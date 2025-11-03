Мои заказы

Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением крейсера «Аврора» (билеты включены)

Познакомиться с историческим центром на классической автобусной экскурсии и сделать открыточные фото
Приглашаем полюбоваться знаменитыми архитектурными ансамблями и памятниками города на Неве. Вы увидите Дворцовую и Исаакиевскую площади, Эрмитаж и Казанский собор. И узнаете подробности жизни знаменитых петербуржцев.

В завершение вас ждет самостоятельный осмотр легендарного крейсера, ставшего символом Октябрьской революции.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

  • Вы проедете по Невскому проспекту, центральным улицам и Дворцовому мосту
  • Полюбуетесь Зимним дворцом, Петропавловской крепостью и стрелкой Васильевского острова
  • А также прекрасными соборами: Исаакиевским, Казанским и Спасом на Крови
  • Вы увидите самые знаменитые площади Петербурга: Исаакиевскую и Дворцовую
  • И многое-многое другое!

По пути:

  • Гид познакомит вас с историей Петербурга
  • Расскажет захватывающие подробности из жизни полководцев, царственных особ, художников и литературных персонажей
  • Автобус будет делать остановки, чтобы вы могли выйти и сфотографироваться на фоне самых красивых достопримечательностей

Крейсер «Аврора»

С Петроградской набережной вы ступите на борт корабля, который считается символом Октябрьской революции. По данным советских источников, именно из орудия «Авроры» революционер Е. Огнев произвёл холостой выстрел по Зимнему дворцу. У вас будет полчаса для самостоятельного осмотра корабля.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на больших автобусах KingLong и Yutong
  • Билет на крейсер «Аврора» для самостоятельного получасового осмотра включён
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

в воскресенье в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1900 ₽
Дети до 15 лет1500 ₽
Пенсионеры1800 ₽
Студенты 16+1800 ₽
Дети от 2 до 7 лет1000 ₽
Иностранцы1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Гостиного двора
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роза
Роза — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 13650 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлечённые своим делом гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
3 ноя 2025
Понравилась экскурсия. Три часа пролетели незаметно
