплатить поездку в ближайшее время. После внесения доплаты необходимо написать гиду в чат ФИО, дату рождения, серию и номер паспорта каждого выезжающего. Накануне поездки с 18:00 до 21:00 вам должна прийти СМС с деталями о выезде на номер телефона
- Организаторы оставляют за собой право заменить экскурсию «Никольский скит» на экскурсию «Новый Иерусалим»
- Рекомендуется иметь при себе наличные деньги. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или стабильный интернет
Особые условия
- Из-за состояния Ладожского озера — шторма или по решению паломнической службы — поездка может быть внезапно отменена. В этом случае будет предложен перенос даты
- Также из-за частых неблагоприятных погодных условий время начала экскурсии может измениться (раньше или позже). Объём услуг при этом сохраняется. Точное время отправления сообщат в СМС накануне выезда
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|16 950 ₽
|Дети 8-12 лет
|9200 ₽
|Дети до 7 лет
|4900 ₽
|Пенсионеры
|13 200 ₽