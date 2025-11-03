Приглашаем полюбоваться знаменитыми архитектурными ансамблями и памятниками города на Неве. Вы увидите Дворцовую и Исаакиевскую площади, Эрмитаж и Казанский собор. И узнаете подробности жизни знаменитых петербуржцев.
В завершение вас ждет самостоятельный осмотр легендарного крейсера, ставшего символом Октябрьской революции.
Описание экскурсии
- Вы проедете по Невскому проспекту, центральным улицам и Дворцовому мосту
- Полюбуетесь Зимним дворцом, Петропавловской крепостью и стрелкой Васильевского острова
- А также прекрасными соборами: Исаакиевским, Казанским и Спасом на Крови
- Вы увидите самые знаменитые площади Петербурга: Исаакиевскую и Дворцовую
- И многое-многое другое!
По пути:
- Гид познакомит вас с историей Петербурга
- Расскажет захватывающие подробности из жизни полководцев, царственных особ, художников и литературных персонажей
- Автобус будет делать остановки, чтобы вы могли выйти и сфотографироваться на фоне самых красивых достопримечательностей
Крейсер «Аврора»
С Петроградской набережной вы ступите на борт корабля, который считается символом Октябрьской революции. По данным советских источников, именно из орудия «Авроры» революционер Е. Огнев произвёл холостой выстрел по Зимнему дворцу. У вас будет полчаса для самостоятельного осмотра корабля.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на больших автобусах KingLong и Yutong
- Билет на крейсер «Аврора» для самостоятельного получасового осмотра включён
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
в воскресенье в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1900 ₽
|Дети до 15 лет
|1500 ₽
|Пенсионеры
|1800 ₽
|Студенты 16+
|1800 ₽
|Дети от 2 до 7 лет
|1000 ₽
|Иностранцы
|1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Гостиного двора
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роза — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 13650 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлечённые своим делом гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
3 ноя 2025
Понравилась экскурсия. Три часа пролетели незаметно
