На легендарный Валаам - из Петербурга

В программе: «Метеор», прогулка по Ладоге и обители, обед в трапезной и посещение Никольского скита
На один день вы отправитесь на остров Валаам — в монастырь посреди Ладоги, где строгая архитектура сочетается с тишиной воды и запахом сосен.

Пешеходная прогулка по обители, путь через деревянные мосты к Никольскому скиту, обед в монастырской трапезной, а также удобный трансфер и скоростной «Метеор» из Петербурга — всё уже включено.
Описание водной прогулки

По дороге в Приозёрск вы услышите легенды Карельского перешейка, узнаете историю здешних названий, проедете мимо знаменитых Лосевских порогов. Будет короткая остановка — можно отдохнуть и взять кофе.

Из Приозёрска вы отправитесь на Валаам — скоростной «Метеор» пересечёт озеро за 1 час 15 минут. По пути открываются живописные виды на побережье и Валаамский архипелаг.

Остров Валаам. Первая часть экскурсии (2 часа)

Вы подниметесь на гору Фавор по святой лестнице, пройдёте под Святыми вратами, увидите мраморную часовню и Монастырскую бухту. Гид расскажет об устройстве обители, покажет церковные постройки и келейные корпуса. Главная остановка — Спасо-Преображенский собор с мощами Сергия и Германа.

Обед (включён в стоимость). В трапезной монастыря вас угостят блюдами монастырской кухни (первое, второе, салат, компот).

Остров Валаам. Вторая часть экскурсии (1,5 часа)

Вы направитесь к Никольскому скиту — дорога проходит по деревянным мостам между островами. По пути — яблоневый сад и монастырская таможня. В скиту возвышается шатровый храм во имя святителя Николая Чудотворца с гранитным поклонным крестом.

Возвращение. «Метеор» доставит вас обратно в Приозёрск — на закате Ладожское озеро особенно живописно. По пути в Петербург предусмотрено короткое посещение крепости Корела.

Тайминг

10:00 — прибытие в Приозёрск
11:00 — отправление на «Метеоре» по Ладожскому озеру
12:30 — экскурсия по острову Валаам (первая часть): Спасо-Преображенский монастырь, гора Фавор, Святые врата, Знаменская часовня
14:30 — обед в трапезной монастыря
15:00 — продолжение экскурсии (вторая часть): Никольский скит, храм Николая Чудотворца, яблоневый сад
17:30 — обратный путь на «Метеоре» до Приозёрска
19:30 — отъезд в Санкт-Петербург с остановкой у крепости Кексгольм (Корела)
22:30 — ориентировочное прибытие к метро «Озерки»

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автобусе, трансфер на «Метеоре» по маршруту Приозёрск — остров Валаам — Приозёрск, обед, полная экскурсия по острову с посещением Спасо-Преображенского собора, Никольского скита и храма Николая Чудотворца
  • Дополнительно оплачивается взнос за посещение особо охраняемых природных территорий Карелии — 200 ₽ за чел.
  • Путевую экскурсию проведёт гид из нашей команды, на острове — официальный гид острова Валаам

Важно!

  • Поездка проводится только при полной оплате из-за высокого спроса на регистрацию. Доплаты на месте не принимаются
  • После бронирования мы пришлём вам ссылку, по которой нужно пройти и полностью оплатить поездку в ближайшее время. После внесения доплаты необходимо написать гиду в чат ФИО, дату рождения, серию и номер паспорта каждого выезжающего. Накануне поездки с 18:00 до 21:00 вам должна прийти СМС с деталями о выезде на номер телефона
  • Организаторы оставляют за собой право заменить экскурсию «Никольский скит» на экскурсию «Новый Иерусалим»
  • Рекомендуется иметь при себе наличные деньги. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или стабильный интернет

Особые условия

  • Из-за состояния Ладожского озера — шторма или по решению паломнической службы — поездка может быть внезапно отменена. В этом случае будет предложен перенос даты
  • Также из-за частых неблагоприятных погодных условий время начала экскурсии может измениться (раньше или позже). Объём услуг при этом сохраняется. Точное время отправления сообщат в СМС накануне выезда

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный16 950 ₽
Дети 8-12 лет9200 ₽
Дети до 7 лет4900 ₽
Пенсионеры13 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле станции метро «Озерки»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1157 туристов
Здравствуйте! Мы — туристическая компания в Петербурге. Организуем речные круизы: обзорные, гастрономические, танцевальные и тематические. Приглашаем вас полюбоваться Северной столицей с воды и не только.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Елена
27 июл 2025
Экскурсия дает общее представление об острове, но для себя сделала вывод, что ехать на Валаам надо на несколько дней! Остров этого стоит!!!

